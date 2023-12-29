Зранку, 29 грудня, Росія здійснила масовану атаку на Україну. У Києві уламки збитих ракет впали у різних районах міста. Надвечір стало відомо про дев'ятьох загиблих і 30 постраждалих унаслідок російського обстрілу.
Про це повідомив міський голова Віталій Кличко та КМВА.
Третю повітряну тривогу за ніч на 29 грудня оголосили о 6:47, згодом в столиці працювала ППО.
Станція метро "Лук'янівська" була пошкоджена вибуховою хвилею. Вона працювала лише як укриття, поїзди слідували без зупинки. Наразі повноцінний рух вже відновили.
У Шевченківському районі з-під завалів складського приміщення врятували 8 людей. Водночас витягнули тіла 9 загиблих, повідомляє Віталій Кличко. Пошуково-рятувальна операція триває.
Також ракета влучила в дах будівлі недобудованого бізнес-центру. Частково зруйновані верхні поверхи, були поодинокі загоряння на даху.
У цьому ж районі уламки впали на територію дитсадка та школи біля вулиці Туполєва.
"Зруйнована кімната, де завжди спали дітки. Вибиті вікна. На щастя, ніхто не постраждав. Побиті гаражі, автівки, кілька вікон в житлових будинках", — розповів т.в.о. голови Шевченківської РДА Олександр Поповцев.
У Подільському районі внаслідок падіння уламків горить складське приміщення на площі орієнтовно 3 тисячі м². Пожежно-аварійні служби та медики працюють на місці.
"Проводиться пошук потерпілих. Попередньо під завалами перебувають 10 людей", — зазначили в КМВА.
Один із орендарів розповів Суспільному, що тут знаходились склади будівельних матеріалів та запчастин.
"Усе догорає, нічого не залишилось. Зранку тут були хлопці зі складу, з ними все добре", — сказав Олександр.
Поруч розташовані два автомобільних салони, в яких повибивало скло від ударної хвилі.
"Якраз була на роботі на момент вибуху. Сиділи в іншому приміщенні, де все вціліло", — каже Вікторія.
У Святошинському районі горіли припарковані автомобілі, а також пожежа була на даху незаселеної новобудови.
У Дарницькому районі є пошкодження житлового будинку. Попередньо, без потерпілих та загоряння.
Уламки ракети впали у приватному секторі мікрорайону Осокорки, зазначив т.в.о. голови Дарницької РДА Микола Калашник. Власників постраждалого будинку вдома не було.
Після повітряної атаки в столиці немає перебоїв з електро- та водопостачанням, зазначили в КМВА. На трьох котельнях повибивало вікна, проте це не вплинуло на їхню роботу.
Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).