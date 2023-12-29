"Вибухи чув. І дім шатався". Конотопці розповіли про ракетний обстріл міста

Вранці 29 грудня російські військові випустили ракету Х-22 по Конотопу на Сумщині, як розповів міський голова Артем Семеніхін. Які наслідки влучання — дізнавалися кореспонденти Суспільного

За кількадесят метрів від одного з пошкоджених багатоквартирних будинків впали уламки російської ракети – на цьому місці лишилася вирва.

Фото: Сумська обласна прокуратура

Неподалік – розтрощена автівка.

Фото: Сумська обласна прокуратура

За словами місцевих, вибухи пролунали 29 грудня о пʼятій ранку.

“А шо чув ? Вибухи чув. І дім шатався”, - розповідає місцевий мешканець Іван.

Біля пошкоджених будинків волонтери роздають плівку місцевим мешканцям – закрити пошкоджені вікна.

Конотоп, 29 грудня 2023 р. Фото: Суспільне Суми

“Звертаються в основному зі склом, з балконами, дуже багато постраждало. Ми записуємо все це в списки, стараємося”, - пояснила волонтерка Лариса Бача.

Взяла собі матеріал й пенсіонерка Катерина Гайда.

“Вибило все на світі. Аби послав Господь Бог, щоб їхнє пʼяте покоління так їх било, щоб вони побачили, як нам живеться”, - каже жінка.

Катерина Гайда. Фото: Суспільне Суми

Оселя жінки розташована на третьому поверсі. Туди Катерина й несе отриману плівку. Жінка живе сама і додає, що допомоги чекати немає звідки.

“В мене два сини, обидва на фронті, а ще й отак прилетіло, за що, скажіть, будь ласка? Повибивано все, вітер гуляє”, - пояснює Катерина Гайда.

За її словами, у момент влучання відпочивала на дивані біля вікна. Склом, що полетіло навкруги, не травмувалася, але матеріальні збитки чималі, додає мешканка.

Фото: Суспільне Суми

“З пенсії, що я отримую — три тисячі. Спробуй це віднови!”, - говорить жінка.

Чоловіку з сусіднього помешкання склом порізало обличчя.

“Вийшов на балкон — і вибух відбувся”, - згадує мешканець Сергій.

Квартира пенсіонера Григорія Семеренка теж зазнала пошкоджень. З вікон двокімнатної оселі чоловіка можна побачити вулицю, де впали уламки. За його словами, жодне вікно у хаті не вціліло.

Наслідки російської атаки по Конотопу, Сумська область, 29 грудня, 2023 р. Фото: Суспільне Суми

Били російські військові ракетою Х-22, розповідає Конотопський міський голова Артем Семеніхін. За його словами, обійшлося без загиблих. Поранені четверо людей. Також внаслідок вибухів пошкоджені близько десяти багатоповерхівок, зазначив Артем Семеніхін.

“Комунальні служби працюють над тим, щоб максимально швидко допомогти людям відновити двері, вікна”, - пояснює Семеніхін.

Фото: Суспільне Суми

Комунальники, за словами міського голови, також працюють над відновленням вуличного освітлення.

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