8 квітня — 409 день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час
- В Україну вдалося повернути 31 дитину, вивезену росіянами з окупованих територій. Рятувальна місія була складною: двох дітей не вдалося привезти в Україну через смерть їхньої бабусі.
- В Бахмуті тривають бої, російські війська наступають та намагаються взяти під контроль місто, повідомили в Генштабі. Найзапекліші бої тривають за Мар'їнку.
- НАТО з 12 по 23 червня проведе найбільші авіаційні навчання у своїй історії. Вони відбудуться в Німеччині, і крім США участь в навчаннях візьмуть 22 країни.
- Україна відновлює експорт електроенергії. Це вперше з 11 жовтня 2022 року. Міністр енергетики Галущенко заявив, що експорт працюватиме за умови забезпечення енергією українських споживачів, його можуть припинити у разі зміни ситуації.
- The New York Times повідомило, що Пентагон розслідує появу нібито засекречених військових документів з планами США і НАТО щодо посилення української армії напередодні контрнаступу. Представник ГУР МО Юсов назвав цю інформацію фейком.
- Україна призупинить експорт зерна до Польщі до нового сезону.
Зеленський розповів, що Польща виконала "все задеклароване" по танках
У вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський повідомив, що Польща виконала все задеклароване по танках: вони вже в Україні, зокрема "Леопарди". Також є нові домовленості щодо БМП – більше сотні машин.
"Щодо бронетранспортерів – "Росомак" – 200 машин. Зараз сто, і сто згодом. Іще самохідні міномети, додаткові ракети, "МіГи", — зазначив президент.
Французький суд визнав банкрутом місцеве ЗМІ, пов’язане з Росією
У Франції суд міста Нантер офіційно визнав банкрутом французьке відділення російського пропагандистського каналу RT.
Як повідомляє Politico, про це 7 квітня заявила президентка компанії Ксенія Федорова.
"Суд Нантера ухвалив рішення про ліквідацію RT France — ЗМІ, яке не подобалося (президенту Франції — ред.) Емманюелю Макрону з моменту його запуску і яке рік тому потрапило під санкції ЄС як запобіжний засіб через конфлікт в Україні", — зазначила Федорова у своєму Twitter.
У березні минулого року Європейський Союз заборонив ЗМІ, фінансовані російською державою, таким як Sputnik і RT, раніше відоме як Russia Today, мовити в Європі після того, як Росія розпочала повномасштабну агресію проти України. Проте санкції не завадили ЗМІ виробляти контент, зауважує видання.
"Минулого року російський канал продовжував виробляти, публікувати та транслювати матеріали, дедалі більше орієнтовані на франкомовну аудиторію в африканських країнах, таких як Малі та Буркіна-Фасо", — йдеться у повідомленні.
Раніше цього року французький уряд заблокував банківські рахунки RT France після рішення ЄС щодо заморожування активів, ухвалене у грудні 2022-го. У компанію було призначене нове керівництво, після чого вона перебувала на межі банкрутства.
За словами Федорової, співробітників RT France будуть звільнені найближчими днями.
Залужний показав роботу польських САУ "Краб"
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що польські самохідні гаубиці «Краб» добре показали себе під час бойових дій.
"Наші воїни швидко опанували західну техніку, більше того – мають досвід, який є цінним для партнерів і виробників озброєння", – написав він.
Російські військові скинули на громаду на Сумщині 9 мін
У Сумській обласній військовій адміністрації повідомили, що протягом дня росіяни здійснили 7 обстрілів прикордонних громад – Білопільської, Хотінської, Великописарівської, Миропільської. Зафіксовано 79 прильотів. Зокрема на Миропільську громаду окупанти скинули 9 мін.
Хмельницький священник опинився у базі розшуку МВС
Іподиякона УПЦ МП, який бив колишнього військового Артура Ананьєва у Свято-Покровському кафедральному соборі, оголосили у розшук. Картка Ігоря Слободяна з’явилася у базі тих, кого розшукує МВС.
Начальниця сектору комунікації ГУ НП в Хмельницькій області Інна Глега підтвердила Суспільному Хмельницький, що Ігор Слободян у розшуку.
"Він розшукується через те, що не прибув для проведення необхідних слідчих дій після того, як йому було оголошено про підозру. Слідчий, який веде справу, викликав підозрюваного для проведення слідчих дій. Але в установлений слідчим день та час той він так і не з'явився", - пояснила Інна Глега.
Найзапекліші бої тривають за Мар'їнку, в Бахмуті ситуація контрольована — Маляр
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що епіцентром активних бойових дій залишається Схід України. Там триває наступ російських військ на чотирьох напрямках — Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському.
"Протягом доби, що минає, на Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках ворог вів безуспішні наступальні дії. Найзапекліші бої з-поміж зазначених ділянок тривають за Мар’їнку. Так само ворог намагається наступати і на Бахмутському напрямку та взяти під контроль Бахмут. Тривають бої", — зазначила вона.
Маляр також повідомила, що у боях за Бахмут військові РФ залучають найпрофесійніші підрозділи, не лише ПВК "Вагнер", а й спецпризначенців та десантно-штурмові загони. У Бахмуті росіяни проявляють високу інтенсивність дій.
"Наразі ситуація контрольована. Командування постійно працює в зоні бойових дій. Штаби працюють цілодобово. Рішення по ситуації приймаються 24/7", — підсумувала вона.
На Харківщині від обстрілу загинули двоє людей
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Загиблі були жителями Дворічної. Це чоловіки 34 та 65 років, повідомив Синєгубов.
