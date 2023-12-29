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Ракетний удар по Черкащині: серед поранених у Смілі — дитина
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Ракетний удар по Черкащині: серед поранених у Смілі — дитина

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обстріл Черкащини 28 грудня, Сміла ракета
Один з будинків на вулиці, біля місця влучання у приватному секторі у Смілі 29 грудня 2023 року. Фото: Головне управління держслужби з надзвичайних ситуацій в Черкаській області

Внаслідок обстрілу Черкащини вдень 29 грудня є влучання у приватний сектор у Смілі. Серед травмованих — дитина.

Станом на 16:50 відомо про вісьмох поранених, повідомив керівник ОВА Ігор Табурець.

Російська ракета близько 15 години влучила у приватний сектор у Смілі.

"У Смілі є влучання ракети в житловий сектор. За попередньою інформацією, пошкоджено 51 будинок. Наразі відомо про девʼятьох потерпілих. Один у важкому стані".

Як розповіла Суспільному речниця обласної прокуратури Богдана Кулик, травмованій дитині 15-років.

Для постраждалих від ракетного удару у місцевій школі розгорнули штаб із оперативного реагування, додав посадовець:

"Там облаштовані місця для розміщення мешканців пошкоджених будинків, забезпечено харчування. Також готуємо місця для тимчасового проживання".

Ракетний удар по Черкащині: серед потерпілих у Смілі — дитина
Один з будинків на вулиці, біля місця влучання у приватному секторі у Смілі 29 грудня 2023 року. Фото: Головне управління держслужби з надзвичайних ситуацій в Черкаській області

Ракетний удар по Черкащині: серед потерпілих у Смілі — дитина
Один з будинків на вулиці, біля місця влучання у приватному секторі у Смілі 29 грудня 2023 року. Фото: Черкаська ОВА

Ракетний удар по Черкащині: серед потерпілих у Смілі — дитина
Пошкоджений автомобіль на вулиці, біля місця влучання у приватному секторі у Смілі 29 грудня 2023 року. Фото: Черкаська ОВА

За кілька хвилин після вибуху на місці опинився місцевий житель Олександр:

"На цій вулиці живе мій колега з роботи. Я чув вибух, а тоді подзвонив до колеги, він повідомив що у нього прильот і що його дружина поранена. Сказав що немає будинку у нього".

Ракетний удар по Черкащині: серед потерпілих у Смілі — дитина
Місцева жителька розповідає про вибух 29 грудня. Фото: Суспільне Черкаси

Ракетний удар по Черкащині: серед потерпілих у Смілі — дитина
Місцеві жителі згуртувалися, аби допомогти тим, хто постраждав від ракетного удару. Фото: Суспільне Черкаси

Проти ночі на 29 грудня на Черкащині, під час масованого обстрілу РФ, було чутно звуки вибухів. У Звенигородському районі під час першої повітряної тривоги збили російський безпілотник. Також спрацювала ППО поблизу Черкас. Подробиці не повідомляють.

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