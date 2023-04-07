3 000 гектарів лісу на Волині – під забороною відвідування. Що потрібно знати

Майже три тисячі гектарів лісових масивів у Волинській області знаходяться в зоні прикордоння, де відвідування практично повністю заборонене, – розповів у програмі "Радіодень" на "Українському радіо. Луцьк" заступник начальника Північно-Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства Борис Бабеляс.

З його слів, з настанням весни ця заборона не припиняє діяти – військова адміністрація ще у 2022 році видала розпорядження про обмеження та заборони відвідування певних лісових масивів на час дії воєнного стану.

Борис Бабеляс говорить: перш ніж їхати в ліси прикордоння, слід дізнатися у працівників лісгоспів локації, куди можна заїжджати.

"Дуже значна територія, де проїзні дороги, інші важливі об'єкти з точки зору військових так само суттєво обмежені. Багато територій заміновано та повністю виключено з відвідування", – зазначив посадовець.

Із настанням теплої весняної погоди, додав Борис Бабеляс, волинянам, які хочуть відвідати ліси, рекомендують скористатися спеціально облаштованими місцями — рекреаційними зонами та пунктами.

Що відомо

На Волині 25 березня 2022-го ввели заборону відвідувати ліси. Таке рішення прийняли, щоб запобігти виникненню лісових пожеж. Заборона поширюється на усі лісові масиви в області, особливо в прикордонних районах. У червні в усіх чотирьох районах Волинської області визначили конкретні громади, де дозволили ходити в ліс для збирання ягід та грибів.

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