"Крім того, в с. Подоли поранення зазнала 65-річна жінка. Наразі медики надають їй необхідну допомогу", — додав він.
У Бориславі на Львівщині опечатали храм УПЦ МП
Сьогодні, 8 квітня, у Бориславі опечатали храм Покрови Пресвятої Богородиці УПЦ МП. Таке рішення ухвалили на позачерговій сесії міської ради. Про це на Telegram-каналі повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.
Вранці під храмом Покрови Пресвятої Богородиці зібралися мешканці Борислава. Громада звернулась до духовенства і парафіян з пропозицією перейти до Православної церкви України. Втім, частина з них відмовилась.
Тож на засіданні позачергової сесії міської ради вирішили тимчасово опечатати храм.
"Функціонування церков УПЦ МП на території громади заборонили рішенням сесії Бориславської міської ради у травні минулого року", — зазначає Максим Козицький.
У Вербну неділю на подвір'ї храму відбудеться перше богослужіння українською мовою. Його проведуть священники Православної церкви України.
Війська РФ атакували Нікопольський район Дніпропетровщини дронами та з важкої артилерії
Протягом дня, 8 квітня, російські військові вдарили по Нікопольському району з БпЛА та з важкої артилерії. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
Під обстрілами опинилися Марганецька й Мирівська громади. Внаслідок атак пошкоджені газогін та паркан. Інші наслідки уточнюють.
Поранених та загиблих немає. Обстрілів в інших районах Дніпропетровщини не зафіксовано, написав посадовець.
3 000 гектарів лісу на Волині – під забороною відвідування
Майже три тисячі гектарів лісових масивів у Волинській області знаходяться в зоні прикордоння, де відвідування практично повністю заборонене, – розповів у програмі "Радіодень" на "Українському радіо. Луцьк" заступник начальника Північно-Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства Борис Бабеляс.
З його слів, з настанням весни ця заборона не припиняє діяти – військова адміністрація ще у 2022 році видала розпорядження про обмеження та заборони відвідування певних лісових масивів на час дії воєнного стану.
Борис Бабеляс говорить: перш ніж їхати в ліси прикордоння, слід дізнатися у працівників лісгоспів локації, куди можна заїжджати.
"Дуже значна територія, де проїзні дороги, інші важливі об'єкти з точки зору військових так само суттєво обмежені. Багато територій заміновано та повністю виключено з відвідування", – зазначив посадовець.
Із настанням теплої весняної погоди, додав Борис Бабеляс, волинянам, які хочуть відвідати ліси, рекомендують скористатися спеціально облаштованими місцями — рекреаційними зонами та пунктами.
Сили ППО збили над Миколаївщиною російський безпілотник "Supercam"
Вдень восьмого квітня, близько 13:00, в Миколаївській області сили протиповітряної оборони збили російський розвідувальний безпілотник.
"Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено російський розвідувальний безпілотник "Supercam", — йдеться в повідомленні повітряного командування "Південь" на сторінці у Facebook.
Військові РФ мінують поля на тимчасово окупованій території Запорізької області
На тимчасово окупованій території Запорізької області російські військові мінують поля, а на не замінованих полях влаштовують полігони для військових навчань.
Про це сьогодні, 8 квітня, повідомив на своєму Telegram-каналі міський голова Мелітополя Іван Федоров. Також Іван Федорова зазначив, що військові РФ:
"Засівають" наші родючі чорноземи мінами... нарили окопів, довжина яких складає подекуди до 70 кілометрів, наставили бетонних "зубів дракона", — написав Федоров.
Бої за Бахмут та Мар'їнку тривають — Генштаб
У вечірньому зверненні Генштаб повідомляє, що протягом доби російські військові завдали 2 ракетних та 34 авіаційних ударів, здійснили понад 36 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
Також військові РФ продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках — відбито більш як 35 атак противника.
"На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії, намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, тривають бої. Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі населеного пункту Богданівка. Підрозділи сил оборони відбили близько 10 атак противника на зазначеній ділянці фронту", — йдеться в повідомленні.
На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії в районах Новокалинового, Сєверного, Первомайського та Мар’їнки. Найзапекліші бої на зазначеній ділянці фронту тривають за Мар’їнку, де було відбито понад 10 атак російських військових.
Ідентифікували директора санаторію, до якого депортували дітей з Херсона і погрожували їм
Встановлені дані незаконного "директора" євпаторійського санаторію "Здравниця", в якому дітей з Херсона погрожували "відправити на яму". Це Сергій Назрієв, уродженець Луганської області, який багато років жив у Росії і очолював адміністрацію села Абрау-Дюрсо у Краснодарському краї. Про це у Facebook повідомила Асоціація реінтеграції Криму із посиланням на "Крим. Реалії".
Повідомляється, що Назрієв незаконно переїхав із родиною до Криму у 2016 році. У злочинній ролі "директора" він публічно визнавав, що восени 2022 року в "Здравниці" перебували понад 1000 дітей із Херсонської та Запорізької областей, з якими окупанти вели незаконну "активну роботу".
"Крим.Реалії" наводять приклад утримання у "Здравниці" 17-річної Марії Сенчук та 18-річної Анастасії Митрофанової з Херсона. Дівчата стверджують, що їх обманом відправили до євпаторійського санаторію "Здравниця" з того часу ще окупованого Херсона. У таборі українських дітей змушували співати гімн Росії та вставати під час його виконання, а підліткам із проукраїнською позицією загрожували тортурами, відправленням "на яму", а також "зашити рот чорними нитками", — йдеться у повідомленні.
