Помічника священника УПЦ МП, який брав участь у сутичці з колишнім військовим Артуром Ананьєвим у Свято-Покровському кафедральному соборі у Хмельницькому, оголосили у розшук. Картка Ігоря Слободяна з’явилася у базі тих, кого розшукує МВС.

Начальниця сектору комунікації ГУ НП в Хмельницькій області Інна Глега підтвердила Суспільному Хмельницький, що Ігор Слободян у розшуку.

"Він розшукується через те, що не прибув для проведення необхідних слідчих дій після того, як йому було оголошено про підозру. Слідчий, який веде справу, викликав підозрюваного для проведення слідчих дій. Але в установлений слідчим день та час той він так і не з'явився", - пояснила Інна Глега.

Картка Ігоря Слободяна з’явилася у базі тих, кого розшукує МВС. Нацполіція

Що відомо

Колишній військовий Артур Ананьєв, якого у неділю побили й виштовхали зі Свято-Покровського кафедрального собору, продовжує перебувати на стаціонарному лікуванні у Хмельницькій міській лікарні, куди його поклали другого квітня.

Колишній військовий написав заяву до поліції з приводу побиття у Хмельницькому соборі

Другого квітня у соцмережах з'явилось відео в описі до якого зазначено, що у Хмельницькому священники УПЦ(МП) у церкві побили військового. У поліції за фактом подій зафіксованих на відео відкрили кримінальне провадження. А патрульна поліція на місці події склала протокол про адміністративне правопорушення.

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