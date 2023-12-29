НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Одна людина загинула, пошкоджені будинки і школи — Садовий про наслідки атаки 29 грудня
Вторгнення Росії в УкраїнуРОСІЯЛьвівРегіони

Одна людина загинула, пошкоджені будинки і школи — Садовий про наслідки атаки 29 грудня

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

У Львові внаслідок ракетної атаки 29 грудня та атаки безпілотниками одна людина загинула, є поранені. У місті значно пошкоджені житлові будинки та школи. Також були пожежі на об'єктах критичної інфраструктури.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

За його словами, серед восьми травмованих одна людина є у важкому стані.

"10 будинків зазнали руйнувань, деякі будинки взагалі — всі вікна повилітали, двері покрутило. Також школа комунальна, стіни залишилися, але всередині всі вікна повилітали, двері повилітали. Так виглядає, що канікули для дітей будуть продовжені", — сказав Садовий.

Одна людина загинула, вісім звернулися за медичною допомогою — Садовий про наслідки атаки 29 грудня
Будинки, пошкоджені внаслідок атаки 29 грудня. Фото: Анна Срогий/Суспільне Львів

За його словами, у Львові проведуть комісію з надзвичайних ситуацій для оцінки пошкоджень. За рахунок міста обіцяють компенсувати втрати. Мешканцям цих будинків обіцяють допомогти з переселенням, поки триватимуть ремонтні роботи.

Як уточнив начальник Львівської ОВА Максим Козицький, внаслідок атаки отримали травми 24 людини.

"Станом на цю годину відомо про часткові руйнування у 13 житлових багатоповерхівках та двох школах. Багато пошкоджених автомобілів. Ліквідація наслідків ворожої атаки триває. На місці працюють усі профільні служби", — додав Козицький.

Що відомо про атаку Львова та області 29 грудня

Вночі, 29 грудня, армія Росії атакувала Львівщину дронами типу "шахед", у Львові було два влучання. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

О 04:17 начальник Львівської ОВА Максим Козицький сповістив про роботу ППО на території області.

Вранці, 29 грудня, Росія атакувала Україну ракетами. У Львові було чутно низку вибухів. У місті пошкоджені багатоповерхівки: одна людина загинула, 30 людей поранені.

Топ дня
Сили оборони атакували дронами військові об'єкти у РФ, Україна ініціювала РБ ООН через обстріл. 675 день війни. Онлайн
Сили оборони атакували дронами військові об'єкти у РФ, Україна ініціювала РБ ООН через обстріл. 675 день війни. Онлайн Важливо
РФ скликає засідання Радбезу через обстріл Бєлгорода та вимагає участі Чехії. У Празі відмовились &quot;служити пропаганді&quot;
РФ скликає засідання Радбезу через обстріл Бєлгорода та вимагає участі Чехії. У Празі відмовились "служити пропаганді"
Стендап-комік Василь Байдак
"Я пробував монетизувати скиглення — не виходить". Байдак про креативні збори, Стівена Фрая та гумор під час війни
Польща завершила пошуки можливих елементів російської ракети: уламків не знайшли
Польща завершила пошуки можливих елементів російської ракети: уламків не знайшли
Сили оборони вдарили по військових об'єктах у Бєлгороді, цивільні загинули через помилку російських ППО — джерела
Сили оборони вдарили по військових об'єктах у Бєлгороді, цивільні загинули через помилку російських ППО — джерела Важливо

Вибір редакції
Міністр оборони України Рустем Умєров
"Служити — це честь, а не покарання" — міністр оборони Умєров про мобілізацію, зброю та боротьбу з корупцією Ексклюзивно
&quot;Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват&quot;. Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
"Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват". Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
Публіцист і письменник Віталій Портников
"Бути Нічним Дозором — наш максимум". Портников — про 2023-й, новий світовий порядок та війну полігонів Важливо
Ілля кива
"Полтавщина", жомова яма, ОПЗЖ, РФ, держзрада. Що відомо про Іллю Киву, якого ліквідували під Москвою
Офіцер ЗСУ Роман Сініцин
"Наратив: хай спочатку піде воювати депутат чи син президента — "діч". Сініцин — про мобілізацію, дрони, збори та ІПСО
Дізнайтесь більше
харків
У Харкові пролунали вибухи, є поранені та влучання у будинки. Головні новини Харкова та області 30 грудня
Пожежа, обстріли, багатоповерхівка, Херсон
Артобстріл Херсона, дронові атаки Берислава. 675 день війни: хроніка подій в Херсонській області
Ракетна атака РФ по Києву: загинули 17 людей, 32 постраждали
У Києві кількість загиблих через ракетну атаку РФ зросла до 17
Вже маємо чіткий графік нашої міжнародної роботи в січні — Зеленський
Вже маємо чіткий графік нашої міжнародної роботи в січні — Зеленський
На початок