У Маріуполі окупантами пошкоджено 90% всіх шкіл
У тимчасово окупованому Маріуполі пошкоджено 90% з усіх 54 шкіл, які були у місті до російської окупації. Деякі навчальні заклади окупанти знесли, вже після захоплення міста. Про це повідомляє Маріупольська міська рада.
"За попередніми даними, росіянами пошкоджено 90% усіх шкіл міста – 54 навчальні заклади. З них, 19 мають критичні ушкодження. 8 шкіл зруйновано повністю", — йдеться у повідомленні.
Також у міськраді опублікували відео школи №32 у Приморському районі. Будівля розбита. Школу №30 у Кальміуському районі остаточно знесли, на її території залишився пустир та груди каміння.
Залужний поспілкувався із начальником Генштабу Франції. Про що говорили
Головнокомандувач Збройними силами України Валерій Залужний провів розмову із начальником Генерального штабу французької армії Тьєррі Бюркаром. Сторони обговорили ситуацію на фронті та подальшу допомогу українським Силам оборони.
Про це Бюркар повідомив у своєму Twitter.
"Плідна телефонна розмова з українським колегою генералом Валерієм Залужним. Я вислухав його аналіз ситуації на фронті", — зазначив французький посадовець.
Він повідомив, що запевнив Залужного у безперервній підтримці України шляхом постачань та навчання, які армії Франції надає Збройним силам України.
Директор Інституту демографії розповів про чисельність населення України та міграцію
За оцінками соціологів, після року російської агресії чисельність населення України може коливатися в межах від 28 до 34 мільйонів людей, при цьому проведення точніших розрахунків ускладнюється через низку факторів.
Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив Олександр Гладун, заступник директора Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М. Птухи.
"Якщо казати відверто, то ніхто не знає, скільки нас зараз (населення в Україні — ред.). Хто такі "ми" станом на зараз? Це ті, хто перебувають на території України чи й ті, хто виїхав? Наше дослідження про чисельність, але розбіжності тому, що ми не маємо реальних чисел: народжених, померлих і не маємо нормальних даних про міграцію. Вони дуже сильно різняться", — зазначив він.
За словами Олександра Гладуна, дані українських прикордонників щодо чисельності громадян України, які перебувають на території Європи і мають там захист, приблизно у два рази менші, ніж відповідні дані Управління верховного комісара ООН у справах біженців. Орім того, є велике питання про чисельність українців, які знаходяться на території Росії.
"Йдеться про 2,9 мільйона — як на мене, це дуже багато. Це дає Управління через його регіональне представництво у Москві. Ми не знаємо, кого росіяни включають в це число. Звідси й випливають дуже великі розбіжності в оцінках", — пояснив посадовець.
Він зауважив, що у демографічних дослідженнях враховуються різні оцінки щодо кількості українців всередині країни та за кордоном.
"Тобто ми беремо мінімальні й максимальні числа. І робимо такий великий інтервал. Всі зацікавлені, щоб цей інтервал був значно менший, Але для цього потрібна і робота Мін'юсту з реєстрації народжуваності та смертей, і розібратися з міграцією — вона у нас шалена. Мільйони людей виїхали. Плюс мільйони — це ще ВПО. Близько 5 мільйонів людей переселилися зі східних в центральні та західні регіони. І чисельність населення цікавить уряд, тому що не може щось планувати", — розповів Гладун.
За його словами, питання міграційної політики є найскладнішим і найпершим питанням, яке вже має бути вирішене якнайшвидше.
Армія РФ 65 разів обстріляла Запорізьку область за минулу добу
За минулу добу російські військові завдали 65 ударів по території Запорізької області. Руйнувань зазнали будинки мирних жителів переважно Пологівського та Василівського районів. Про це сьогодні, 8 квітня, повідомили в пресслужбі ГУ Нацполіції у Запорізькій області.
Під вогнем росіян опинилися Гуляйполе, Оріхів, Мала Токмачка, Чарівне, Преображенка, Новоандріївка, Новоданилівка, Ольгівське, Червоне, Малинівка, Білогір'я, Полтавка, Кам'янське, Плавні, Степове та Малі Щербаки. Руйнувань зазнали помешкання та майно місцевих мешканців, господарські будівлі.
На Харківщині на мінах підірвалися двоє людей
53-річна жінка підірвалася на міні в Ізюмі, а чоловік — під час спроби розібрати невідомий вибухонебезпечний предмет у Слобожанському. Про це повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.
"Жінка наступила на протипіхотну міну типу "пелюстка" на центральному кладовищі. Її ушпиталили з мінно-вибуховою травмою. Чоловік теж отримав тяжку травму", — йдеться у повідомленні.
НАТО проведе найбільші в історії авіаційні навчання
Північноатлантичний альянс проведе найбільші авіаційні навчання у своїй історії під головуванням Німеччини. Про це повідомляється на сайті Нацгвардії США.
Зазначається, що багатонаціональні навчання під керівництвом Німеччини будуть зосереджені на польових тренуваннях оперативного і тактичного рівнів. Вони триватимуть з 12 по 23 червня.
"Air Defender ’23 стратегічно об’єднує Сполучені Штати та Німеччину", — сказав під час пресконференції у посольстві Німеччини у Вашингтоні Майкл Ентоні Лог, генерал-лейтенант Військово-повітряних сил США.
За його словами, навчання перевірять не лише оперативну сумісність військ для спільної роботи, але й здатність коаліції швидко розгортати та використовувати повітряні сили.
