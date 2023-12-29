Оперативні новини Дніпра та Дніпропетровської області за 29 грудня 2023 року читайте в хроніці подій від редакції Суспільне Дніпро.
Через ракетні удари у Дніпрі пошкоджено 236 квартир
Станом на 19:00, через ракетні удари по Дніпру пошкоджено 14 багатоповерхівок, повідомили в обласній поліції. Зокрема відомо про пошкодження 236 квартир.
Понівечені також сім приватних будинків, 35 автомобілів, 12 адмінбудівель, три лікарні, сім магазинів та складське приміщення.
Правоохоронці прийняли 370 заяв про пошкодження майна. Оглянули 204 квартири, 35 авто та сім приватних будинків.
Армія РФ обстріляла Нікопольщину: троє людей поранені
Троє чоловіків поранені внаслідок обстрілів Нікополя вдень 29 грудня. Одного госпіталізували. Стан інших задовільний, вони лікуватимуться вдома.
Загалом війська РФ п'ять разів атакували район з артилерії. Також били дронами-камікадзе.
Збитків зазнали два фермерських господарства: пошкодило складські приміщення і машини. Зачепило також комунальне й промислове підприємства. Побиті 11 приватних та двоповерховий будинок, гуртожиток і шість господарських споруд. А ще лінії електропередач та сонячні панелі.
Поліція отримала 230 заяв про пошкодження майна через ракетні удари по Дніпру
230 заяв про пошкодження майна через ракетний обстріл зареєстрували у Дніпрі станом на 17:00. Про це повідомили у Telegram-каналі обласної поліції.
За даними поліції, відомо про пошкодження двох торгових центрів, трьох лікарень, п'яти магазинів, 13 багатоповерхівок, 11 адмінбудівель та 23 автомобілів.
Також до поліції звернулися мешканці 145 квартир, де вибиті вікна та понівечені стіни. Правоохоронці продовжують збирати заяви.
У Дніпрі 30 грудня оголосили днем жалоби
Завтра, 30 грудня у Дніпрі день жалоби за загиблими внаслідок ракетних ударів по місту 29 грудня. Перед міськрадою, а також на будівлях комунальних підприємств, установ, закладів міськради приспустять державні прапори.
Тролейбуси, які вранці скасували через ракетний удар - знову на маршруті
Відновлюється рух за тролейбусними маршрутами №19, "А", "Б", повідомили у департаменті транспорту міськради.
Під час ракетної атаки породіль та немовлят пологового будинку у Дніпрі спустили в укриття
У пологовому будинку Дніпра, куди вранці 29 грудня влучила ракета РФ, усіх породіль спустили в укриття одразу після першого сигналу повітряної тривоги. Це було розпорядження завідувачки акушерського відділення. Поранених серед пацієнток і немовлят немає.
На момент атаки у пологовому було чотири породіллі з немовлятами та ще 12 вагітних жінок.
Через ракетну атаку по Дніпру пошкоджені офісна будівля та багатоповерхівка
Під час ракетної атаки по Дніпру вранці 29 грудня сталося влучання в офісну будівлю в іншій частині міста. Внаслідок цього вибуховою хвилею пошкодило багатоповерховий будинок навпроти. На місці влучання виникла пожежа, її ліквідували рятувальники.
За попередньою інформацією, загиблих на місці цього влучання немає. Наразі фахівці заміряють вікна та балконні двері, аби вставити нові.
Що кажуть місцеві жителі – читайте у матеріалі Суспільного.
У Дніпрі під час ракетної атаки в одній зі шкіл міста людей не пустили в додаткове укриття
У 75-й школі Дніпра поруч з ТРЦ, у який влучила ракета, черговий відкрив перше укриття (цокольний поверх), але відмовив відвідувачам перейти до наступного (підвальне приміщення).
У цьому навчальному закладі зареєстровано два укриття, які розраховані на 300 осіб.
Після інциденту директорка школи звільнилась, повідомили на сторінці департаменту гуманітарної політики.
У Дніпрі зросла кількість загиблих та поранених через ракетну атаку армії РФ
Нині вже відомо про шістьох загиблих внаслідок ракетного удару по Дніпру. 28 поранених, з них 17 перебувають у медзакладах, всі інші – на амбулаторному лікуванні.
Троє пацієнтів – у важкому стані. У півторарічної пораненої дитини – уламкові травми обличчя. Про це повідомив очільник ОВА Сергій Лисак в ефірі "Суспільне. Спротив".
