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Через ракетну атаку в Дніпрі пошкоджено автобус та контактну мережу: як курсує громадський транспорт
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Через ракетну атаку в Дніпрі пошкоджено автобус та контактну мережу: як курсує громадський транспорт

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Через ракетну атаку в Дніпрі пошкоджено автобус та контактну мережу: як курсує громадський транспорт
Фото: Суспільне Дніпро

У Дніпрі внаслідок масованого ракетного удару пошкоджено автобус та контактну мережу. Нині перекрито рух вулицею Титова.

Про це повідомили у департаменті транспорту міської ради.

За словами директора департаменту Ігоря Маковцева, під час ракетного удару уламки влучили по автобусу громадського транспорту. У нього вибиті шибки, пасажири не травмовані.

"Через ракетний удар є зміни у русі транспорту. Не працюють тролейбусні маршрути А, Б і 19. Унаслідок вибуху перебито контактну мережу, бригади вже працюють, аби її відновити, розчищають уламки на дорозі. Трамваї маршруту № 11 вже відновили роботу", – розповів посадовець.

Він додав, що є зміни у русі автобусних маршрутів.

Як курсують автобуси

- Автобус № 155: вул. Бандери – вул. Савченка – вул. Макарова – вул. Будівельників – просп. Богдана Хмельницького – Підстанція – Запорізьке шосе – вул. Панікахи – ж/м Тополя-3; - Автобус № 113 курсує в об’їзд: просп. Поля – вул. Титова – просп. Богдана Хмельницького – вул. Будівельників; - Автобус № 156 — призупинено; - Автобусні маршрути № 146-А та № 146-Б рухаються не по кільцевих маршрутах. Змінено схему руху — від просп. Івана Мазепи через просп. Металургів до вулиці Криворізької і далі за маршрутом № 146-А до просп. Богдана Хмельницького; - Автобусний маршрут № 106 курсує через вул. Будівельників та вул. Макарова.

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