"Усе було наче снігом вкрите від скла": очевидці атаки РФ по Харкову 29 грудня розповіли про ранковий удар

У стаціонарі лікарні №28 у Харкові, поруч з якою вранці 29 грудня влучила російська ракета, вилетіли 26 вікон. Крім цього закладу, пошкоджень зазнав онкоцентр поруч та 13 житлових будинків: у них вибиті вікна і побиті покрівлі на дахах.

Директорка лікарні Наталя Єрмолаєва каже: у стаціонарі зробили ремонт та планували відкривати у лютому.

"Ми стаціонар планували відкривати з лютого, бо він вже був зруйнований, і після ремонту ось таке горе знов. У будівлі стаціонару пошкоджено 26 вікон. У поліклініці — 22 вікна", — розповіла Єрмолаєва.

Що розповідають інші очевидці атаки — у матеріалі.