Загалом у навчаннях братимуть участь 220 літаків 23-х типів. Air Defender ’23 стануть найбільшими навчаннями з розгортання ВПС з моменту заснування НАТО в 1949 році. Літаки тренуватимуться у повітряному просторі Німеччини. Окрім Німеччини та США, участь у них візьмуть 22 країни-союзниці.
В Україну повернули ще 31 депортовану РФ українську дитину – Микола Кулеба
Уповноважений президента з прав дитини (2014 -2021 рр.) та виконавчий директор БО "Save Ukraine" Микола Кулеба розповів під час брифінгу, що протягом четвертої місії врятували 18 українських дітей.
"Зараз закінчується п’ята рятувальна місія, і 31 дитина через кілька годин прибуде в Київ", — розповів він.
Кулеба зауважив, що з кожною місією "Save Ukraine" кількість годин допитів у ФСБ, випробувань, через які проходять сім’ї аби повернути своїх дітей, збільшується. Крім того, за словами Миколи Кулеби, після того, як повернення українських дітей стали масовими, після проведення низки рятувальних місій й особливо після того, як МКС видав ордер на арешт Путіна та Марії Львової-Бєлової, росіяни сполошилися.
"Вони зрозуміли, що кожна дитина, яка повертається, – це беззаперечний доказ їхніх злочинів", — зазначив він.
Washington Post: Українські військові витрачають втричі менше снарядів, ніж РФ
На тлі дефіциту снарядів старих радянських калібрів Сили оборони витрачають у боях проти російських окупантів утричі менше боєприпасів, ніж армія РФ. Про це повідомляє The Washington Post.
Як зазначає видання, боєприпаси стали цінним ресурсом в артилерійській війні з Росією, і той бік, якому вдається заощадити більше снарядів та озброєнь, може переламати ситуацію на полі бою. При цьому один зі співрозмовників видання з-поміж українських військових чиновників повідомив, що навіть за умов дефіциту Україна випускає близько 7700 снарядів на день, або приблизно по одному кожні шість секунд. Водночас Росія, яка теж може відчувати дефіцит снарядів, стріляє більше — за деякими оцінками, втричі.
"Артилерійські снаряди для українських гармат радянських часів, які становлять більшу частину їхнього арсеналу, вже давно дефіцитні. Це змусило покладатися на артилерію, надану Києву західними союзниками, тому що вони використовують снаряди калібру 155 мм, яких в України зараз більше, але набагато менше гармат", — зауважують журналісти.
З тією швидкістю, з якою веде вогонь Україна, ці запаси можуть незабаром закінчитися, хоча західні країни щосили намагаються наростити виробництво снарядів, пише видання. У лютому генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг попередив, що "поточні темпи витрат України на боєприпаси у багато разів перевищують наші нинішні темпи виробництва".
Водночас іноді третя країна, дружня Україні, закуповує боєприпаси — іноді через посередника — і потім таємно постачає їх Україні, щоб уникнути політичних наслідків для продавця. Часто результатом є те, що одна артилерійська гармата на полі бою може мати снаряди, виготовлені в кількох країнах, які, за словами солдатів, можуть вести вогонь по-різному, що впливає на точність.
"Основне питання, яке викликає занепокоєння, — це стійкість. Колишні країни Варшавського договору вони демонтували свої виробничі лінії боєприпасів радянського калібру, оскільки вони стали членами НАТО. араз нам дуже потрібні ці боєприпаси радянського калібру, тож питання у тому, як відновити виробничі лінії", — наводить видання слова міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.
Українські військові минулого року намагалися відбити Запорізьку АЕС — Times
Україна намагалася провести військову десантну операцію із визволення Запорізької атомної електростанції восени 2022 року, однак вона виявилася невдалою. Про це повідомляє The Times із посиланням на джерела серед українських спецпідрозділів, розвідки та Військово-морських сил.
За даними видання, у ніч на 19 жовтня 2022 року близько 600 українських військовослужбовців на 30 броньованих катерах, озброєних великокаліберними кулеметами та автоматичними гранатометами, спробували висадитися на лівому березі Дніпра.
"Ідея полягала у тому, що це буде бій лише для піхоти. Вони не зможуть застосувати проти нас артилерію, оскільки це атомна станція", — розповів один зі співрозмовників The Times.
Однак поблизу електростанції українські військові зіткнулися з опором російських окупантів.
"Росіяни збудували дуже щільну оборону, все замінували. Коли ми підходили, вони навіть підтягли танки та артилерію та почали обстрілювати нас прямо по воді", — зазначило одне із джерел видання.
Дістатися берега змогла лише невелика група українських військових, вони почали перестрілку з російськими окупантами, але за три години відступили.
При цьому, за словами президента українського державного атомного підприємства "Енергоатом" Петра Котіна, попри стратегічну важливість об'єкта, організована росіянами окупація була погано дисциплінованою, хаотичною та небезпечною.
"Вони роблять все, що хочуть, коли це спадає їм на думку. Наприклад, одна група починає ремонтувати лінію, яка з'єднує ЗАЕС з українською електромережею, потім інша група її обстрілює", — зазначив він у розмові з журналістами.
Про спробу штурму раніше заявляло Міноборони РФ, але офіційний Київ ніколи не визнавав цього, зауважує The Times.
Росіяни встановлюють додатковий паркан, аби огородити під'їзди до ЗАЕС
Росіяни встановлюють додатковий паркан, аби огородити під'їзди до Запорізької атомної електростанції, що розташована на тимчасово окупованій території Запорізької області. Про це сьогодні, 8 квітня, повідомили у пресслужбі НАЕК "Енергоатом".
