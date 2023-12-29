29 грудня близько 14:55 у Сумах було чути звуки вибухів.
Тривога у Сумській області була оголошена о 14:05. У Повітряних силах ЗСУ зазначили, що на Сумщині загроза застосування балістичного озброєння.
О 14:50 у ПС ЗСУ повідомили, що ракети з Курської області летять на Сумщину. О 14:52 додали, що напрямок руху на Черкаси.
Що відомо про російську атаку по Конотопу 29 грудня
- За інформацією міського голови Конотопа Артема Семеніхіна, удар по Конотопу був з ракети Х-22. За інформацією посадовця, у місті було 5 влучань. Пошкоджено близько 10 багатоповерхівок одного з мікрорайонів міста.
- Також у місті кілька пошкоджених котелень. Як зазначив міський голова, збою в роботі теплопостачання немає. Усі пошкодження відбулися внаслідок вибухових хвиль.
Що відомо про масовану атаку по Україні 29 грудня
- У ніч проти 29 грудня Росія масовано атакувала Україну дронами типу "Shahed", крилатими та балістичними ракетами, а також ракетами "Кинджал". Усього російські війська запустили близько 110 ракет, більшість із них вдалося збити, повідомив президент Володимир Зеленський. У Києві, Харкові, Дніпрі, Одесі, Запоріжжі, Львові та Конотопі є постраждалі.
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