Ракетний удар по Дніпру: рятувальники ліквідували чотири осередки пожеж

Станом на 12:00 відомо про 25 травмованих внаслідок атаки. Всі пожежі, які спалахнули після влучань у Дніпрі, ліквідовані. На місцях проводять розборку конструкцій, повідомив під час преспідходу тимчасово виконуючий обов'язки заступника начальника Головного управління ДСНС з реагування на надзвичайні ситуації Сергій Корінний.

"Складність полягала в тому, що одразу з чотирьох точок почали надходити повідомлення, що на різних адресах є влучання, є загоряння. Отримавши інформацію, що є загоряння на території пологового будинку, одразу сили і засоби направлені на пологовий будинок. Загалом у нас виникло 4 осередка пожежі, від 100 до 400 квадратних метрів", – розповів він.

Також він зазначив, що дві жінки, яких розшукували надзвичайники, вийшли на звʼязок. З ними все добре.

Що відомо про ракетну атаку по Дніпру 29 грудня

У Дніпрі вранці 29 грудня під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів. Відбулось влучання в торговельний центр.

Внасдлідок атаки загинуло п'ять людей, ще понад 20 отримали травми. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. За його словами, сталася пожежа у торговельному центрі, понівечені приватна оселя, шестиповерхова будівля, пологовий будинок.

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