Як зазначають в Енергоатомі, відтепер працівники Запорізької атомної станції не доїжджатимуть прямо до неї, а долатимуть частину шляху пішки.
"Рейсові автобуси для персоналу ЗАЕС, які доставляють атомників на роботу, більше не курсуватимуть до фінального пункту маршруту. Перепоною стане новий паркан, який загарбники облаштовують на підходах до адмінбудівлі станції. Для цього вже почали рити землю", — зазначають на підприємстві.
У Дії з’явилася гра "Армія дронів" — Мінцифра
У сервісі "Дія" з’явилася гра "Армія дронів", у якій можливо зробити пожертвування на користь Сил оборони України. Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
"На початку повномасштабної війни користувачі Дії підіймали моральний дух, граючи в "Байрактар" у Дії. Тепер час керувати безпілотниками. Ми вдосконалили функціонал і головне — додали можливість донатити, не виходячи з гри", — йдеться у повідомленні.
Гра дозволяє спробувати себе в ролі оператора безпілотника просто в застосунку "Дія", зазначили в міністерстві.
"Ціль — нищити ворожі колони танків. Ви спалюєте ворожу техніку віртуально, а завдяки вашим донатам військові нищать ворога реально", — зазначається в дописі.
Команда міністерства працювала над грою разом з компанією iLogos.
"Дякуємо, що підтримали ініціативу та наближаєте перемогу разом з українцями", — додали в Мінцифрі.
Росія програла вибори у три органи ООН через Україну — AP
Росія цього тижня програла вибори до трьох органів Організації Об'єднаних Націй, що є ознакою того, що протидія її вторгненню в Україну залишається сильною.
Про це повідомляє Associated Press.
Зокрема, під час голосування в Економічній та Соціальній Раді ООН (ЕКОСОР), що складається з 54 членів, Росія програла Румунії у боротьбі за місце у складі Комісії зі становища жінок. Також РФ зазнала поразки у боротьбі за членство у виконавчій раді дитячої агенції ООН ЮНІСЕФ. Окрім того, Вірменія та Чехія перемогли Росію в ході таємного голосування за членство в Комісії щодо запобігання злочинності та кримінального правосуддя.
Голосування відбулось після схвалення шести необов'язкових резолюцій проти Росії Генеральною Асамблеєю ООН, що складається із 193 членів. Останнє з них відбулось 23 лютого, напередодні перших роковин вторгнення. У резолюції містився заклик до Москви припинити бойові дії і вивести війська з території України. Вона була ухвалена 141 голосом проти 7, ще 32 члени утримались.
"Це — чіткий сигнал від членів ЕКОСОР про те, що жодна країна не повинна займати позиції в критичних органах ООН, коли вона грубо порушує Статут ООН", — заявила після голосування посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд.
При цьому під час голосування за членів 14 комісій, рад і експертних груп, якими керує ЕКОСОР, Росія була обрана до Комісії соціального розвитку. РФ також обрали до складу Міжурядової робочої групи експертів з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та звітності.
Армія РФ завдала авіаудару по Гуляйполю Запорізької області
Сьогодні, 8 квітня, російські військові завдали удару з авіації по прифронтовому Гуляйполю Запорізької області. Одна людина дістала поранень. Про це сьогодні Суспільному Запоріжжя повідомив голова Гуляйпільської міської ради Сергій Ярмак.
Російські війська завдали авіаудару близько 10 години по одному з підприємств на території міста. Одна людина дістала важких травм:
"Коли її забирала швидка — документів при ній не було, наразі особу її не встановлено, її відвезли до лікарні, вона без свідомості, в тяжкому стані".
Через агресію РФ поранено 946 дітей — Офіс генпрокурора
Унаслідок збройної агресії Росії проти України дістали поранення щонайменше 946 дітей, ще 467 загинули. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
"Станом на ранок 8 квітня 2023 року більше ніж 1413 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 467 дітей загинуло та понад 946 отримали поранення різного ступеню тяжкості", — йдеться у повідомленні.
Зокрема, 7 квітня внаслідок російського обстрілу с. Станіслав Херсонської області отримали поранення двоє дітей віком 3 та 10 років.
Загалом найбільше дітей постраждало у Донецькій області — 448, Харківській — 275, Київській — 127, Херсонській — 94, Запорізькій — 88, Миколаївській — 85, Чернігівській — 68, Луганській — 66, та Дніпропетровській — 66.
"Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", — зазначили в ОГПУ.
Росіяни вчергове обстріляли Оріхів Запорізької області: одна людина дістала поранень
Сьогодні, 8 квітня, армія РФ вчергове обстріляла прифронтовий Оріхів. Поранень дістав чоловік, його ушпиталили.
Про це сьогодні, 8 квітня, Суспільному Запоріжжя повідомила заступниця міського голови Світлана Мандрич.
Армія РФ почала обстрілювати Оріхів із 9 ранку. Зокрема, завдала чотири авіаудари та застосувала "Гради". Одна людина дістала поранень та ушпиталена:
"Дістав поранення в живіт 57-річний чоловік, який перебував вдома. Чоловіка евакуювали до госпіталю та оперують. Ступінь важкості лікарі наразі не коментують".
За словами Світлани Мандрич, руйнувань зазнав приватний сектор та цивільна інфраструктура. Щодня людей закликають евакуюватися. Нині в Оріхові залишаються 4 дитини, з батьками яких проводять роз'яснювальну роботу.
