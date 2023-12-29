Останні новини Харкова та Харківської області за 29 грудня 2023 року: усе, що відбувається в регіоні сьогодні в онлайн-стрічці новин від редакції Суспільне Харків.
У Богодухівському районі Харківщини встановлюють "зуби дракона": фото
На прикордонній Богодухівщині Харківської області завершують будівництво довготривалих фортифікацій. Роботи планують закінчити до кінця 2023 року. У районі встановлюють "зуби дракона" — одну зі смуг інженерних оборонних загороджень.
Встановлення "зубів" свідчить, що спорудження взводних опорних пунктів добігає кінця, повідомила 29 грудня пресслужба Командування Об’єднаних Сил ЗСУ.
"Кожен ВОП складається з чотирьох-п'яти смуг інженерних загороджень. Це протитанковий рів, мінне поле, тетраедри, колючий дріт, і знову мінне поле. У Північній операційній зоні облаштовано вже понад сто таких позицій. У разі зростання рівня військової загрози на ці оборонні рубежі мають підійти додаткові сили" – цитує пресслужба Командувача Об’єднаних Сил Сергія Наєва.
"Усе було наче снігом вкрите від скла": очевидці атаки РФ по Харкову 29 грудня розповіли про ранковий удар
У стаціонарі лікарні №28 у Харкові, поруч з якою вранці 29 грудня влучила російська ракета, вилетіли 26 вікон. Крім цього закладу, пошкоджень зазнав онкоцентр поруч та 13 житлових будинків: у них вибиті вікна і побиті покрівлі на дахах.
Директорка лікарні Наталя Єрмолаєва каже: у стаціонарі зробили ремонт та планували відкривати у лютому.
"Ми стаціонар планували відкривати з лютого, бо він вже був зруйнований, і після ремонту ось таке горе знов. У будівлі стаціонару пошкоджено 26 вікон. У поліклініці — 22 вікна", — розповіла Єрмолаєва.
Що розповідають інші очевидці атаки — у матеріалі.
Опівночі 29 грудня армія РФ обстріляла Вовчанськ з мінометів
Близько 00:20 29 грудня росіяни обстріляли Вовчанськ, попередньо — з мінометів.
Про це повідомила пресслужба Харківської облпрокуратури.
"Зруйнований будинок, пошкоджені приватні домоволодіння", — сказано в повідомленні.
Вечірнє зведення Генштабу ЗСУ 29 грудня
- З артилерії та мінометів протягом доби РФ обстріляла близько 10 населених пунктів Харківщини, зокрема Дворічну, Синьківку, Петропавлівку, Іванівку, Уди, Гур’їв Козачок, Красне Перше, Амбарне;
- На Куп’янському напрямку українські військові відбили сім атак ворога в районі Синьківки, де РФ за підтримки авіації намагалася прорвати оборону наших військ;
- Також противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Іванівка Харківської області.
У Харкові з'явилася вулиця Станіслава Партали — харків'янина, який боронив Маріуполь
Вулицю Мілія Балакірєва в Шевченківському районі обласного центру перейменували на честь Станіслава Партали — 39-річного командира взводу розвідки з Харкова, який воював з 2014 року та загинув на Донеччині 2 березня 2022 року.
Рішення про це на позачерговій сесії міська рада ухвалила 29 грудня.
41 будівля в Харкові пошкоджена внаслідок ранкової атаки РФ, 37 з них — житлові
41 будівля в Харкові пошкоджена внаслідок ранкової атаки РФ, 37 з них — житлові, повідомила пресслужба міськради.
Комунальники усувають наслідки влучань у Київському, Холодногірському та Слобідському районах: ремонтують побиті покрівлі та вибиті вікна — їх нині понад 250.
"Працівники "Харківспецбуд", "Харківське ремонтно-будівельне підприємство" і "Харківжитлобуд" закривають понад 250 вибитих вікон у квартирах і в місцях загального користування. Також вони ремонтують пошкоджені покрівлі житлових будинків", — сказано в повідомленні.
Чоловік, який підірвався у лісі у Вільхуватці, живе в сусідній громаді
44-річний оловік наступив на протипіхотну міну-"пелюстку" у лісі в Вільхуватці. Його ушпиталили з пораненням ноги.
Про це повідомила пресслужба ДСНС Харківщини.
Поранений чоловік — житель іншого села Гусарівки. Він перебував у лісі зі знайомим, розповіла Суспільне Харків начальниця Савинської селищної військової адміністрації Оксана Супрун.
"Інший чоловік не поранений. Ці люди проживають у сусідній Балаклійській громаді. У нас востаннє на міні підірвалися в Довгалівці, ще навесні 2023 року. Давно не було нічого. Наші жителі не ходять у цей ліс. Вони знають, що з боку Морозівського старостинського округу, з боку Вільхуватки заміновані території. Ці люди зайшли з боку села Щурівки, перепливли на човнах річку", — говорить Оксана Супрун.
