Українська сторона змогла повернути додому ще 31 дитину, вивезену росіянами з окупованих територій. Рятувальна місія була складною, зокрема, двох дітей не вдалося привезти в Україну через смерть їхньої бабусі.

Про це під час пресконференції в медіацентрі "Укрінформ" повідомив Микола Кулеба, виконавчий директор благодійної організації "Save Ukraine", уповноважений президента України з прав дитини у 2014-2021 роках.

"Зараз закінчилася п’ята рятувальна місія. Місія була особлива не тільки за кількістю дітей, але й за складністю. Тому що, на жаль, бабуся, яка мала забрати двох дітей, померла під час цієї рятувальної місії", — розповів Кулеба.

Через цю подію в Україну не вдалося повернути двох дітей, пояснив він.

"Нам треба повернути тіло бабусі в Україну. І нам треба повернути дітей, яких вона мала забрати. Ми повернули 31 дитину. А не 33, як ми мали", — зауважив колишній омбудсман.

За його словами, окрім того, російська ФСБ проводила тривалі допити.

"Із кожною місією кількість годин, які сім’ї проходять через ці випробування, збільшуються. Близько 14 годин — багаторазові допити. Це важко уявити, що відчувають сім’ї, який це стрес. Після того, як ти маєш доводити, чому ти маєш забрати свою дитину з російського полону", — зауважив Михайло Кулеба.

Під час пресконференції були присутні троє українських дітей, яких вдалося повернути раніше. 31 дитина, яку вдалося звільнити, мала приїхати до Києва згодом, повідомив він.

Віталій із Херсонської області, якого вдалося повернути в Україну раніше, розповів про знущання з боку окупантів.

"Вони до нас відносилися як до звірів. Вони нас не розуміли, як людей. Закрили нас в окремому корпусі. Діти з Луганська кричали до нас — "хворі на голову". Погрожували нам. Що вночі поб’ють і заріжуть. Астахов Валерій забрав нас і розповідав нам, що ми поїхали не в табір, а нас евакуювали з Херсону. Тому що Україна обстрілює. Що ми так нікому не треба. Що він нас відмовились. Щодня нам говорили, що від нас відмовилися", — зазначив він.

"Місія була особлива": керівник Save Ukraine розповів, як повертали з Росії українських дітей. Фото: Анна Сергієць/Суспільне

Анастасія, яка чотири місяці перебувала в окупованому Криму, розповіла, що росіяни намагалися "перевиховувати" українських дітей.

"Нас змушували співати російський гімн. Вчити його. І щотижня у визначений час ми його співали. За те, що ми його не співали, нам казали, що ми невдячні. Вони не старались знайти способи, що нас повернути додому до батьків. Ми просили, щоб нас вивезли. Вони не хотіли цього робити. Казали, що автобус дуже дорого замовляти. Нехай самі батьки їдуть і забирають", — розповіла вона.

Окрім того, вивезених з України дітей погано годували.

"Зранку була зіпсована яєшня. Ввечері і вдень були каші, супи. Все без солі, цукру", — поділилась дівчина.

Також росіяни забороняли дітям користуватись українською мовою.

Включали російську музику. Нам було заборонено розмовляти українською. Нам діти казали, що ми фашисти. Щоб поверталися назад. Був булінг. На кожному заході кримські діти кричали "Слава Росії!". Принижували нас", — розповіла Анастасія.

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