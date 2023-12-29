В Одесі пролунали вибухи: поранені 32 людини, четверо загиблих

В Одесі зранку 29 грудня пролунали вибухи. Армія РФ атакувала місто ракетами.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

Внаслідок влучання у будівлю школи в Одесі травмувалося сім людей, серед них одна дитина. Одна людина загинула, повідомили у МОЗ.

"Є наразі інформація про пошкодження обʼєктів цивільної інфраструктури, житлової забудови. Постійно отримує оновлену інформацію. На Одещині внаслідок ранкової атаки вже постраждало 10 людей, серед них двоє дітей — шести та восьми років. Всі постраждалі направлені до лікарні, їм надається меддопомога. Дві людини також загинули. Люди у лікарні в середньому стані тяжкості, їх життю нічого не загрожує. Діти в Одеській обласній дитячій лікарні", — повідомив у в ефірі телемарафону "Єдині новини" заступник начальника Одеської ОВА Олександр Харлов.

ОНОВЛЕНО о 9:44. Під час атаки армія РФ поцілила у житлові будинки. Внаслідок цього 15 людей отримали поранення, всі травмовані нині отримують допомогу в медзакладах міста. Двоє поранених у тяжкому стані, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. На місці працюють всі відповідні служби.

ОНОВЛЕНО о 10:04. Вибуховою хвилею під час атаки пошкодило будівлю РАЦСу у Приморському районі Одеси, повідомили в установі. Через це працюватиме вона в обмеженому режимі.

ОНОВЛЕНО о 10:26. Станом на 10:15 у лікарні міста шпиталізували 11 поранених, зокрема, одну дитину, повідомили у міській раді. Всі вони у стані середньої важкості.

Наслідки атаки по Одесі 29 грудня 2023 року. Ракета чи уламки влучили в багатоповерхівку. Фото: пресслужба Нацгвардії України

Наслідки атаки по Одесі 29 грудня 2023 року. Ракета чи уламки влучили в багатоповерхівку. Фото: пресслужба Нацгвардії України

Наслідки атаки по Одесі 29 грудня 2023 року. Ракета чи уламки влучили в багатоповерхівку. Фото: пресслужба Нацгвардії України

ОНОВЛЕНО о 10:39. Внаслідок атаки по місту є влучання у триповерховий будинок, під завалами можливо перебувають люди, повідомив очільник МВС Ігор Клименко.

Також в Одесі пошкоджено щонайменше два будинки. З житлової 17-типоверхівки ДСНС врятували 23 людини.

Наслідки атаки по Одесі 29 грудня 2023 року. Пошкоджений ліцей. Фото: Суспільне Одеса

Наслідки атаки по Одесі 29 грудня 2023 року. Пошкоджений ліцей. Фото: Суспільне Одеса

ОНОВЛЕНО о 10:56. Під час атаки РФ 29 грудня пошкоджень зазнав один з навчальних закладів в Одесі, повідомила директорка департаменту освіти та науки Одеської міськради Олена Буйневич. Усі працівники навчального закладу під час тривоги перебували в укритті, тому обійшлося без поранених.

Наслідки атаки по Одесі 29 грудня 2023 року. Зруйнований приватний будинок. Фото: Суспільне Одеса

Наслідки атаки по Одесі 29 грудня 2023 року. Зруйнований приватний будинок. Фото: Суспільне Одеса

ОНОВЛЕНО о 11:08. В Одесі зросла до трьох кількість загиблих через атаку: рятувальники дістали з-під завалів триповерхівки, в яку влучила ракета, тіло людини, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. Також він додав, що наразі 17 людей травмувалось.

Наслідки атаки по Одесі 29 грудня 2023 року. Зруйнований приватний будинок. Фото: Суспільне Одеса

Наслідки атаки по Одесі 29 грудня 2023 року. Зруйнований приватний будинок. Фото: Суспільне Одеса

ОНОВЛЕНО об 11:54. Кількість поранених внаслідок російського ракетного удару по Одесі зросла до 22, повідомив голова ОВА Олег Кіпер. Серед них двоє дітей шести та восьми років та вагітна жінка. Розбір завалів ще триває.

"Також у важкому стані 26-річна дівчина, лікарі роблять усе можливе. Загалом в лікарнях міста лишається 18 постраждалих, інші після отримання допомоги, продовжують лікування вдома", — зазначено у повідомленні керівника ОВА.

Наслідки атаки по Одесі 29 грудня 2023 року. Ракета чи уламки влучили в багатоповерхівку. Фото: Суспільне Одеса

ОНОВЛЕНО о 12:01. Одесі на вимогу ДСНС енергетики знеструмили 339 клієнтів в одному з районів міста, повідомили у ДТЕК. Це необхідно для безпечної ліквідації наслідків обстрілів.