За її словами, зараз у лісі працюють чотири екіпажі саперів, триває розмінування
У Харкові трамваї №1 і №20 змінять маршрути 30 грудня
Рух трамваїв на вул. Євгена Котляра, на ділянці від вул. Благовіщенської до вул. Великої Панасівської, припинять з 10:00 до 15:00 30 грудня.
Про це повідомила пресслужба міськради. За її даними, це пов'язано з ремонтом трамвайної колії.
У цей час трамваї курсуватимуть так:
- №1: розворотне коло "Іванівка" — вул. Велика Панасівська — пров. Лосівський — пров. Пискунівський — проїзд Рогатинський — вул. Клочківська — розворотне коло "вул. Новгородська";
- №20: розворотне коло "пр. Перемоги" — вул. Клочківська — проїзд Рогатинський — пров. Пискунівський — пров. Лосівський — вул. Велика Панасівська — розворотне коло "Іванівка".
У Савинській громаді на Ізюмщині підірвався чоловік
44-річний чоловік підірвався на вибуховому предметі у лісі в селі Вільхуватці на Ізюмщині, повідомила пресслужба поліції Харківщини.
Внаслідок вибуху він зазнав поранень, чоловіка ушпиталили.
30 грудня: погода у Харкові та області
- Хмарна погода;
- Без істотних опадів;
- Вітер південно-західний, 7-12 м/с;
- Температура повітря у Харківській області: вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 2-7° тепла;
- Температура повітря у Харкові: вночі 0-2° тепла, вдень 4-6° тепла.
Що відомо про ракетні удари по Харкову вранці 29 грудня: дані облпрокуратури на 14:00
- Слідчі виявили 22 місця влучання ракет РФ у Холодногірському, Київському та Слобідському районах Харкова. Росіяни завдали ударів по об'єктах цивільної інфраструктури, зокрема, депо транспортного підприємства, частково пошкоджена будівля лікарні, де ракета влучила в землю поруч;
- Внаслідок ракетних ударів загинули троє чоловіків — це працівники одного з міських підприємств. Поранень зазнали 13 людей — здебільшого, це працівники підприємства у промисловій зоні, по якій були більшість влучань ракетами С-300. Роботи з розборів завалів завершені;
- Частини однієї з ракет типу Х виявили в одному з парків Харкова. Її оглянули вибухотехніки. Таких локацій декілька, де були великі частини ракет типу Х, що не розірвалися;
- Прокуратура кваліфікує дії росіян як воєнний злочин.
РФ била по Харкову трьома видами ракет: дані Сергія Болвінова
"Били здебільшого ракетами С-300, як завжди, з Бєлгорода. Також вилучаємо залишки ракет Іскандер-М та Х-22. Наші слідчі, криміналісти, вибухотехніки від самого ранку працюють на місцях, збирають уламки та ретельно фіксують кожен доказ цього злочину армії-терористки", — сказано у повідомленні.
У поліції розказали подробиці про загиблих під час ракетних ударів РФ
Загиблі — 60-, 30- та 41-річні чоловіки, повідомив начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.
"Один із загиблих — 60-річний пенсіонер, працював слюсарем. Ще одному загиблому був 41 рік, він також був слюсарем, у чоловіка залишилася дружина та двоє дітей. Також під час атаки також загинув 30-річний начальник дільниці ремонту електроприладів одного з підприємств", — сказано у повідомленні.
Після вибухів у Харкові вранці 29 грудня до однієї з лікарень доставили 11 людей
Про це розказав в.о. генерального директора лікарні Костянтин Лобойко.
За його словами, поранені — чоловіки, їхній вік від 30 до 60 років. Двоє з 11 поранених перебувають у тяжкому стані.
"Вони мають тяжкі травми кінцівок. На 12:30 одного пораненого прооперували, він має уламковий перелом стегна з одного боку, уламковий перелом гомілки — з іншого. Другий — ще в операційній: перелом кісток передпліччя вже прооперований, перелом гомілки оперують", — сказав Лобойко.
Масована ракетна атака армії РФ не вплинула на роботу системи теплопостачання міста Харкова
Про це повідомив журналістам міський голова Ігор Терехов.
За його словами, внаслідок обстрілів були пошкоджені медичні заклади, школи, житлові будинки, виробничі підприємства та об'єкти критичної інфраструктури, зокрема, автономна котельня. Комунальні служби оперативно усувають наслідки ракетних обстрілів.
Чоловік, якого врятували з-під завалів — у стані середньої тяжкості
Чоловік, якого врятували з-під завалів, перебуває в лікарні у стані середньої тяжкості, повідомив Суспільне Харків в.о. гендиректора лікарні Костянтин Лобойко.
