Внаслідок російського обстрілу Запоріжжя загинула вчителька початкових класів

Сьогодні вранці, 29 грудня, армія РФ завдала масованого ракетного удару по території Запоріжжя. Внаслідок обстрілу станом на 14:20 загинуло шестеро людей, серед них — вчителька початкових класів.

Про це повідомив на Facebook-cторінці міністр освіти України Оксен Лісовий.

Внаслідок масованого ракетного обстрілу, який здійснила російська армія, загинула 53-річна освітянка:

"Серед жертв — 53-річна вчителька початкових класів з Запоріжжя, яка більшу половину життя присвятила роботі в школі. Щирі співчуття рідним та близьким. Це трагедія для всієї освітянської родини", — повідомив Оксен Лісовий.

Вчителька початкових класів Оксана Воробйова, яка загинула 29 грудня 2023 року внаслідок російського обстрілу Запоріжжя. Фото: Facebook/ Оксана Воробйова

У Запорізькій гімназії №4 повідомили, що мова йде про Оксану Воробйову, яка викладала у початкових класах:

"Воробйова Оксана Михайлівна усе своє життя вирізнялася стійкістю характеру, силою духу та наполегливістю. Вона була мудрою, врівноваженою, чуйною, доброю, ніколи не забувала про проблеми тих, хто поруч", — зазначили у Запорізькій гімназії №4.

Гімназія №4, де вчилася та викладала Оксана Воробйова. Фото: Суспільне Запоріжжя

Оксана Воробйова була випускницею гімназії №4, у ній же вчила дітей 34 роки, розповіла директорка навчального закладу Світлана Мостова у телефонній розмові Суспільному:

"Вона виконувала обов’язки свої, не зважаючи, що канікули, вона все ж таки працювала за комп’ютером, за роботою вдома, хоча це був домашній час, не робочий. І вона саме за комп’ютером, як була в кріслі, так і залишилась"

Раніше Суспільне повідомляло, що внаслідок масованого ракетного обстрілу в Запоріжжі пошкоджено приватні будинки, 20 багатоповерхівок та три освітні заклади.

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