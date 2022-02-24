Путін підтримав звернення "Л/ДНР" про введення військ

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія введе війська на територію України. Путін заявив, що Росія проведе військову операцію в Україні на звернення самоназваних "Л/ДНР", таким чином Росія вводить війська на непідконтрольні Україні території.

Про це він сказав у відеозверненні о 4 ранку 24 лютого.

23 лютого ватажки "ЛДНР" звернулись до Путіна за військовою допомогою.Україна ініціювала термінове засідання Радбезу ООН. Суспільне транслює радбез ООН наживо.

"Відповідно до статті 51 частини 7 статуту ООН, з санкції Ради Федерації Росії та на виконання договорів про дружбу та взаємодопомогу з Донецькою народною республікою та Луганською народною республікою мною прийнято рішення про проведення спеціальної військової операції.", — заявив він.

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Що відомо

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого визнав правосуб'єктність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. Путін заявив, що "Л/ДНР" визнають у межах Донецької та Луганської областей, і підтвердив, що це означає крах Мінських домовленостей.

Відповідно до указу про визнання "Л/ДНР", Путін доручив Міноборони РФ "забезпечити здійснення Збройними силами РФ функцій із забезпечення миру" в ОРДЛО до підписання з ними "договорів про дружбу і співробітництво", тобто фактично ввести російські війська на окупований Донбас. Техніку в Донецьку зафіксували вже під час виступу Путіна.

Раніше Україна і Захід заявляли, що визнання "Л/ДНР" Росією означає її вихід із Мінських домовленостей.

Загострення на Донбасі почалось 17 лютого – бойовики на Донбасі обстріляли Станицю Луганську, Мар'їнку, Врубівку. У Міноборони, Генштабі та МЗС України наголошують, що українська армія не веде наступальних дій та закликають не довіряти пропаганді РФ та перевіряти інформацію.

18 лютого бойовики "Л/ДНР" заявили почали евакуацію людей та закликали жителів окупованих територій виїхати до РФ. Водночас чоловіків 18-55 років з окупованих територій не випускають через примусову мобілізацію.

22 лютого президент США Джо Байден оголосив про запровадження санкцій проти РФ через визнання нею так званих "Л/ДНР". Обмеження стосуються російського суверенного боргу, двох банківських установ та представників російських еліт та їхніх сімей. 23 лютого США запровадили санкції проти компанії-оператора "Північного потоку-2". У Росії пообіцяли відреагувати на обмеження "вивірено і відчутно, не обов'язково симетрично".

Окремо санкції запровадили Велика Британія, Японія, Австралія та Канада.

З 24 лютого в Україні — надзвичайний стан.