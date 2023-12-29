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Серед загиблих внаслідок ракетного обстрілу Запоріжжя є вчителька початкових класів
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Серед загиблих внаслідок ракетного обстрілу Запоріжжя є вчителька початкових класів

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Внаслідок російського обстрілу Запоріжжя загинула вчителька початкових класів
Оксана Воробйова, вчителька, яка загинула внаслідок російського обстрілу Запоріжжя 29 грудня 2023 року. Фото: Facebook/ Оксана Воробйова

Сьогодні вранці, 29 грудня, армія РФ завдала масованого ракетного удару по території Запоріжжя. Внаслідок обстрілу станом на 14:20 загинуло шестеро людей, серед них — вчителька початкових класів.

Про це повідомив на Facebook-cторінці міністр освіти України Оксен Лісовий.

Внаслідок масованого ракетного обстрілу, який здійснила російська армія, загинула 53-річна освітянка:

"Серед жертв — 53-річна вчителька початкових класів з Запоріжжя, яка більшу половину життя присвятила роботі в школі. Щирі співчуття рідним та близьким. Це трагедія для всієї освітянської родини", — повідомив Оксен Лісовий.
Вчителька початкових класів Оксана Воробйова, яка загинула 29 грудня 2023 року внаслідок російського обстрілу Запоріжжя
Вчителька початкових класів Оксана Воробйова, яка загинула 29 грудня 2023 року внаслідок російського обстрілу Запоріжжя. Фото: Facebook/ Оксана Воробйова

У Запорізькій гімназії №4 повідомили, що мова йде про Оксану Воробйову, яка викладала у початкових класах:

"Воробйова Оксана Михайлівна усе своє життя вирізнялася стійкістю характеру, силою духу та наполегливістю. Вона була мудрою, врівноваженою, чуйною, доброю, ніколи не забувала про проблеми тих, хто поруч", — зазначили у Запорізькій гімназії №4.
Серед загиблих внаслідок ракетного обстрілу Запоріжжя є вчителька початкових класів
Гімназія №4, де вчилася та викладала Оксана Воробйова. Фото: Суспільне Запоріжжя

Оксана Воробйова була випускницею гімназії №4, у ній же вчила дітей 34 роки, розповіла директорка навчального закладу Світлана Мостова у телефонній розмові Суспільному:

"Вона виконувала обов’язки свої, не зважаючи, що канікули, вона все ж таки працювала за комп’ютером, за роботою вдома, хоча це був домашній час, не робочий. І вона саме за комп’ютером, як була в кріслі, так і залишилась"

Раніше Суспільне повідомляло, що внаслідок масованого ракетного обстрілу в Запоріжжі пошкоджено приватні будинки, 20 багатоповерхівок та три освітні заклади.

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