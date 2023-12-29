Зранку, 29 грудня, Росія здійснила масовану атаку на Україну. У Києві уламки збитих ракет впали у різних районах міста. Надвечір стало відомо про дев'ятьох загиблих і 30 постраждалих унаслідок російського обстрілу.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко та КМВА.

Третю повітряну тривогу за ніч на 29 грудня оголосили о 6:47, згодом в столиці працювала ППО.

Станція метро "Лук'янівська" була пошкоджена вибуховою хвилею. Вона працювала лише як укриття, поїзди слідували без зупинки. Наразі повноцінний рух вже відновили.

Пошкоджена станція метро Лук'янівська в Києві, 29 грудня 2023 рік. Фото: Ярослав Прищепа / Суспільне

Пошкоджена станція метро Лук'янівська. Київ, 29 грудня 2023 рік. Фото: Ярослав Прищепа / Суспільне

У Шевченківському районі з-під завалів складського приміщення врятували 8 людей. Водночас витягнули тіла 9 загиблих, повідомляє Віталій Кличко. Пошуково-рятувальна операція триває.

Також ракета влучила в дах будівлі недобудованого бізнес-центру. Частково зруйновані верхні поверхи, були поодинокі загоряння на даху.

Наслідки ракетної атаки в Шевченківському районі столиці, 29 грудня 2023 рік. Фото: УНІАН

У цьому ж районі уламки впали на територію дитсадка та школи біля вулиці Туполєва.

"Зруйнована кімната, де завжди спали дітки. Вибиті вікна. На щастя, ніхто не постраждав. Побиті гаражі, автівки, кілька вікон в житлових будинках", — розповів т.в.о. голови Шевченківської РДА Олександр Поповцев.

Пожежа в Подільському районі Києва, 29 грудня 2023 р. Фото: Дар'я Кінша / Суспільне

Пожежа в Подільському районі Києва, 29 грудня 2023 р. Фото: Дар'я Кінша/Суспільне

У Подільському районі внаслідок падіння уламків горить складське приміщення на площі орієнтовно 3 тисячі м². Пожежно-аварійні служби та медики працюють на місці.

"Проводиться пошук потерпілих. Попередньо під завалами перебувають 10 людей", — зазначили в КМВА.

Один із орендарів розповів Суспільному, що тут знаходились склади будівельних матеріалів та запчастин.

"Усе догорає, нічого не залишилось. Зранку тут були хлопці зі складу, з ними все добре", — сказав Олександр.

Поруч розташовані два автомобільних салони, в яких повибивало скло від ударної хвилі.

"Якраз була на роботі на момент вибуху. Сиділи в іншому приміщенні, де все вціліло", — каже Вікторія.

Пошкоджений автосалон в Подільському районі столиці, 29 грудня 2023 р. Фото: Дар'я Кінша / Суспільне

Пожежники ліквідовують загоряння авто внаслідок ракетної атаки на Київ, 29 грудня 2023 р. Фото: МВС/Telegram

У Святошинському районі горіли припарковані автомобілі, а також пожежа була на даху незаселеної новобудови.

У Дарницькому районі є пошкодження житлового будинку. Попередньо, без потерпілих та загоряння.

У Дарницькому районі уламки збитої ракети впали у приватному секторі Осокорків, 29 грудня 2023 р. Фото: Mykola Kalashnyk / Telegram У Дарницькому районі уламки збитої ракети впали у приватному секторі Осокорків, 29 грудня 2023 р. Фото: Mykola Kalashnyk / Telegram У Дарницькому районі уламки збитої ракети впали у приватному секторі Осокорків, 29 грудня 2023 р. Фото: Mykola Kalashnyk / Telegram

Уламки ракети впали у приватному секторі мікрорайону Осокорки, зазначив т.в.о. голови Дарницької РДА Микола Калашник. Власників постраждалого будинку вдома не було.

Після повітряної атаки в столиці немає перебоїв з електро- та водопостачанням, зазначили в КМВА. На трьох котельнях повибивало вікна, проте це не вплинуло на їхню роботу.

Правоохоронці досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).