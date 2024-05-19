МВС РФ оголосило у розшук заступника керівника ОП Романа Машовця

Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило у розшук заступника керівника офісу президента України Романа Машовця.

Про це повідомляє російське видання "РИА Новости" з посиланням на правоохоронне відомство РФ.

У базі розшуку МВС Росії зазначено, що Роман Машовець, 1976 року народження, уродженець міста Києва, розшукується за статтею Кримінального кодексу РФ.

При цьому подробиць щодо того, за якою саме статтею розшукується Роман Машовець, у відомстві не наводять.

Роман Машовець — ветеран військової розвідки та спеціального призначення. З 2014 року він займався організацією військово-технічної допомоги для ЗСУ. У квітні 2020 його було призначено заступника голови офісу українського президента.

4 травня 2024 року російське МВС також оголосило у розшук президента України Володимира Зеленського. В Офісі президента порадили росіянам пошукати "здоровий глузд".

25 квітня Слідчий комітет Росії висунув звинувачення низці українських політиків. Йдеться про Володимира Гройсмана, Павла Клімкіна та Юрія Стеця. Їх звинуватили у тому, що обіймаючи високі посади у верхівці влади України та входячи до складу РНБО, вони підтримали початок Антитерористичної операції (АТО) на Донбасі.

У коментарі Суспільному ексміністр закордонних справ Павло Клімкін сказав, що такі рішення російської влади ніяк не впливають на нього особисто, а тим паче на дії України.