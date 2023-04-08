Російські збройні формування ведуть бої різної інтенсивності на лінії фронту, однак їхній наступальний потенціал продовжує знижуватись.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів Іван Тимочко, військовослужбовець та голова Ради резервістів Сухопутних військ.

"Ворог намагається атакувати по напрямках, але ми розуміємо, що це вже не атаки для прориву нашої лінії фронту, а намагання відтягнути наші сили з конкретних напрямків, щоб ми не могли починати, в їхньому розумінні, наш анонсований контрнаступ", — зазначив військовий.

За його словами, нині жодних серйозних просувань російських військ по лінії фронту немає.

"Ворог ніде не зміг просунутися всерйоз, атаки на Авдіївку захлинулися. Бої в Бахмуті тривають. Якщо в місті інтенсивність дещо знизилась, то по околицях вона на тому самому рівні, що й була. Але Бахмут не зданий. Вугледар буде вивчатися в історії як вдала справа контрудару по ворогу на оперативному рівні", — запевнив Тимочко.

Він додав, що з Авдіївки попри всі труднощі вдається евакуйовувати місцеве населення завдяки роботі військової адміністрації. Водночас на Мар'їнському напрямку тривають бої, місто фактично перестало існувати, але не перебуває в руках росіян.

При цьому Україна досягає успіхів у контрбатарейній боротьбі завдяки допомозі західних партнерів, зауважив військовий.

"У нас в десятки разів виросла контрбатарейна боротьба завдяки нашим союзникам, попри те, що нам снарядів не вистачає, безпілотників. Але ми говоримо про якість, про те, що у нас в основному насичення високоточними снарядами, і один постріл на ціль, тоді, як їм доводиться (здійснювати — ред.) 5-10, іноді більше пострілів, і не завжди ефективних у нашу сторону", — повідомив Іван Тимочко.

Що відомо про евакуацію дітей з Донеччини

Нині у Донецькій області запроваджена примусова евакуація дітей з Бахмута, де точаться бої. В інших громадах, що розташовані на лінії чи поблизу фронту діє обов'язкова евакуація. Рішення про примусову евакуацію дітей, коли батьки чи опікуни зобов'язані виїхати з небезпечного населеного пункту, приймає обласна військова адміністрація.

Внести до переліку територій, де можуть запровадити примусову евакуацію дітей, можуть ще 13 громад Донеччини.

За словами Віталія Барабаша, щодо Авдіївки наразі також планують застосувати примусову евакуацію родин із дітьми. Це означає, що батьки та опікуни будуть зобов’язані покинути фронтове місто.

Ситуація в Авдіївці небезпечна для цивільних. Місто постійно обстрілюють та штурмують російські військові.

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