НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
"Вибухи чув. І дім шатався". Конотопці розповіли про ракетний обстріл міста
Вторгнення Росії в УкраїнуВИБУХЛЮДИРегіони

"Вибухи чув. І дім шатався". Конотопці розповіли про ракетний обстріл міста

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

Вранці 29 грудня російські військові випустили ракету Х-22 по Конотопу на Сумщині, як розповів міський голова Артем Семеніхін. Які наслідки влучання — дізнавалися кореспонденти Суспільного

За кількадесят метрів від одного з пошкоджених багатоквартирних будинків впали уламки російської ракети – на цьому місці лишилася вирва.

"Вибухи чув. І дім шатався". Конотопці розповіли про ракетний обстріл міста
Фото: Сумська обласна прокуратура

Неподалік – розтрощена автівка.

"Вибухи чув. І дім шатався". Конотопці розповіли про ракетний обстріл міста
Фото: Сумська обласна прокуратура

За словами місцевих, вибухи пролунали 29 грудня о пʼятій ранку.

“А шо чув ? Вибухи чув. І дім шатався”, - розповідає місцевий мешканець Іван.

Біля пошкоджених будинків волонтери роздають плівку місцевим мешканцям – закрити пошкоджені вікна.

"Вибухи чув. І дім шатався". Конотопці розповіли про ракетний обстріл міста
Конотоп, 29 грудня 2023 р. Фото: Суспільне Суми

“Звертаються в основному зі склом, з балконами, дуже багато постраждало. Ми записуємо все це в списки, стараємося”, - пояснила волонтерка Лариса Бача.

Взяла собі матеріал й пенсіонерка Катерина Гайда.

“Вибило все на світі. Аби послав Господь Бог, щоб їхнє пʼяте покоління так їх било, щоб вони побачили, як нам живеться”, - каже жінка.

"Вибухи чув. І дім шатався". Конотопці розповіли про ракетний обстріл міста
Катерина Гайда. Фото: Суспільне Суми

Оселя жінки розташована на третьому поверсі. Туди Катерина й несе отриману плівку. Жінка живе сама і додає, що допомоги чекати немає звідки.

“В мене два сини, обидва на фронті, а ще й отак прилетіло, за що, скажіть, будь ласка? Повибивано все, вітер гуляє”, - пояснює Катерина Гайда.

За її словами, у момент влучання відпочивала на дивані біля вікна. Склом, що полетіло навкруги, не травмувалася, але матеріальні збитки чималі, додає мешканка.

"Вибухи чув. І дім шатався". Конотопці розповіли про ракетний обстріл міста
Фото: Суспільне Суми

“З пенсії, що я отримую — три тисячі. Спробуй це віднови!”, - говорить жінка.

Чоловіку з сусіднього помешкання склом порізало обличчя.

“Вийшов на балкон — і вибух відбувся”, - згадує мешканець Сергій.

Квартира пенсіонера Григорія Семеренка теж зазнала пошкоджень. З вікон двокімнатної оселі чоловіка можна побачити вулицю, де впали уламки. За його словами, жодне вікно у хаті не вціліло.

"Вибухи чув. І дім шатався". Конотопці розповіли про ракетний обстріл міста
Наслідки російської атаки по Конотопу, Сумська область, 29 грудня, 2023 р. Фото: Суспільне Суми

Били російські військові ракетою Х-22, розповідає Конотопський міський голова Артем Семеніхін. За його словами, обійшлося без загиблих. Поранені четверо людей. Також внаслідок вибухів пошкоджені близько десяти багатоповерхівок, зазначив Артем Семеніхін.

“Комунальні служби працюють над тим, щоб максимально швидко допомогти людям відновити двері, вікна”, - пояснює Семеніхін.

"Вибухи чув. І дім шатався". Конотопці розповіли про ракетний обстріл міста
Фото: Суспільне Суми

Комунальники, за словами міського голови, також працюють над відновленням вуличного освітлення.

Читайте Суспільне у Telegram

Долучайтесь до нашої спільноти у Viber

Підписуйтеся на наш Instagram

Топ дня
Сили оборони атакували дронами військові об'єкти у РФ, Україна ініціювала РБ ООН через обстріл. 675 день війни. Онлайн
Сили оборони атакували дронами військові об'єкти у РФ, Україна ініціювала РБ ООН через обстріл. 675 день війни. Онлайн Важливо
Удар по Харкову, РФ скликає Радбез ООН через обстріл Бєлгорода. Онлайн Суспільного
Удар по Харкову, РФ скликає засідання Радбезу ООН через обстріл Бєлгорода. 676 день війни. Онлайн Оновлюється
РФ скликає засідання Радбезу через обстріл Бєлгорода та вимагає участі Чехії. У Празі відмовились &quot;служити пропаганді&quot;
РФ скликає засідання Радбезу через обстріл Бєлгорода та вимагає участі Чехії. У Празі відмовились "служити пропаганді"
Стендап-комік Василь Байдак
"Я пробував монетизувати скиглення — не виходить". Байдак про креативні збори, Стівена Фрая та гумор під час війни
Польща завершила пошуки можливих елементів російської ракети: уламків не знайшли
Польща завершила пошуки можливих елементів російської ракети: уламків не знайшли

Вибір редакції
Міністр оборони України Рустем Умєров
"Служити — це честь, а не покарання" — міністр оборони Умєров про мобілізацію, зброю та боротьбу з корупцією Ексклюзивно
&quot;Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват&quot;. Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
"Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват". Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
Публіцист і письменник Віталій Портников
"Бути Нічним Дозором — наш максимум". Портников — про 2023-й, новий світовий порядок та війну полігонів Важливо
Ілля кива
"Полтавщина", жомова яма, ОПЗЖ, РФ, держзрада. Що відомо про Іллю Киву, якого ліквідували під Москвою
Офіцер ЗСУ Роман Сініцин
"Наратив: хай спочатку піде воювати депутат чи син президента — "діч". Сініцин — про мобілізацію, дрони, збори та ІПСО
Дізнайтесь більше
харків
У Харкові пролунали вибухи, є поранені та влучання у будинки. Головні новини Харкова та області 30 грудня
Пожежа, обстріли, багатоповерхівка, Херсон
Артобстріл Херсона, дронові атаки Берислава. 675 день війни: хроніка подій в Херсонській області
Ракетна атака РФ по Києву: загинули 17 людей, 32 постраждали
У Києві кількість загиблих через ракетну атаку РФ зросла до 17
Вже маємо чіткий графік нашої міжнародної роботи в січні — Зеленський
Вже маємо чіткий графік нашої міжнародної роботи в січні — Зеленський
На початок