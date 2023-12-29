Унаслідок ракетної атаки на Київщині поранено мирного жителя, пошкоджені 17 житлових будинків. Поліцейські задокументували наслідки ударів. Прокуратура почала розслідування.

Про це повідомляє у Telegram пресслужба Офісу генерального прокурора.

Зазначається, що сьогодні, 29 грудня, російські війська здійснили ракетну атаку по Київщині. Травмовано мирного жителя, йому надали медичну допомогу.

Наслідки російської атаки на Київщину, 29 грудня 2023 року. Фото: ОГПУ/Telegram

"В кількох районах зафіксовано падіння уламків на приватні житлові будинки. Це призвело до виникнення пожеж. Пошкоджено автомобілі та лінії електромереж. На місцях подій працюють екстрені служби, прокурори та слідчо-оперативні групи", — йдеться у повідомленні.

Наслідки російської атаки на Київщину, 29 грудня 2023 року. Фото: ОГПУ/Telegram

У Київській обласній державній адміністрації зранку 29 грудня повідомляли, що внаслідок атаки РФ у 3-х районах області пошкоджені 11 приватних будинків. У двох оселях через падіння уламків виникли пожежі. Побиті 11 автівок, зруйновані кілька господарських приміщень.

Пізніше очільник КОВА Руслан Кравченко уточнив, що, станом на 17:30, в області відомо про 17 пошкоджених приватних будинків. У них пробиті дахи та паркани, вибиті вікна, посічені фасади. Також надійшла інформація про пошкодження ще одного авто. Таким чином загальна кількість побитих машин через атаку РФ зросла до 12.

Наслідки ракетного удару військ РФ по Київщині, 29 грудня 2023 р. Фото: Людмила Тумачова/Суспільне

Оперативні групи на місцях виявили пошкодження школи та будівлі однієї з держустанов.

За словами Руслана Кравченка, людям, чиє майно пошкоджено, нададуть необхідну допомогу. Влучань в об'єкти критичної або житлової інфраструктури наразі не зафіксовано.

Наслідки атаки росіян по Київщині, 29 грудня 2023 р. Фото: Людмила Тумачова/Суспільне

"Спочатку вибухи було чути вдалині, а згодом — поруч", — розповідає про ранкову ракетну атаку військ РФ Микола, житель Боярки на Київщині. Він вийшов на вулицю подивитись, чи потрібна допомога комусь із сусідів.

Через ракетну атаку росіян виникла пожежа в житловому будинку, Київська область, 29 грудня 2023 р. Фото: Людмила Тумачова/Суспільне

"Виглянув у вікно — бачу, що горить хата. Почав одягатись, коли почув крик сусідки про допомогу", — розповідає чоловік. За словами пана Миколи, на заклик жінки збіглися й інші сусіди. Допомагали, хто чим міг.

Наслідки ракетного обстрілу військами РФ, Київщина, 29 грудня 2023 р. Фото: Людмила Тумачова/Суспільне

У будинку, куди влучили уламки, перебували дві літні жінки: одній 70 років, іншій за 80. Вони не постраждали. Дітей на момент ракетного обстрілу в оселі не було, каже Микола.

Уламок ракети пробив дах приватного житлового будинку, Київська область, 29 грудня 2023 р. Фото: Людмила Тумачова/Суспільне

За словами місцевих, до пошкоджених будинків приїхала служба газу, щоб запобігти можливим витокам "блакитного палива".

У Київській області є поранений: наслідки атаки росіян 29 грудня 2023 р. Фото: Людмила Тумачова/Суспільне

Уламок ракети на приватному подвір'ї після ранкової атаки військ РФ, Київська область, 29 грудня 2023 р. Фото: Людмила Тумачова/Суспільне

Наслідки російських обстрілів Київщини фіксує і документує поліція області.

Поліція документує воєнні злочини армії РФ, Київська область, 29 грудня 2023 р. Фото: Поліція Київської області/Facebook

Крім правоохоронців, на місцях події працювали вибухотехніки та рятувальники.

Правоохоронці фіксують наслідки ракетного обстрілу з боку військ РФ, Київська область, 29 грудня 2023 р. Фото: Поліція Київської області/Facebook

Як інформує Головне управління ДСНС у Київській області, пожежників залучали до ліквідації наслідків російських обстрілів у Фастівському, Бориспільському та Бучанському районах.

За наслідками атаки РФ 29 грудня Київська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни за ч.1 ст.438 Кримінального кодексу України.

Що відому про ракетну атаку РФ 29 грудня 2023 року

Зранку, 29 грудня, Росія здійснила масовану атаку на Україну. У Києві уламки збитих ракет впали у різних районах міста. Станом на вечір у столиці відомо про дев'ятьох загиблих унаслідок ракетного удару РФ, ще 30 людей постраждали.

У Києві станція метро "Лук'янівська" була пошкоджена вибуховою хвилею. Вона працювала лише як укриття, поїзди слідували без зупинки. Після закінчення повітряної тривоги повноцінний рух відновили.

За попередніми даними, військо РФ застосувало проти України 158 засобів повітряного нападу: ракети різних типів та ударні БплА. Протиповітряна оборона знищила 27 ударних БпЛА "Shahed-136/131" та 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55. У Повітряних Силах відзначили, що йдеться про наймасованішу атаку з повітря.

У Києві, Харкові, Дніпрі, Одесі, Запоріжжі, Львові та Конотопі є загиблі і постраждалі. Пошкоджені пологовий будинок, школи, торговельний центр, станція метро, склади, багатоповерхівки та приватні будинки.