ВійнаНовиниРегіониВідеоУкраїна-ЄСТекстиСпортКультураЗима 2023КорупціяЗброяCovid-19
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Пентагон розслідує витік документів США та НАТО про підготовку українського наступу — The New York Times
Вторгнення Росії в УкраїнуСШАСоцмережіВІЙНАДЕЗІНФОРМАЦІЯПодіїСвітПолітика

Пентагон розслідує витік документів США та НАТО про підготовку українського наступу — The New York Times

Олена Богданьок
  
Міноборони США
Міноборони США. Ілюстративне фото: Getty Images

Засекречені військові документи, що деталізують секретні плани США і НАТО з нарощування української армії напередодні запланованого контрнаступу, були розміщені на цьому тижні в соціальних мережах. Пентагон розслідує, хто міг стояти за витоком документів, які з'явилися в Twitter і Telegram — платформі з більш ніж півмільярдом користувачів, яка широко доступна в Росії, пише The New York Times.

Військові аналітики кажуть, що документи, схоже, були змінені в певних частинах у порівнянні з їхнім оригінальним форматом, завищуючи американські оцінки загиблих українських військових і занижуючи оцінки загиблих російських військових. На думку аналітиків, ці зміни можуть вказувати на спроби дезінформації з боку Москви, пише видання. Представники адміністрації президента США Джо Байдена намагалися домогтися видалення інформації, однак станом на вечір четверга їм це не вдалося, відзначають журналісти.

"Ми знаємо про повідомлення в соціальних мережах, і відомство вивчає це питання", — заявила заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх.

Як пише видання, документи не містять конкретних планів бойових дій, наприклад, як, коли і де Україна має намір розпочати контрнаступ. Оскільки документам п'ять тижнів, вони демонструють американське та українське бачення станом на 1 березня, що може знадобитися українським військам для проведення кампанії.

“Однак для досвідченого ока російського військового планувальника, польового генерала або аналітика розвідки ці документи, безсумнівно, містять багато спокусливих підказок і відомостей”, — пише видання.

У документах згадується, наприклад, рівень витрат на HIMARS — американські високомобільні артилерійські ракетні системи, які можуть завдавати ударів по таких цілях, як склади боєприпасів, інфраструктура і скупчення військ. Пентагон публічно не повідомляв, наскільки швидко українські війська використовують боєприпаси HIMARS, але документи свідчать про це.

Як заявили аналітики в п'ятницю, може бути важко оцінити вплив оприлюднення документів на бойові дії на фронті зараз і в найближчі місяці.

Незрозуміло, як документи потрапили в соціальні мережі. Аналітики попереджають, що документи, оприлюднені російськими джерелами, можуть бути вибірково змінені, оскільки може йтися про дезінформацію з боку росіян.

"Незалежно від того, чи є ці документи автентичними чи ні, люди повинні з обережністю ставитися до всього, що публікується російськими джерелами", — сказав директор російських досліджень дослідницького інституту в Арлінгтоні Майкл Кофман.

Наприклад, на одному зі слайдів говорилося, що загинуло від 16 000 до 17 500 російських солдатів, тоді як Україна втратила 71 500 військовослужбовців. За оцінками ж Пентагону та інших аналітиків, Росія зазнала набагато більших втрат — близько 200 000 вбитих і поранених, тоді як Україна — понад 100 000 вбитих і поранених, пише видання

Тим не менш, аналітики стверджують, що частина документів виглядає автентичною і може надати Росії цінну інформацію, таку як графіки поставок зброї і військ, кількість нарощування українських військ та інші військові подробиці.

Приміром, документ із грифом "цілком таємно" містить інформацію про "стан конфлікту станом на 1 березня". Інший документ містить колонки з переліком українських військових підрозділів, техніки і тренувань з розкладом на період з січня по квітень.

Цей витік є першим проривом російської розвідки, про який стало відомо з початку повномасштабної війни, пише The New York Times.

Що відомо про ситуацію на фронті на війні в Україні

Військові РФ продовжують наступати на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках — за минулу добу відбито понад 40 атак окупантів. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 7 квітня. На Бахмутському напрямку військо РФ продовжує наступати, намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, тривають жорстокі бої.

Читайте також

Бої на Донбасі, росіяни обстрілюють Херсонщину, Чернігівщину, Сумщину. 408 день війни. Онлайн

Дізнайтесь більше
Повернення депортованих дітей, сотні БТР від Польщі, бої за Мар'їнку та Бахмут. 410 день війни. Онлайн
Повернення депортованих дітей, сотні БТР від Польщі, бої за Мар'їнку та Бахмут. 410 день війни. Онлайн
Обстріли машини швидкої допомоги, убезпечення пам'ятників. 409 день війни: хроніка подій в Херсонській області
Обстріли машини швидкої допомоги, убезпечення пам'ятників. 409 день війни: хроніка подій в Херсонській області
&quot;Важливо було вписати Чорнянку в контекст українського футуризму&quot;. В Естонії проходить виставка, пов'язана з Херсонщиною
"Важливо було вписати Чорнянку в контекст українського футуризму". В Естонії проходить виставка, пов'язана з Херсонщиною
Головні новини Харкова та області 8 квітня: хроніка
Головні новини Харкова та області 8 квітня: хроніка
На початок