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Пошкоджено газогін. Війська РФ атакували Нікопольський район Дніпропетровщини дронами та з важкої артилерії
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Пошкоджено газогін. Війська РФ атакували Нікопольський район Дніпропетровщини дронами та з важкої артилерії

Валерія Шостак
  
Пошкоджено газогін. Війська РФ атакували Нікопольський район Дніпропетровщини дронами та з важкої артилерії
Фото: Суспільне Дніпро

Протягом дня, 8 квітня, російські військові вдарили по Нікопольському району з БпЛА та з важкої артилерії. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Під обстрілами опинилися Марганецька й Мирівська громади. Внаслідок атак пошкоджені газогін та паркан. Інші наслідки уточнюють.

Поранених та загиблих немає.

Обстрілів в інших районах Дніпропетровщини не зафіксовано, написав посадовець.

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