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У Сумах було чути звуки вибухів
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У Сумах було чути звуки вибухів

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29 грудня близько 14:55 у Сумах було чути звуки вибухів.

Тривога у Сумській області була оголошена о 14:05. У Повітряних силах ЗСУ зазначили, що на Сумщині загроза застосування балістичного озброєння.

О 14:50 у ПС ЗСУ повідомили, що ракети з Курської області летять на Сумщину. О 14:52 додали, що напрямок руху на Черкаси.

Що відомо про російську атаку по Конотопу 29 грудня

  • За інформацією міського голови Конотопа Артема Семеніхіна, удар по Конотопу був з ракети Х-22. За інформацією посадовця, у місті було 5 влучань. Пошкоджено близько 10 багатоповерхівок одного з мікрорайонів міста.
  • Також у місті кілька пошкоджених котелень. Як зазначив міський голова, збою в роботі теплопостачання немає. Усі пошкодження відбулися внаслідок вибухових хвиль.

Що відомо про масовану атаку по Україні 29 грудня

  • У ніч проти 29 грудня Росія масовано атакувала Україну дронами типу "Shahed", крилатими та балістичними ракетами, а також ракетами "Кинджал". Усього російські війська запустили близько 110 ракет, більшість із них вдалося збити, повідомив президент Володимир Зеленський. У Києві, Харкові, Дніпрі, Одесі, Запоріжжі, Львові та Конотопі є постраждалі.

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