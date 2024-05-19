Олександр Усик виграв історичний боксерський поєдинок; у Росії безпілотник упав на території НПЗ; в окупованому Севастополі було чути вибухи; МВС РФ оголосило у розшук заступника керівника ОП Романа Машовця та Німеччина хоче виділити додатково Україні 3,8 млрд євро — Суспільне підготувало головні новини ранку 19 травня.

1. Олександр Усик виграв історичний боксерський поєдинок

Український боксер Олександр Усик виграв боксерський поєдинок проти британця Тайсона Ф'юрі за очками.

Бій відбувся в Ер-Ріяді у Саудівській Аравії та проходив за всі чотири найпрестижніші чемпіонські пояси: WBC, WBO, WBA та IBF.

Після переможного поєдинку Олександр Усик вирушив до лікарні за рекомендацією медиків. Про це повідомив промоутер боксера Олександр Красюк, який замість нього взяв участь у пресконференції. За інформацією журналіста Майкла Бенсона, в Усика – підозра на перелом щелепи.

Контекст: Востаннє боксер у важкій вазі був названий абсолютним чемпіоном, коли Леннокс Льюїс переміг Евандера Холіфілда в 1999 році.

2. У Росії на Кубані безпілотник упав на території НПЗ

У ніч на 19 травня у російському місті Слов'янськ-на-Кубані Краснодарського краю безпілотник упав на території нафтопереробного заводу.

Про це повідомив оперативний штаб Краснодарського краю Росії.

Також Telegram-канал ASTRA повідомив за даними очевидців, що у Кущівському районі дрони атакували місцевий військовий аеродром.

Чому це важливо: У ніч на 17 травня український безпілотник упав на території нафтопереробного заводу в Туапсе. Згодом стало відомо, що НПЗ вийшов з ладу і став на ремонт.

3. В окупованому Севастополі та різних районах Криму було чути вибухи

В окупованому Севастополі, Євпаторії та на околицях Сімферополя вночі було чути вибухи.

Про це Суспільне Крим повідомили місцеві жителі.

Окупаційний "губернатор" Михайло Развожаєв повідомив про роботу ППО. Він зауважив, що пошкоджень цивільної інфраструктури у місті немає.

4. МВС РФ оголосило у розшук заступника керівника ОП Романа Машовця

Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило у розшук заступника керівника офісу президента України Романа Машовця.

Про це повідомляє російське видання "РИА Новости" з посиланням на правоохоронне відомство РФ.

У базі розшуку МВС Росії зазначено, що Роман Машовець, 1976 року народження, уродженець міста Києва, розшукується за статтею Кримінального кодексу РФ.

При цьому подробиць щодо того, за якою саме статтею розшукується Роман Машовець, у відомстві не наводять.

Контекст: 4 травня 2024 року російське МВС оголосило у розшук президента України Володимира Зеленського. В Офісі президента порадили росіянам пошукати "здоровий глузд".

4. Міноборони Німеччини просить уряд додатково виділити Україні €3,8 млрд

Міністерство оборони Німеччини запросило у свого уряду додатково 3,8 млрд євро для надання допомоги Україні цього фінансового року.

Про це пише німецька газета Bild з посиланням на власні джерела.

Міністерство фінансів Німеччини, як наголошує газета, підтримує і не проти виділення додаткових грошей для України.

Запит на виділення додаткових коштів має бути поданий парламенту на затвердження у червні.

Контекст: Цього року уряд Німеччини вже виділив Україні 7,1 млрд євро на військову підтримку.