Сьогодні, 8 квітня, армія РФ вчергове обстріляла прифронтовий Оріхів. Поранень дістав чоловік, його ушпиталили.

Про це сьогодні, 8 квітня, Суспільному Запоріжжя повідомила заступниця міського голови Світлана Мандрич.

Армія РФ почала обстрілювати Оріхів із 9 ранку. Зокрема, завдала чотири авіаудари та застосувала «Гради». Одна людина дістала поранень та ушпиталена:

"Дістав поранення в живіт 57-річний чоловік, який перебував вдома. Чоловіка евакуювали до госпіталю та оперують. Ступінь важкості лікарі наразі не коментують".

За словами Світлани Мандрич, руйнувань зазнав приватний сектор та цивільна інфраструктура. Щодня людей закликають евакуюватися. Нині в Оріхові залишається 4 дитини, з їхніми батьками проводять роз'яснювальну роботу.

Сьогодні, 8 квітня, вдруге за день, російські військові обстріляли Оріхів, повідомив очільник ЗОВА Юрій Малашко:

"Армія РФ вирішила розтрощити те, що не вдалося розбити за рік обстрілів мирного міста. Незламні люди продовжують жити поруч з небезпекою, але вкотре наголошую, що мирним мешканцям краще знаходитися далі, ніж б'є російський снаряд".

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