Обстріли прикордоння, авіаудари на сході та півдні. Як минула ніч у регіонах
У ранковому зведенні обласні військові адміністрації повідомляють, що на Чернігівщині за добу зафіксовані два мінометні обстріли у Новгород-Сіверському районі. Також вночі росіяни завдали удар, ймовірно, за допомогою авіабомби, біля села Іванпуть Семенівської громади Новгород-Сіверського району.
"Тут попередньо 3 житлові будинки пошкоджено, у населеному пункті відсутнє газо-, водо- та електропостачання. Без жертв. Інформація уточнюється", — йдеться у повідомленні.
На Сумщині вночі та зранку з території РФ зафіксовано 6 обстрілів прикордонних громад Сумщини — Краснопільської, Середино-Будської, Великописарівської. Загалом зафіксовано 46 прильотів. Минулося без наслідків.
"Вчора протягом дня росіяни здійснили 12 обстрілів прикордонних громад області — Білопільської, Краснопільської, Середино-Будської, Новослобідської, Есманської. Є руйнування. Дані уточнюються", — розповіли в ОВА.
У Середино-Будській громаді по околиці міста Середина-Буда здійснено авіаційний обстріл. Внаслідок обстрілу пошкоджено одне домогосподарство.
У Запорізькій області сталося 76 обстрілів за добу, під обстрілами опинились 16 населених пунктів на лінії розмежування у Пологівському та Василівському районах. Зафіксовано 23 повідомлення про руйнування. Інформації про постраждалих не надходило.
На Харківщині на Слобожанському напрямку росіяни здійснили обстріли населених пунктів Гур’їв Козачок, Лук’янці, Верхня Писарівка, Графське, Зибине, Караїчне, Потихонове, Амбарне, Бологівка, Красне Перше та Новомлинськ. На Куп’янському напрямку російських обстрілів зазнали населені пункти Тополі, Фиголівка, Дворічна, Западне, Крохмальне, Гусинка та Кіндрашівка.
Напередодні внаслідок обстрілу смт Дворічна Куп'янського району пошкоджено житловий будинок та господарчі споруди. Також унаслідок обстрілу села Борисівка Харківського району загинув цивільний чоловік 39 років.
У селі Кучерівка Куп'янського району обстрілами пошкоджено будівлі сільськогосподарського підприємства, сталася пожежа. У районі села Миколаївка Чугуївського району, в полі біля лісосмуги на невідомому вибуховому пристрої підірвалися 40-річний чоловік, 50-річна жінка та 55-літній співробітник ДСНС. Всі троє госпіталізовані у стані середньої тяжкості.
На Луганщині минулої доби під артилерійський вогонь окупантів потрапили населені пункти Новоселівське, Макіївка, Невське, Кузьмине, Діброва та Білогорівка. При цьому росіяни проводили безуспішні наступальні дії південніше Кремінної, а також в районі Серебрянського лісництва.
На Донеччині РФ обстрілювала населені пункти області ракетами, мінометами, РСЗВ "Град", а також завдала авіаудару за допомогою некерованих ракет. Обстріляні Авдіївка, Красногорівка, Часів Яр, Костянтинівка, смт Очеретине, смт Велика Новосілка, с. Времівка, с. Сєверне, с. Тоненьке, Бахмут, Курахове, с. Торське, Українськ, с. Карлівка.
При цьому росіяни здійснили вночі ракетний обстріл Костянтинівки.
"За оперативною інформацією, 4 удари ЗРК С-300 в район промислової зони. На даний час інформація про постраждалих уточнюється", — йдеться у повідомленні.
Загалом на Донеччині за добу — 4 загиблих, одну людину поранено.
На Миколаївщині російські війська завдали артилерійський обстріл по акваторії Очаківської громади. Минулося без постраждалих
На Херсонщині за добу по області РФ здійснила 71 обстріл, випустивши 397 снарядів з важкої артилерії, безпілотників та авіації. Місто Херсон росіяни обстріляв з мінометів 2 рази. Внаслідок обстрілів 8 людей дістали поранення.
"У Бериславі під обстріл потрапила бригада швидкої допомоги. Медики прямували до постраждалої, що була поранена у власному будинку. Автівку "швидкої" зачепили уламки російських снарядів — двоє фельдшерів дістали поранення", — зазначили в ОВА.
Також унаслідок авіаційного удару по місту часткових руйнацій зазнали споруди на території зернового елеватора та житловий будинок. У селі Новоберислав вщент зруйновано будівлю дитячого садка та частково пошкоджено житловий будинок.
Окрім того, росіяни обстріляли з артилерії Станіслав. Снаряд влучив у житловий будинок, проломив дах та здетонував.
"Поранення отримали троє людей – 30-річна жінка, 10-річна дівчинка та 3-річний хлопчик. Постраждалих шпиталізували до лікарні у Херсоні. Хлопчик та мама знаход
Голова Ради резервістів розповів про дії РФ на фронті
Російські збройні формування ведуть бої різної інтенсивності на лінії фронту, однак їхній наступальний потенціал продовжує знижуватись.
Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів Іван Тимочко, військовослужбовець та голова Ради резервістів Сухопутних військ.
"Ворог намагається атакувати по напрямках, але ми розуміємо, що це вже не атаки для прориву нашої лінії фронту, а намагання відтягнути наші сили з конкретних напрямків, щоб ми не могли починати, в їхньому розумінні, наш анонсований контрнаступ", — зазначив військовий.
За його словами, нині жодних серйозних просувань російських військ по лінії фронту немає.
