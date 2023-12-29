Ракетний удар по Черкащині: серед поранених у Смілі — дитина

Внаслідок обстрілу Черкащини вдень 29 грудня є влучання у приватний сектор у Смілі. Серед травмованих — дитина.
Станом на 16:50 відомо про вісьмох поранених, повідомив керівник ОВА Ігор Табурець.
Російська ракета близько 15 години влучила у приватний сектор у Смілі.
"У Смілі є влучання ракети в житловий сектор. За попередньою інформацією, пошкоджено 51 будинок. Наразі відомо про девʼятьох потерпілих. Один у важкому стані".
Як розповіла Суспільному речниця обласної прокуратури Богдана Кулик, травмованій дитині 15-років.
Для постраждалих від ракетного удару у місцевій школі розгорнули штаб із оперативного реагування, додав посадовець:
"Там облаштовані місця для розміщення мешканців пошкоджених будинків, забезпечено харчування. Також готуємо місця для тимчасового проживання".
За кілька хвилин після вибуху на місці опинився місцевий житель Олександр:
"На цій вулиці живе мій колега з роботи. Я чув вибух, а тоді подзвонив до колеги, він повідомив що у нього прильот і що його дружина поранена. Сказав що немає будинку у нього".
Проти ночі на 29 грудня на Черкащині, під час масованого обстрілу РФ, було чутно звуки вибухів. У Звенигородському районі під час першої повітряної тривоги збили російський безпілотник. Також спрацювала ППО поблизу Черкас. Подробиці не повідомляють.
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