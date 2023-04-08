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Російський безпілотник "Supercam" сили ППО збили над Миколаївщиною
Вторгнення Росії в УкраїнуВІЙНАРегіони

Російський безпілотник "Supercam" сили ППО збили над Миколаївщиною

Ольга Ворошилова
  

Вдень восьмого квітня, близько 13:00, в Миколаївській області сили протиповітряної оборони збили російський розвідувальний безпілотник.

Про це повідомляє повітряне командування "Південь" на своїй сторінці у Facebook.

"Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено російський розвідувальний безпілотник "Supercam", — йдеться в повідомленні.

Що відомо

  • В ніч проти четвертого квітня російська армія атакувала Україну з південного напрямку ударними безпілотниками іранського виробництва "Shahed-136/131". Над Миколаївщиною сили протиповітряної оборони збили один БпЛА.
  • Російська армія вночі сьомого квітня завдала ударів по акваторії Очаківської громади Миколаївського району. Загиблих внаслідок обстрілу немає.

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