"Ворог ніде не зміг просунутися всерйоз, атаки на Авдіївку захлинулися. Бої в Бахмуті тривають. Якщо в місті інтенсивність дещо знизилась, то по околицях вона на тому самому рівні, що й була. Але Бахмут не зданий. Вугледар буде вивчатися в історії як вдала справа контрудару по ворогу на оперативному рівні", — запевнив Тимочко.
Він додав, що з Авдіївки попри всі труднощі вдається евакуйовувати місцеве населення завдяки роботі військової адміністрації. Водночас на Мар'їнському напрямку тривають бої, місто фактично перестало існувати, але не перебуває в руках росіян.
При цьому Україна досягає успіхів у контрбатарейній боротьбі завдяки допомозі західних партнерів, зауважив військовий.
"У нас в десятки разів виросла контрбатарейна боротьба завдяки нашим союзникам, попри те, що нам снарядів не вистачає, безпілотників. Але ми говоримо про якість, про те, що у нас в основному насичення високоточними снарядами, і один постріл на ціль, тоді, як їм доводиться (здійснювати — ред.) 5-10, іноді більше пострілів, і не завжди ефективних у нашу сторону", — повідомив Іван Тимочко.
Росія провалила кампанію зі знищення енергосистеми України — британська розвідка
Росія не змогла досягнути значних успіхів у знищенні об’єднаної енергосистеми України взимку 2023-2023 років, повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у своєму Twitter.
"Кампанія Росії із серйозної деградації об'єднаної енергосистеми України взимку 2022-2023 років, швидше за все, зазнала невдачі", — йдеться у повідомленні.
Як зазначають в міністерстві, Росія завдавала дальніх ударів по об’єктах української енергосистеми із жовтня 2022 року, однак із початку березня 2023 року великомасштабні атаки стали рідкістю.
"Удари меншого масштабу (менш як 25 боєприпасів) тривають, але, швидше за все, вони не вплинуть на енергосистему", — зазначається в дописі.
При цьому українські мережеві операційні компанії продовжують закуповувати трансформатори та інші важливі компоненти на заміну, повідомили у Міноборони королівства. Їхнє транспортування та встановлення є серйозною логістичною проблемою, особливо трансформаторів високої напруги, які важать щонайменше 100 тонн.
У міністерстві вважають, що енергетична ситуація в Україні має покращитись із приходом теплішої погоди. Там також зазначили, що, ймовірно, Україна вже розпочала планування та підготовку до наступної зими.
Російські війська завдали авіаудар по прикордонню Чернігівщини
Війська РФ ввечері 7 квітня завдали авіаційний удар по прикордонню Чернігівської області. Постраждали два населені пункти Семенівської громади? повідомляє оперативне командування "Північ" на своєму Telegram-каналі.
Зокрема, близько 22:17 військові зафіксували два вибухи в межах двох населених пунктів Семенівської громади. Їх спричинили дві керовані авіабомби, випущені з російського винищувача Су-35 з території РФ.
Ватикан на Хресній дорозі помістив поруч розповіді підлітків з України та РФ
У Ватикані вирішили помістити поруч розповіді юнаків з Росії та України під час Хресної дороги, що традиційно проводиться у Страсну п’ятницю за два дні до Великодня та відтворює у пам’яті вірян основні моменти страждань Ісуса перед розп’яттям.
Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив політолог та релігієзнавець Андрій Юраш.
"Традицію публікації тексту Хресної дороги Via Crucis за кілька днів до заходу було цьогоріч перервано: із повідомлень у ЗМІ стало відомо, що під час 10-ї стації діти (хлопчики) з України та Росії символізуватимуть трагедію війни. Російський хлопець, зокрема, розповість про свого вбитого брата та тата й дідуся, які зникли безвісти на війні. Але він точно забуде згадати, що його родичі приїхали в Україну, щоб убити не лише батька українського хлопчика, а всю родину… А не навпаки!", — написав він.
Росіяни застосовують керовані авіабомби по всій лінії фронту — Ігнат
Російська бойова авіація застосовує проти Сил оборони України керовані авіабомби на всіх ділянках фронту, поки що українські військові не мають засобів для протидії цим атакам. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
"(Атакують керованими авіабомбами — ред.) не лише південь, а по всій лінії фронту — Сумщина, Чернігівщина, східний напрямок. Вони атакують всюди. Є нова загроза, на яку реагувати, м’яко кажучи, важко, тому що противник застосовує керовані бомби дистанційно, поки що безкарно", — розповів посадовець.
За його словами, російські літаки завдають ударів з відстані від 50 кілометрів із-за лінії бойового зіткнення чи державного кордону України, або з моря. Серед них — переважно фугасні авіабомби ФАБ-500.
"Таким чином, літаки немає поки що чим діставати. Бомби можна пробувати збивати, але для цього потрібно дуже багато засобів. 10-12 таких бомб противник по лінії фронту застосовує щодня. Це в основному ФАБ-500, оснащена крилами, GPS-навігацією, летить до своєї цілі 10-20 км, а може, більше, відповідно до того, з якої висоти її кинуть", — пояснив Юрій Ігнат.
Речник додав, що напередодні в медійному просторі Росії з’явилася інформація про те, що міністр оборони РФ Шойгу перевіряє завод, де запущена лінійка з виробництва таких бомб.
"Спеціально показують дати — 2023 рік, що вони виготовляють півторатонні бомби. Очевидно, їх теж будуть оснащувати і крилами, і GPS-навігацією", — розповів він.
За словами Ігната, для протидії таким російським атакам Україні необхідні сучасні засоби ППО та західна авіація.