"З-під завалів дістали чоловіка, ми очікували значні пошкодження, але ушкодження незначні — є струс мозку і пошкодження м'яких тканин голови. Кінцівки та грудна клітина цілі", — повідомив Лобойко.
Порятунок чоловіка з-під завалів у Харкові: відео ДСНС
З-під завалів у Харкові після ракетних ударів РФ вранці 29 грудня врятували чоловіка, який опинився під уламками бетонних конструкцій. Відео порятунку опублікувала пресслужба ДСНС Харківщини.
ДСНС врятували чоловіка з-під завалів
"З-під уламків бетонних конструкцій однієї з будівель надзвичайники врятували чоловіка", — повідомили у пресслужбі ДСНС.
Кількість поранених та загиблих збільшилася
Внаслідок ракетних ударів РФ загинули троє людей, 13 — зазнали поранень, повідомили у пресслужбі облпрокуратури.
"Це наймасовіша атака РФ": коментар поліції про ракетні удари
Речниця поліції Харківщини Олена Бараник повідомила про те, що ракетний удар 29 грудня став наймасовішим за останній час.
Удар поблизу лікарні у Харкові: відео наслідків
"У будівлі стаціонару 26 вікон повністю розбиті, у поліклініці частково — там 22 вікна. Поліклініка працює як завжди. На щастя, ніхто не зазнав поранень. Ми стаціонар планували відкривати у лютому, він був зруйнований у 2022 році, був дах розбитий, зруйнована система опалення. Після ремонту ось таке горе знову. Ми на початку 2023 року всі вікна замінили", — сказала Суспільному директорка Харківської лікарні №28 Наталя Єрмолаєва.
Медиків не було, не працювали вночі. Люди прийшли о 6 ранку, почали прибирати. Вже майже все прибрали. Стаціонар був закритий від початку повномасштабної війни. Тут 130 ліжок. До лютого тут мало часу тепер все відновити.
Обладнання також не пошкоджене, усі пошкодженні будівлі були внаслідок вибухової хвилі, не пряме влучання, зазначила директорка.
Три депутати Харківської міської ради достроково склали свої повноваження
Про це повідомила пресслужба міської ради.
Повноваження припинили Семен Сирота та Олена Тоболіна, яких у 2020 році було обрано депутатами Харківської міської ради від політичної партії "Блок Кернеса — Успішний Харків", а також Марія Скоробагач з депутатської групи "Відновлення України".
- Семен Сирота входив до складу постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та інженерної інфраструктури міста;
- Олена Тоболіна була головою постійної комісії з питань соціального захисту та охорони здоров’я;
- Марія Скоробагач була членом постійної комісії з питань забезпечення громадського порядку, дотримання законності, охорони прав, свобод та законних інтересів громадян.
У Київському районі Харкова пошкоджені будинки: дані міської ради
Внаслідок ракетного у Київському районі Харкова пошкоджені 13 будинків, повідомила пресслужба міської ради. За її даними, у квартирах вибиті 52 вікна, ще 47 — у під'їздах. Комунальники усувають наслідки ударів.
У парку Харкова знайшли нерозірваний снаряд РФ
Про це повідомив керівник слідчого відділу поліції Харківщини Сергій Болвінов.
"Нерозірваний снаряд в парку Артема після нічної ракетної атаки.Це місце зараз охороняє поліція, тут працюватимуть вибухотехніки", — сказано у повідомленні.
Удари по Харкову: коментар прокуратури
Речник облпрокуратури Дмитро Чубенко розказав про наслідки ракетного удару по місту
Внаслідок обстрілів на Харківщині пошкоджені електромережі у п'яти громадах
Через обстріли 29 грудня є пошкодження мереж у пʼяти громадах Харківщини. Протягом доби заживили 21 абонента, водночас знеструмлено 605 точок обліку.
Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики України.
Внаслідок бойових дій залишаються знеструмленими 16,6 тисячі споживачів.
Через несправність димоходу стався вихід чадного газу в будинку в Ізюмському районі. У двох мешканців підозра на отруєння чадним газом, одного з них ушпиталили.
Пошкодження лікарні у Харкові: дані МОЗ
"Вибуховою хвилею пошкоджена будівля медзакладу, на території сталася пожежа. Пошкоджено автомобіль екстреної допомоги. На щастя, жоден з пацієнтів чи медперсоналу не постраждав", — повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров'я.
Удари по Харкову: дані прокуратури
Ракетних ударів по Харкову завдавали з території Білгородської області, повідомив попередні дані в етері Суспільне. Спротив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко. Ймовірно, це були С-300. Чубенко зазначив, що під час ракетних ударів міська критична інфраструктура не зазнала пошкоджень.
