НАТО проведе найбільші в історії авіаційні навчання

Північноатлантичний альянс проведе найбільші авіаційні навчання у своїй історії під головуванням Німеччини.

Про це повідомляється на сайті Нацгвардії США.

Зазначається, що багатонаціональні навчання під керівництвом Німеччини будуть зосереджені на польових тренуваннях оперативного і тактичного рівнів. Вони триватимуть з 12 по 23 червня.

"Air Defender ’23 стратегічно об’єднує Сполучені Штати та Німеччину", — сказав під час пресконференції у посольстві Німеччини у Вашингтоні Майкл Ентоні Лог, генерал-лейтенант Військово-повітряних сил США.

За його словами, навчання перевірять не лише оперативну сумісність військ для спільної роботи, але й здатність коаліції швидко розгортати та використовувати повітряні сили.

Загалом у навчаннях братимуть участь 220 літаків 23-х типів. Air Defender ’23 стануть найбільшими навчаннями з розгортання ВПС з моменту заснування НАТО в 1949 році. Літаки тренуватимуться у повітряному просторі Німеччини. Окрім Німеччини та США, участь у них візьмуть 22 країни-союзниці.

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