"Засоби, які можуть протистояти їм, це системи PATRIOT, SAMP-T — з наземних, а найкраще — це сучасні літаки F-16 або інші літаки покоління 4+, здатні протистояти російської авіації на великій відстані, які мають і потужні радари, і ракети класу "повітря-повітря". Треба знову й знову звертатися до наших партнерів, щоб процес такої техніки пришвидшувався", — наголосив посадовець.
Бояться контрнаступу: Окупанти звели укріплення по дорозі на Маріуполь — Андрющенко
У тимчасово окупованому селі Розівка, яке знаходиться за 40 кілометрів від Маріуполя окупанти встановили укріплення на блокпостах, побоюючись українського контрнаступу. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
"Паники нет" (с). В’їзд в с. Розівка (Запоріжжя) з боку Маріупольського району. Максимальне укріплення як демонстрація справжніх настроїв щодо нашого контрнаступу", — повідомив Петро Андрющенко.
Андрющенко зазначив, що місяць тому цей блокпост не був укріплений захисними спорудами.
Сили оборони за добу ліквідували 570 російських військових
Протягом доби 7 квітня українські військові знищили 570 російських окупантів, загальні втрати РФ у війні проти України сягнули понад 177 тисяч військових. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил.
"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.04.23 орієнтовно склали: особового складу — близько 177680 (+570) осіб ліквідовано", — йдеться у повідомленні.
При цьому за добу Росія втратила:
- танків — 3636 (+3) од;
- бойових броньованих машин — 7020 (+4) од;
- артилерійських систем — 2727 (+5) од;
- РСЗВ — 533 (+0) од;
- засобів ППО — 282 (+1) од;
- літаків — 307 (+1) од;
- гелікоптерів — 292 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2298 (+7);
- крилатих ракет — 911 (+0);
- кораблів та катерів — 18 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 5599 (+12) од;
- спеціальної техніки — 304 (+0).
На Запоріжжі війська РФ за добу обстріляли 16 населених пунктів
Протягом минулої доби, 7 квітня, російські військові обстріляли цивільну інфраструктуру в районі 16 населених пунктів Запорізької області. Про це 8 квітня повідомили в Запорізькій ОВА.
Армія РФ обстріляла села, селища, міста Пологівського та Василівського районів. Серед них — Малинівка, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Новопавлівка та інші. Зафіксовані 23 нові руйнування.
За останню добу від обстрілів РФ на Донеччині загинуло четверо людей
Протягом 7 квітня на Донеччині від обстрілів російської армії загинули четверо людей. Троє у селі Богородичне та одна людина у Торському. Одна людина дістала поранення.
Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
За його даними, поранено людину в Очеретиному.
Російська війська обстріляли акваторію Миколаївщини
Російська армія вночі сьомого квітня завдала ударів по акваторії Очаківської громади Миколаївського району. Про це повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація.
Як зазначили в ОВА, обстріл відбувся о 22:51. Війська РФ били з артилерії по акваторії.
Загиблих внаслідок удару немає.
У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах, за даними районних військових адміністрацій, обстрілів не зафіксовано.
Сили оборони відбили 60 атак РФ на чотирьох напрямках — Генштаб
Російські збройні формування зосереджують зусилля на наступу на чотирьох напрямках, здійснивши протягом останньої доби 60 атак на позиції Сил оборони. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил у ранковому зведенні.
"Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За минулу добу, завдяки мужності кожного воїна, було відбито понад 60 атак противника на зазначених напрямках", — йдеться у повідомленні.
Також за добу російські війська завдали 2 ракетних та 35 авіаційних ударів, здійснивши також понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ймовірність завдання подальших ракетних та авіаційних ударів і надалі залишається високою по всій території України, нагадали в Генштабі.
При цьому авіація Сил оборони за добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Крім того, українські військові поблизу Мар'їнки знищили російський штурмовик Су-25. Також РФ втратила 7 БПЛА, з них: 3 – типу "Орлан", 3 — "Ланцет" та 1 — "Мерлін".
Підрозділи ракетних військ і артилерії України уразили 1 пункт управління, 2 райони зосередження особового складу та знищили склад боєприпасів російських військ.
За минулу добу військові РФ 71 раз обстріляли Херсонщину. Поранені восьмеро людей
Впродовж 7 квітня армія РФ завдала 71 удар по правобережній Херсонщині. Застосувала 397 снарядів. Про це у Telegram повідомив керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
За даними ОВА, 17 снарядів влучили у територію Херсона.
Війська РФ поцілили у житлові квартали населених пунктів області, територію та будівлю дитячого садочка Білозерської селищної громади та будівлю об’єкта роздрібної торгівлі у місті Берислав, йдеться у повідомленні.
Внаслідок обстрілів 8 людей поранені, в тому числі двоє дітей.
Вночі 8 квітня російська армія обстріляла Антонівку. Поранених та загиблих немає, йдеться у Telegram Херсонської МВА.
Всього впродовж доби армія РФ завдала 12 ударів по Херсонській громаді. 76 снарядів влучили у території Суворовського району Херсона, Комишан, Приозерного, Молодіжного, Садового, Степанівки, а також — у дачні ділянки у береговій та острівній частинах.
Зеленський анонсував нові санкції
Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні сказав, що апарат РНБО разом з урядом готує новий потужний санкційний список осіб, які працюють на агресію, – вони будуть заблоковані.
"Провів тривалу нараду щодо енергетики, питань як стратегічних – розвитку й захисту нашої енергосистеми за будь-яких умов, – так і поточних питань, про енергозабезпечення наших людей і українського бізнесу", — сказав він.