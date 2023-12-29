Після вибухів у Харкові вранці 29 грудня до однієї з лікарень доставили 11 людей.

Про це розказав в.о. генерального директора лікарні Костянтин Лобойко.

За його словами, поранені — чоловіки, їхній вік від 30 до 60 років. Двоє з 11 поранених перебувають у тяжкому стані.

"Вони мають тяжкі травми кінцівок. На 12:30 одного пораненого прооперували, він має уламковий перелом стегна з одного боку, уламковий перелом гомілки — з іншого. Другий — ще в операційній: перелом кісток передпліччя вже прооперований, перелом гомілки оперують", — сказав Лобойко.

Костянтин Лобойко. Фото: Олександра Новосел/Суспільне Харків

Чоловік, якого врятували з-під завалів, перебуває в лікарні у стані середньої тяжкості.

"З-під завалів дістали чоловіка, ми очікували значні пошкодження, але ушкодження незначні — є струс мозку і пошкодження м'яких тканин голови. Кінцівки та грудна клітина цілі", — повідомив Лобойко.

За словами медика, у хірургії — п'ятеро поранених: "Троє з них вже просяться додому".

Що відомо про вибухи у Харкові вранці 29 грудня

У Харкові 29 грудня чули щонайменше вісім вибухів. Перший пролунав о 05:01, сьомий — о 05:17, восьмий — о 5:22. Повітряна тривога у Харкові та області була оголошена з 03:55.

Харків під час першого ракетного удару 29 грудня обстріляли двома видами ракет — С-300 та Х-22, повідомив попередні дані міський голова Ігор Терехов. Відомо про вісім влучань, попередньо, у Київському та Холодногірському районах.

Вдруге ударів по Харкову РФ почала завдавати о 06:59 — у місті чули щонайменше вісім вибухів.

Втретє РФ завдала ударів по Харкову о 07:54 — чули два вибухи.

Відомо про трьох загиблих та 13 поранених у Харкові.

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