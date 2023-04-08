Обстріли прикордоння, авіаудари на сході та півдні. Як минула ніч у регіонах

Протягом 7 квітня та в ніч на 8 квітня російські війська завдавали мінометні, артилерійські та ракетні удари по всій лінії зіткнення, а також застосовували бойову авіацію.

Про це у ранковому зведенні повідомляють обласні військові адміністрації.

На Чернігівщині за добу зафіксовані два мінометні обстріли у Новгород-Сіверському районі. Також вночі росіяни завдали удар, ймовірно, за допомогою авіабомби, біля села Іванпуть Семенівської громади Новгород-Сіверського району.

"Тут попередньо 3 житлові будинки пошкоджено, у населеному пункті відсутнє газо-, водо- та електропостачання. Без жертв. Інформація уточнюється", — йдеться у повідомленні.

На Сумщині вночі та зранку з території РФ зафіксовано 6 обстрілів прикордонних громад Сумщини — Краснопільської, Середино-Будської, Великописарівської. Загалом зафіксовано 46 прильотів. Минулося без наслідків.

"Вчора протягом дня росіяни здійснили 12 обстрілів прикордонних громад області — Білопільської, Краснопільської, Середино-Будської, Новослобідської, Есманської. Є руйнування. Дані уточнюються", — розповіли в ОВА.

У Середино-Будській громаді по околиці міста Середина-Буда здійснено авіаційний обстріл. Внаслідок обстрілу пошкоджено одне домогосподарство.

У Запорізькій області сталося ​​76 обстрілів за добу, під обстрілами опинились 16 населених пунктів на лінії розмежування у Пологівському та Василівському районах. Зафіксовано 23 повідомлення про руйнування. Інформації про постраждалих не надходило.

На Харківщині на Слобожанському напрямку росіяни здійснили обстріли населених пунктів Гур’їв Козачок, Лук’янці, Верхня Писарівка, Графське, Зибине, Караїчне, Потихонове, Амбарне, Бологівка, Красне Перше та Новомлинськ. На Куп’янському напрямку російських обстрілів зазнали населені пункти Тополі, Фиголівка, Дворічна, Западне, Крохмальне, Гусинка та Кіндрашівка.

Напередодні внаслідок обстрілу смт Дворічна Куп'янського району пошкоджено житловий будинок та господарчі споруди. Також унаслідок обстрілу села Борисівка Харківського району загинув цивільний чоловік 39 років.

У селі Кучерівка Куп'янського району обстрілами пошкоджено будівлі сільськогосподарського підприємства, сталася пожежа. У районі села Миколаївка Чугуївського району, в полі біля лісосмуги на невідомому вибуховому пристрої підірвалися 40-річний чоловік, 50-річна жінка та 55-літній співробітник ДСНС. Всі троє госпіталізовані у стані середньої тяжкості.

На Луганщині минулої доби під артилерійський вогонь окупантів потрапили населені пункти Новоселівське, Макіївка, Невське, Кузьмине, Діброва та Білогорівка. При цьому росіяни проводили безуспішні наступальні дії південніше Кремінної, а також в районі Серебрянського лісництва.

На Донеччині РФ обстрілювала населені пункти області ракетами, мінометами, РСЗВ "Град", а також завдала авіаудару за допомогою некерованих ракет. Обстріляні Авдіївка, Красногорівка, Часів Яр, Костянтинівка, смт Очеретине, смт Велика Новосілка, с. Времівка, с. Сєверне, с. Тоненьке, Бахмут, Курахове, с. Торське, Українськ, с. Карлівка.

При цьому росіяни здійснили вночі ракетний обстріл Костянтинівки.

"За оперативною інформацією, 4 удари ЗРК С-300 в район промислової зони. На даний час інформація про постраждалих уточнюється", — йдеться у повідомленні.

Загалом на Донеччині за добу — 4 загиблих, одну людину поранено.

На Миколаївщині російські війська завдали артилерійський обстріл по акваторії Очаківської громади. Минулося без постраждалих

На Херсонщині за добу по області РФ здійснила 71 обстріл, випустивши 397 снарядів з важкої артилерії, безпілотників та авіації. Місто Херсон росіяни обстріляв з мінометів 2 рази. Внаслідок обстрілів 8 людей дістали поранення.

"У Бериславі під обстріл потрапила бригада швидкої допомоги. Медики прямували до постраждалої, що була поранена у власному будинку. Автівку "швидкої" зачепили уламки російських снарядів — двоє фельдшерів дістали поранення", — зазначили в ОВА.

Також унаслідок авіаційного удару по місту часткових руйнацій зазнали споруди на території зернового елеватора та житловий будинок. У селі Новоберислав вщент зруйновано будівлю дитячого садка та частково пошкоджено житловий будинок.

Окрім того, росіяни обстріляли з артилерії Станіслав. Снаряд влучив у житловий будинок, проломив дах та здетонував.

"Поранення отримали троє людей – 30-річна жінка, 10-річна дівчинка та 3-річний хлопчик. Постраждалих шпиталізували до лікарні у Херсоні. Хлопчик та мама знаходяться у стані середньої тяжкості. Дівчинка отримала тяжкі поранення", — йдеться у повідомленні.

Читайте також

Україна відновлює експорт електроенергії, витік "секретних даних" щодо українського контрнаступу. 409 день війни. Онлайн