Відбій тривоги у Харкові та області
О 09:33 дали відбій у Харкові та області. Тривога у регіоні тривала з 03:55.
Яких пошкоджень зазнав Харків внаслідок російських ударів
"У результаті двох хвиль ворожих ударів зафіксовано руйнування та пошкодження складських та виробничих будівель, транспортного депо, підприємства. В одному з медзакладів вибуховою хвилею пошкоджено дах і вікна. Поряд знайдено уламки російської ракети. Під час ворожого обстрілу також було пошкоджено автомобіль швидкої допомоги", — повідомив Синєгубов.
Поранені: кількість збільшилася до 11
Кількість поранених внаслідок ракетних ударів РФ по Харкову збільшилася до 11, повідомив керівник ОВА Синєгубов.
Що відомо про стан поранених
Двоє з семи поранених перебувають у тяжкому стані, повідомила речниця Харківської ОВА Олена Шаповал.
Транспорт у Харкові працює за розкладом
Про це у нацмарафоні сказав Ігор Терехов.
"Спочатку була проблема з електропостачанням для міського електротранспорту. Зараз все працює за розкладом. Ми змінили певні маршрути, але на зараз усі проблеми усунули, електротранспорт працює", — сказав міський голова.
Що відомо про поранених та загиблого: дані ОВА
За даними керівника ОВА Синєгубова, загиблому — близько 35 років. Один з восьми поранених отримав допомогу на місці, його не ушпиталили.
У Харкові внаслідок ударів РФ загинула людина, ще семеро — у лікарні — Терехов
Про це повідомив у нацмарафоні Ігор Терехов.
"У лікарні перебувають семеро поранених, одна людина, на жаль, загинула. Зараз рятувальники розбирають завали", — сказав Терехов.
За його словами, внаслідок ударів пошкоджені будівлі лікарні, школи, житлові будинки, відділення Нової пошти, виробничі підприємства.
"Окупанти били по Харкову ракетами С-300, також зафіксовані влучання ракетами Х-22. Повітряна тривога пролунала о 3:30, у людей була можливість сховатися. Але час дольоту ракет С-300 до Харкова — 40 секунд, тому повітряні тривоги лунають часто після того, як були влучання", — сказав міський голова.
У Харкові пролунали ще два вибухи
Обидва пролунали о 07:54.
Удари по Харкову: пошкоджена будівля лікарні
Про це повідомив керівник поліції Харківщини Володимир Тимошко.
Два вибухи пролунали у перемісті Харкова
Їх чули близько 07:30.
Ранкове зведення Генштабу ЗСУ 29 грудня
"На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 12 атак ворога в районі населеного пункту Синьківка Харківської області", — сказано у повідомленні.
Авіаційних ударів зазнали Петропавлівка та Глушківка.
На 07:09 пролунало вісім вибухів
Останній о 07:07.
Друга серія вибухів пролунала у Харкові
О 06:59 росіяни знову завдали ударів по Харкову. Було чути п'ять вибухів.
Вибухи у Харкові: коментар Терехова про види ракет та проблеми з транспортом
Харків вранці 29 грудня обстріляли двома видами ракет — С-300 та Х-22, повідомив попередні дані міський голова Ігор Терехов. Відомо про вісім влучань, попередньо, у Київському та Холодногірському районах — інформацію уточнюють.
"Є певні проблеми з подачею електрики для транспорту, але наші фахівці вже працюють над відновленням електропостачання. Поки ж залучили тролейбуси на автономному ходу", — повідомив Терехов о 06:26.
Вибухи у Харкові: дані Синєгубова
На 06:18 даних про поранених внаслідок ударів по Харкову немає, повідомив керівник ОВА Синєгубов. За його словами, інформацію про руйнування та тип озброєння, яким завдавали удари, встановлюють.
Погода на 29 грудня на Харківщині: дані гідрометцентру
- Хмарна погода;
- Вночі без істотних опадів. Вранці та вдень невеликий дощ, часом з мокрим снігом;
- На дорогах ожеледиця. Слабка ожеледь;
- Вітер південно-західний, 7-12 м/с;
- Температура повітря у Харківській області: вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень 2-7° тепла;
- Температура повітря у Харкові: вночі 1-3° морозу, вдень 3-5° тепла.
У Харкові чули щонайменше вісім вибухів вранці 29 грудня
Атаку на місто підтвердив міський голова Ігор Терехов та поліція Харківщини.
Перший вибух пролунав о 05:01, сьомий — о 05:17, восьмий — о 5:22. На Харківщині оголошена повітряна тривога з 03:55.
Повітряні Сили протягом ночі повідомляли про небезпеку завдання ракетних ударів по Україні, у тому числі й по Харкову.