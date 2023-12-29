У Львові пошкоджені будинки внаслідок ракетної атаки: є загиблий та поранені

Вранці, 29 грудня, Росія атакувала Україну ракетами. У Львові було чутно низку вибухів. У місті пошкоджені багатоквартирні будинки. Одна людина загинула, є поранені.

Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

Про ракетну небезпеку в області сповістили о 07:06. Згодом у місті пролунали вибухи.

"Львів. Гучно. Нічого не фотографуйте, не знімайте на відео. Перебувайте у максимально безпечному місці. Небезпека триває!", — написав начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

Він додав, що за попередньою інформацією, є влучання у житловий будинок у Львові. Є постраждалі.

"В одному з ліцеїв міста почалася пожежа. Ймовірно – через падіння уламків ракети. На місце прямують всі профільні служби", — написав Козицький.

Міський голова опублікував фото житлових будинків, пошкоджених внаслідок ракетного удару.

Будинок, пошкоджений уламками ракети у Львові, 29 грудня. Фото: Facebook-сторінка Андрія Садового

За словами начальника Львівської ОВА, влучання було у житловий будинок на вулиці Хоткевича. Там загинула одна людина, також є поранені. Згодом в Офісі Генпрокурора уточнили, що одна з ракет влучила у двір житлових будинків. Внаслідок ударної хвилі було пошкоджено суміжні будинки, ліцей та автомобілі.

Наслідки ракетної атаки у Львові 29 грудня. Фото: Telegram Андрія Садового

О 9:30 сповістили про відбій повітряної тривоги на Львівщині.

Через ракетний обстріл пошкоджені 18 будинків та 4 навчальні заклади. За словами міського голови Львова Андрія Садового, мешканцям, чиї будинки пошкоджені внаслідок ракетного удару виплатять 12 тис грн компенсації за вікно та 8 тис грн компенсації за двері. Для цього місто виділить близько 35 млн грн.

За фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України) прокуратура відкрила кримінальне провадження, повідомили в Офісі Генпрокурора.

Під ракетного удару по місту загинув український баскетболіст, тренер, майстер спорту України міжнародного класу Віктор Кобзистий. Ще 30 людей травмовані, серед них двоє — діти.