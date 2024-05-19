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FT: російський суд арештував активи трьох західних банків на €700 млн
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FT: російський суд арештував активи трьох західних банків на €700 млн

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Банк Unicredit
Штаб-квартира банку Unicredit у Мілані, 2024 рік. REUTERS/Yara Nardi

Згідно з документами, суд Санкт-Петербурга арештував активи трьох західних банків — UniCredit, Deutsche Bank і Commerzbank — на суму понад 700 мільйонів євро.

Про це інформує Financial Times.

Зазначається, що ця конфіскація є одним із найбільших кроків проти західних кредиторів після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Це сталося після того, як Європейський центральний банк рекомендував кредиторам єврозони, які здійснюють операції у Росії, прискорити свої плани виходу.

Суд арештував активи італійського UniCredit на суму 463 мільйони євро, що еквівалентно приблизно 4,5% його активів у Росії. Заморожені активи містять акції дочірніх компаній UniCredit в Росії, а також акції та гроші.

Також суд арештував активи Deutsche Bank на суму 238,6 млн євро, зокрема — майно та авуари на його рахунках у Росії.

Суд також постановив, що банк не може продати свій бізнес у Росії; для цього вже знадобиться схвалення очільника Кремля Володимира Путіна. Суд погодився, що заходи були необхідні, оскільки банк "вживав кроків, спрямованих на відчуження свого майна в Росії".

У п'ятницю суд вирішив арештувати активи Commerzbank, але деталі рішення ще не оприлюднені, тому вартість арешту невідома."Русхімальянс" попросив суд заморозити активи кредитора на суму до 94,9 млн євро.

Суперечка із західними банками почалася в серпні 2023 року, коли "Русхімальянс" звернувся до арбітражного суду в Санкт-Петербурзі з вимогою виплатити банківські гарантії за контрактом з німецькою інжиніринговою компанією Linde.

Deutsche Bank заявив, що він зарезервував близько 260 мільйонів євро разом із "відповідним активом відшкодування" на своїх рахунках для покриття російського позову.

"Нам потрібно буде побачити, як ця вимога буде реалізована російськими судами, і оцінити безпосередній оперативний вплив у Росії", — додали в ньому.

Commerzbank не відразу відповів на запит про коментар.

Міністр закордонних справ Італії скликав нараду в понеділок, щоб обговорити конфіскації, які впливають на UniCredit, повідомили Financial Times двоє людей, які знають про плани.

UniCredit є одним із найбільших європейських кредиторів у Росії, де працює понад 3000 людей через свою дочірню компанію. Цього місяця італійський банк повідомив, що його російський бізнес отримав чистий прибуток у розмірі 213 мільйонів євро в першому кварталі, порівняно з 99 мільйонами євро роком раніше.

Він відклав понад 800 мільйонів євро резервів і значно скоротив свій кредитний портфель. Виконавчий директор Андреа Орсель заявив цього місяця, що поки кредитор "продовжує знижувати ризики" своєї діяльності в Росії, повний вихід з країни буде ускладненим.

У п’ятницю FT повідомило, що Європейський центральний банк попросив кредиторів єврозони, які працюють у країні, надати детальні плани щодо їхніх стратегій виходу з економіки, оскільки напруга між Москвою та Заходом зростає.

Судові проблеми щодо активів, якими володіють західні банки, ускладнили їхні спроби вийти з російського ринку.

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