Наслідки атаки по Одесі 29 грудня 2023 року. Ракета чи уламки влучили в багатоповерхівку. Фото: Суспільне Одеса

ОНОВЛЕНО о 12:07. Російська армія під час обстрілу випустила по півдню дев'ять ракет, п'ять з них, імовірно Х-101/555/55, збило ППО над Одещиною, повідомили у Силах оборони півдня.

Три ракети влучили в житлові будинки Одеси: приватний будинок зруйновано вщент, триповерховий багатоквартирний зазнав критичних руйнувань, там загинула одна людина, в одному з житлових комплексів ракета прошила багатоповерхівку, розірвавшись всередині, випаливши кілька поверхів, тут виявили двох загиблих.

Вибуховими хвилями та уламками збитих ракет пошкоджено кілька десятків будівель, серед яких навчальні заклади, церква, крамниці, інші житлові будинки.

Наслідки атаки по Одесі 29 грудня 2023 року. Ракета чи уламки влучили в багатоповерхівку. Фото: Суспільне Одеса

Наслідки атаки по Одесі 29 грудня 2023 року. Ракета чи уламки влучили в багатоповерхівку. Фото: Суспільне Одеса

Наслідки атаки по Одесі 29 грудня 2023 року. Ракета чи уламки влучили в багатоповерхівку. Фото: Суспільне Одеса

ОНОВЛЕНО о 13:30. За фактом ракетної атаки по Одесі розпочали розслідування, повідомили в Офісі генерального прокурора. Наразі відомо, що загинуло троє людей, 26 поранено. Розбір завалів продовжується.

ОНОВЛЕНО о 14:45. Внаслідок сьогоднішніх нічної та ранкової атак росіян в Одесі пошкоджено 21 житловий будинок, серед них два приватних, всі інші — багатоповерхівки, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. За попередніми підрахунками, різного ступеня руйнувань зазнали близько 70 квартир.

ОНОВЛЕНО о 14:46. Кількість загиблих внаслідок ракетної атаки РФ по Одесі зросла до чотирьох: з-під завалів дістали тіло ще одного загиблого, повідомили в прокуратурі.

ОНОВЛЕНО о 15:42. Пошукові роботи у багатоповерхівці житлового комплексу завершені, там загинули три людини, повідомили у ДСНС.

ОНОВЛЕНО о 17:36. 30 грудня на Одещині оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок ракетної атаки РФ, повідомив голова ОВА Кіпер.

ОНОВЛЕНО о 18:23. Серед поранених, які перебувають в лікарнях міста, троє — у важкому стані, розповів кореспонденту Суспільного директор медзакладу Вадим Стоєв:

"Трьох постраждалих госпіталізували до нашої лікарні з політравмами, травмами кінцівок, грудної клітини. Вони у відділені інтенсивної терапії та інших профільних відділеннях. Їхній стан тяжкий".

Загалом до лікарень госпіталізували 14 жителів міста, двоє з них — діти, повідомили раніше у мерії.

ОНОВЛЕНО 30 грудня. Унаслідок атаки травмовані 32 людини, з них чотири загинули, повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

За його словами, у медзакладах на лікуванні лишаються 12 людей. З них — двоє дітей (6 та 8 років), їхньому життю нічого не загрожує. Двоє поранених у важкому стані. Всі інші виписані та продовжують лікуватися амбулаторно.

У міськраді повідомили, що внаслідок атаки зруйновано 46 будинків, зокрема чотири приватних. Пошкодження отримали 186 квартир.

Наслідки атаки по Одесі 29 грудня 2023 року. Ракета чи уламки влучили в багатоповерхівку. Фото: Суспільне Одеса

Звуки вибухів у місті пролунали о 7:44, о 8:04 у місті пролунав потужний вибух. У Силах оборони півдня повідомляли, що працюють сили протиповітряної оборони.

Наслідки атаки по Одесі 29 грудня 2023 року. Ракета чи уламки влучили в багатоповерхівку. Фото: Одеська ОВА

Повітряну тривогу оголосили о 6:33. У Повітряних силах повідомили про ракетну небезпеку в областях, де оголошена тривога, зафіксували пуски крилатих ракет з літаків Ту-95МС.

Наслідки атаки по Одесі 29 грудня 2023 року. Ракета чи уламки влучили в багатоповерхівку. Фото: Одеська ОВА

Наслідки атаки по Одесі 29 грудня 2023 року. Ракета чи уламки влучили в багатоповерхівку. Фото: Одеська ОВА

О 7:40 у Повітряних силах проінформували про дві ракети з Кіровоградської області у напрямку Одеса, Миколаїв. Після чого у місті було чутно звуки вибухів, о 7:48 повідомили про крилату ракету в напрямку Одеси з Кіровоградської області.

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