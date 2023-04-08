Залужний поспілкувався із начальником Генштабу Франції. Про що говорили

Головнокомандувач Збройними силами України Валерій Залужний провів розмову із начальником Генерального штабу французької армії Тьєррі Бюркаром. Сторони обговорили ситуацію на фронті та подальшу допомогу українським Силам оборони.

Про це Бюркар повідомив у своєму Twitter.

"Плідна телефонна розмова з українським колегою генералом Валерієм Залужним. Я вислухав його аналіз ситуації на фронті", — зазначив французький посадовець.

Він повідомив, що запевнив Залужного у безперервній підтримці України шляхом постачань та навчання, які армії Франції надає Збройним силам України.

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