Поліція отримала 230 заяв про пошкодження майна через ракетні удари по Дніпру

230 заяв про пошкодження майна через ракетний обстріл зареєстрували у Дніпрі станом на 17:00. Про це повідомили у Telegram-каналі обласної поліції.

За даними поліції, відомо про пошкодження двох торгових центрів, трьох лікарень, п'яти магазинів, 13 багатоповерхівок, 11 адмінбудівель та 23 автомобілів.

Також до поліції звернулися мешканці 145 квартир, де вибиті вікна та понівечені стіни. Правоохоронці продовжують збирати заяви.