У Дніпрі приймають заявки від містян, чиє житло пошкоджене внаслідок ракетного удару
У Дніпрі поліція розгорнула мобільний пункт прийому звернень, чиє житло пошкоджено внаслідок ракетної атаки по Дніпру. Він працює у дворі будинків № 7 та № 9 по вулиці Алана Шепарда.
Мешканці прилеглих будинків, власники зруйнованих та пошкоджених під час обстрілів магазинів у торговельному центрі, також можуть звернутися та зафіксувати пошкодження.
У Дніпрі 25 поранених внаслідок ракетного удару по ТЦ: що відомо про їхній стан
В одну з лікарень Дніпра доправили 25-річного пораненого внаслідок ракетного удару по торговельному центру. За словами медиків, у нього черепно-мозкова гематома, розбита голова, рвані рани тіла, предмет в животі, який пошкодив кишківник, перелом гомілки та інші травми. Наразі його оперують три бригади лікарів.
Пошкоджений через ракетну атаку торговельний центр у Дніпрі обстежили кінологи з собаками
Дев`ять кінологів та п`ять собак з пошуково-рятувального загону "Антарєс" з Павлограда за викликом надзвичайників обстежили пошкоджений внаслідок ракетної атаки торговельний центр у Дніпрі, розповіла Суспільному керівниця загону Лариса Борисенко.
У Дніпрі через ракетний удар вибито близько тисячі вікон. Куди звертатися мешканцям
У Дніпрі 29 грудня вибито близько тисячі вікон у 23 будинках. Серед них 15 будинків ОСББ. Там пошкоджено близько 700 вікон. Обстеження пошкодженого житла триває. Звернення від громадян приймають у департаменті з питань самоорганізації населення міськради.
На Дніпропетровщині є пошкодження лінії електропередач
На Дніпропетровщині через обстріл пошкоджено повітряну лінію 150 кВ. Дані уточнюють. Через попередні атаки було знеструмлено 3,3 тисячі абонентів, усіх заживили, повідомили в Укренерго.
Через удари по Дніпру є загиблі та поранені
Пʼятеро людей загинули через ракетні удари по Дніпру. Ще понад два десятка – поранені. Серед них є дитина, повідомили в обласній прокуратурі. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.
Пошкоджені приватна оселя, шестиповерхова будівля, пологовий будинок. Є влучання у торговий центр.
Наслідки ракетних обстрілів у Новомосковську
У Новомосковську на Дніпропетровщині є пошкодження житлової інфраструктури та поранені внаслідок ранкових обстрілів. Травми отримали двоє жінок. Їх доставили до лікарні.
Попередньо у місті пошкоджені 13 приватних домоволодінь, господарські споруди, зачепило лінію електропередач.
Інформації про загиблих поки немає.
На місці працюють слідчі, комісія, яка обстежує пошкоджені будинки, повідомив міський голова, співробітники виконкому, ДСНС, поліції, комунальні служби міста. Власникам пошкодженого житла надають будматеріали.
У Дніпрі через ракетний удар скасували новорічні заходи
У Дніпрі скасували новорічні заходи для дітей через масовані ракетні обстріли міста, повідомили у департаменті гуманітарної політики міськради.
Пошкодження через ракетний удар у Дніпрі
Через ракетний удар у Дніпрі пошкоджені дві школи та бібліотека, повідомили у департаменті гуманітарної політики міськради.
Також є руйнування у пологовому будинку.Влучання у медичний заклад підтвердив прем'єр-міністр України Шмигаль. Як повідомляють кореспонденти Суспільного, одна секція будівлі медзакладу повністю згоріла. Пожежу вже загасили. Вікна вибиті у всій будівлі.
Поранених та загиблих у пологовому будинку немає, повідомили на сторінці медзакладу в Instagram. За інформацією МОЗ медпрацівники та пацієнти встигли перейти в укриття.
Наслідки ракетного удару по Дніпру
Внаслідок ракетних ударів по Дніпру є загиблі та поранені, повідомив міський голова Борис Філатов. На місці подій працюють місцеві служби та ДСНС.
Зміни руху громадського транспорту
Через ракетну атаку в Дніпрі пошкоджено автобус та контактну мережу. Наразі в місті є зміни у русу громадського транспорту.
Призупинено рух за тролейбусними маршрутами №19, "А", "Б" та трамвайним маршрутом №11.
А ще тимчасово зупинили рух автобусів №156.
Не курсує громадський транспорт і поблизу місць влучання. На перехрестях працюють регулювальники.
У Дніпрі пролунали вибухи: горить торговельний центр
У Дніпрі вранці 29 грудня під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного.
Впродовж години лунали кілька серій вибухів.
Горить один з торговельних центрів міста.