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Росіяни атакували Львівщину 15 ракетами та 14 "шахедами" – начальник ОВА
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Росіяни атакували Львівщину 15 ракетами та 14 "шахедами" – начальник ОВА

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Росіяни атакували Львівщину 15 ракетами та 14 &quot;шахедами&quot; – начальник ОВА
Наслідки ракетної атаки по Львову, 29 грудня 2023. Фото: Анна Срогий / Суспільне Львів

Вночі 29 грудня російська армія впродовж п’яти з половиною годин атакувала Львівщину. По області випустили 15 ракет та 14 "шахедів".

Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

Львівщину атакували із 03:00 до 09:30 ранку. Під час атаки "шахедами" бійцям ПвК "Захід" вдалося збити вісім із 14 безпілотників.

"Зокрема над збиттям працювали мобільні вогневі групи. В одному з підприємств у Львові, де було влучання, зафіксували часткове руйнування адмінбудівлі та виробничих цехів. Обійшлося без жертв та постраждалих", – повідомив Козицький.

Після цього армія РФ атакувала Львівщину ракетами. По області випустили 15 ракет. 10 з них – знищили сили ППО. Внаслідок ракетного удару загинув 44 річний чоловік. Також, за даними рятувальників, 24 людини отримали поранення.

"7 житлових будинків зазнали значних руйнувань, ще 11 – пошкоджені меншою мірою. Також постраждали два ліцеї і дитсадок", – повідомив начальник ОВА.

Також зафіксоване влучання в інфраструктурний об’єкт у Дрогобицькому районі. Попередньо без жертв. У Стрийському та Львівському районах уламки ракет впали у полі.

Як повідомили у Львівській міській раді, на компенсацію для мешканців будинків, які зазнали руйнувань від ракетного обстрілу, місто виділить 35 мільйонів гривень. Таку суму виділили із резервного фонду міського бюджету.

Зараз на місці влучань проводять комісію з надзвичайних ситуацій для оцінки усіх пошкоджень. У приміщенні ліцею "Сихівський" розмістили тимчасовий пункт ЦНАПу для надання допомоги мешканцям міста.

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