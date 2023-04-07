Україна зупинить експорт зерна до Польщі — міністр

Україна припинить до нового сезону експорт зерна та олійних культур до Польщі. Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський під час спільної пресконференції з міністром сільського господарства і розвитку села Польщі Робертом Телусом, передає Укрінформ.

"Ситуація складна як для українських, так і для польських фермерів. Ми всі розуміємо, хто винен, але маємо розв'язати цю проблему. Українська сторона до нового сезону утримається від експорту до Польщі пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику", — заявив український міністр.

За його словами, під час наступної зустрічі з польською стороною буде опрацьовано процедури, пов’язані з експортом української агропродукції. Сольський наголосив, що експорт зможе відбуватися лише за згодою польської сторони.

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Міністри також обговорять питання транзиту збіжжя з України через територію РП.

"Ми розраховуємо на максимально конструктивну позицію польської сторони щодо транзиту українського збіжжя до польських портів та портів інших країн ЄС”, — підкреслив Сольський.

За його словами, чергова зустріч з польською стороною для обговорення цих питань буде перед жнивами-2023.

Своєю чергою Роберт Телус заявив, що, ймовірно, через тиждень він знову зустрінеться з українським міністром для підписання угоди щодо розв’язання проблеми з українським збіжжям.

"Ми підпишемо документ, який передбачатиме те, про що ми сьогодні домовилися. Це буде документ, який спільно виконуватимуть українська та польська сторони", — сказав він.

За його словами, найважливішою метою спільних дій є розвантаження складів зі збіжжям.

Що відомо про постачання українського зерна через Польщу

Після повномасштабного вторгнення Росії українські порти у Чорному морі були заблоковані, через що Україна, один із найбільших у світі експортерів зерна, була змушена шукати альтернативні маршрути постачання, зокрема через Польщу та Румунію.

Протягом 2022-го Польща та Румунія спільно сприяли експорту зернових з України. Додаткова пропозиція зерна на їхніх ринках спричинила тиск на фермерів, оскільки вплинула на ціни та можливості зберігання зернових. У двох країнах відбувалися місцеві протести проти урядів.

За оцінками Європейської комісії, фермери з Польщі, Румунії, Угорщини, Болгарії та Словаччини втратили 417 мільйонів євро від напливу дешевшого українського зерна на їхні ринки.

28 березня стало відомо, що Румунія і Польща ведуть переговори з Європейською комісією щодо механізмів відстеження експорту українського зерна, щоб гарантувати, що місцеві фермери не постраждають від потоку дешевого імпорту.

30 березня польський прем'єр Матеуш Моравецький заявив, що в уряді Польщі планують розробити правила, які дозволять обмежити ввезення українського збіжжя до країни, бо "це зерно сьогодні дестабілізує наш ринок". У Єврокомісії заявили, що віддані подальшій підтримці України, однак імпорт українського збіжжя чинить тиск на сусідні країни, які фактично "завалені" українським зерном.

Під час візиту до Польщі 5 квітня Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Польщі обговорили ввезення українського зерна до ЄС через Польщу, на який скаржилися місцеві фермери. За словами Зеленського, вони знайшли вихід. Водночас президент не уточнив, про який саме вихід ідеться.

У четвер, 6 квітня, речник польського уряду Петро Мюллер заявив, що українське зерно, яке транспортують через Польщу до третіх країн, не розвантажуватиметься на території країни.