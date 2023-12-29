У Львові внаслідок ракетної атаки 29 грудня та атаки безпілотниками одна людина загинула, є поранені. У місті значно пошкоджені житлові будинки та школи. Також були пожежі на об'єктах критичної інфраструктури.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

За його словами, серед восьми травмованих одна людина є у важкому стані.

"10 будинків зазнали руйнувань, деякі будинки взагалі — всі вікна повилітали, двері покрутило. Також школа комунальна, стіни залишилися, але всередині всі вікна повилітали, двері повилітали. Так виглядає, що канікули для дітей будуть продовжені", — сказав Садовий.

Будинки, пошкоджені внаслідок атаки 29 грудня. Фото: Анна Срогий/Суспільне Львів

За його словами, у Львові проведуть комісію з надзвичайних ситуацій для оцінки пошкоджень. За рахунок міста обіцяють компенсувати втрати. Мешканцям цих будинків обіцяють допомогти з переселенням, поки триватимуть ремонтні роботи.

Як уточнив начальник Львівської ОВА Максим Козицький, внаслідок атаки отримали травми 24 людини.

"Станом на цю годину відомо про часткові руйнування у 13 житлових багатоповерхівках та двох школах. Багато пошкоджених автомобілів. Ліквідація наслідків ворожої атаки триває. На місці працюють усі профільні служби", — додав Козицький.

Що відомо про атаку Львова та області 29 грудня

Вночі, 29 грудня, армія Росії атакувала Львівщину дронами типу "шахед", у Львові було два влучання. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

О 04:17 начальник Львівської ОВА Максим Козицький сповістив про роботу ППО на території області.

Вранці, 29 грудня, Росія атакувала Україну ракетами. У Львові було чутно низку вибухів. У місті пошкоджені багатоповерхівки: одна людина загинула, 30 людей поранені.