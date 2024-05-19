У Росії на Кубані безпілотники упали на території НПЗ, завод призупинив роботу

У ніч на 19 травня у російському місті Слов'янськ-на-Кубані Краснодарського краю 6 безпілотників упали на території нафтопереробного заводу. НПЗ призупинив роботу, повідомили у компанії.

Про це повідомляють РИА Новости.

Голова Слов'янського району Кубані Роман Синяговський у своєму Telegram-каналі повідомив, що на території НПЗ упали вночі шість БПЛА.

"У ніч з 18 на 19 травня під час атаки за допомогою БПЛА 6 безпілотників впали на території НПЗ у Слов'янську-на-Кубані", — заявив Синяговський.

Він також додав, що наразі невідомо про руйнування та постраждалих.

"Слов'янськ ЕКО" в Краснодарському краї після атаки безпілотників минулої ночі призупинив роботу, повідомив "Інтерфаксу" директор із комплексної безпеки групи компаній Едуард Труднєв.

"Прильоти були. Завод зараз зупинений. Збиток рахуємо, працюють силові відомства", — сказав він.

Труднєв додав, що поки немає ясності, коли завод відновить роботу.

Раніше про падіння безпілотника повідомив оперативний штаб Краснодарського краю Росії.

За інформацією, постраждалих на місці події немає.

Також були помічені дрони на території Кущівського району Краснодарського краю РФ.

Telegram-канал ASTRA повідомив за даними очевидців, що у Кущівському районі дрони атакували місцевий військовий аеродром.

В оперштабі цього не підтверджували, проте заявили, що виникло "локальне загоряння".

"У Кущівському районі після падіння одного з апаратів виникло локальне загоряння, яке не зачепило населених пунктів. Триває ліквідація, постраждалих та руйнувань немає", — додали в оперштабі Краснодарського краю Росії.

На місці падінь у районах Краснодарського краю працюють оперативні служби. Повідомляється, що 10 дронів нібито вдалося придушити.

У ніч проти 17 травня український безпілотник упав на території нафтопереробного заводу в Туапсе. В результаті почалася пожежа. Згодом стало відомо, що НПЗ вийшов з ладу і став на ремонт.