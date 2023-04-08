За оцінками соціологів, після року російської агресії чисельність населення України може коливатися в межах від 28 до 34 мільйонів людей, при цьому проведення точніших розрахунків ускладнюється через низку факторів.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив Олександр Гладун, заступник директора Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М. Птухи.

"Якщо казати відверто, то ніхто не знає, скільки нас зараз (населення в Україні — ред.). Хто такі "ми" станом на зараз? Це ті, хто перебувають на території України чи й ті, хто виїхав? Наше дослідження про чисельність, але розбіжності тому, що ми не маємо реальних чисел: народжених, померлих і не маємо нормальних даних про міграцію. Вони дуже сильно різняться", — зазначив він.

За словами Олександра Гладуна, дані українських прикордонників щодо чисельності громадян України, які перебувають на території Європи і мають там захист, приблизно у два рази менші, ніж відповідні дані Управління верховного комісара ООН у справах біженців. Орім того, є велике питання про чисельність українців, які знаходяться на території Росії.

"Йдеться про 2,9 мільйона — як на мене, це дуже багато. Це дає Управління через його регіональне представництво у Москві. Ми не знаємо, кого росіяни включають в це число. Звідси й випливають дуже великі розбіжності в оцінках", — пояснив посадовець.

Він зауважив, що у демографічних дослідженнях враховуються різні оцінки щодо кількості українців всередині країни та за кордоном.

"Тобто ми беремо мінімальні й максимальні числа. І робимо такий великий інтервал. Всі зацікавлені, щоб цей інтервал був значно менший, Але для цього потрібна і робота Мін'юсту з реєстрації народжуваності та смертей, і розібратися з міграцією — вона у нас шалена. Мільйони людей виїхали. Плюс мільйони — це ще ВПО. Близько 5 мільйонів людей переселилися зі східних в центральні та західні регіони. І чисельність населення цікавить уряд, тому що не може щось планувати", — розповів Гладун.

За його словами, питання міграційної політики є найскладнішим і найпершим питанням, яке вже має бути вирішене якнайшвидше.

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