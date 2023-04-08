Протягом дня, 8 квітня, російські військові вдарили по Нікопольському району з БпЛА та з важкої артилерії. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Під обстрілами опинилися Марганецька й Мирівська громади. Внаслідок атак пошкоджені газогін та паркан. Інші наслідки уточнюють.

Поранених та загиблих немає.

Обстрілів в інших районах Дніпропетровщини не зафіксовано, написав посадовець.

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