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Армія РФ випустила по Одещині вісім ракет, три з них влучили в житлові будинки — Сили оборони півдня
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Армія РФ випустила по Одещині вісім ракет, три з них влучили в житлові будинки — Сили оборони півдня

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Армія РФ випустила по Одещині вісім ракет, три з них влучили в житлові будинки — Сили оборони півдня
Наслідки від атаки РФ по Одесі, 29 грудня 2023 року. Фото: Сили оборони півдня України

Російська армія під час обстрілу випустила по півдню дев'ять ракет, п'ять з них, імовірно Х-101/555/55, збило ППО над Одещиною 29 грудня.

Про це повідомили у Силах оборони півдня.

"Масована ранкова ракетна атака по Україні була здійснена переважно із застосуванням стратегічної авіації. Силами протиповітряної оборони знищено шість ракет, імовірно Х-101/555/55, вдалось збити: одну на Миколаївщині та пʼять на Одещині", — йдеться у повідомленні.

Три ракети влучили в житлові будинки Одеси: приватний будинок зруйновано вщент, триповерховий багатоквартирний зазнав критичних руйнувань, там загинула одна людина, в одному з житлових комплексів ракета прошила багатоповерхівку, розірвавшись всередині, випаливши кілька поверхів, тут виявлено двох загиблих. Потужні пожежі ліквідовані. Врятовано 23 людини.

Вибуховими хвилями та уламками збитих ракет пошкоджено кілька десятків будівель, серед яких навчальні заклади, церква, крамниці, інші житлові будинки.

Тривають розбори завалів та пошуково-рятувальні операції. Під завалами можуть бути люди.

Що відомо про атаку по Одесі 29 грудня

  • Звуки вибухів у місті пролунали о 7:44, о 8:04 у місті пролунав потужний вибух. У Силах оборони півдня повідомляли, що працюють сили протиповітряної оборони.
  • Внаслідок атаки по місту є влучання у триповерховий будинок, під завалами можливо перебувають люди, повідомив очільник МВС Ігор Клименко. Також в Одесі пошкоджено щонайменше два будинки.
  • Через атаку загинуло три людини, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. 22 отримали поранення, серед них двоє дітей (6 та 8 років) та вагітна жінка.
  • У Хаджибейському районі міста відкрили оперативний штаб для людей, чиї будинки зазнали руйнувань через атаку.

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