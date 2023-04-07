Засекречені військові документи, що деталізують секретні плани США і НАТО з нарощування української армії напередодні запланованого контрнаступу, були розміщені на цьому тижні в соціальних мережах. Пентагон розслідує, хто міг стояти за витоком документів, які з'явилися в Twitter і Telegram — платформі з більш ніж півмільярдом користувачів, яка широко доступна в Росії, пише The New York Times.

Військові аналітики кажуть, що документи, схоже, були змінені в певних частинах у порівнянні з їхнім оригінальним форматом, завищуючи американські оцінки загиблих українських військових і занижуючи оцінки загиблих російських військових. На думку аналітиків, ці зміни можуть вказувати на спроби дезінформації з боку Москви, пише видання. Представники адміністрації президента США Джо Байдена намагалися домогтися видалення інформації, однак станом на вечір четверга їм це не вдалося, відзначають журналісти.

"Ми знаємо про повідомлення в соціальних мережах, і відомство вивчає це питання", — заявила заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх.

Як пише видання, документи не містять конкретних планів бойових дій, наприклад, як, коли і де Україна має намір розпочати контрнаступ. Оскільки документам п'ять тижнів, вони демонструють американське та українське бачення станом на 1 березня, що може знадобитися українським військам для проведення кампанії.

“Однак для досвідченого ока російського військового планувальника, польового генерала або аналітика розвідки ці документи, безсумнівно, містять багато спокусливих підказок і відомостей”, — пише видання.

У документах згадується, наприклад, рівень витрат на HIMARS — американські високомобільні артилерійські ракетні системи, які можуть завдавати ударів по таких цілях, як склади боєприпасів, інфраструктура і скупчення військ. Пентагон публічно не повідомляв, наскільки швидко українські війська використовують боєприпаси HIMARS, але документи свідчать про це.

Як заявили аналітики в п'ятницю, може бути важко оцінити вплив оприлюднення документів на бойові дії на фронті зараз і в найближчі місяці.

Незрозуміло, як документи потрапили в соціальні мережі. Аналітики попереджають, що документи, оприлюднені російськими джерелами, можуть бути вибірково змінені, оскільки може йтися про дезінформацію з боку росіян.

"Незалежно від того, чи є ці документи автентичними чи ні, люди повинні з обережністю ставитися до всього, що публікується російськими джерелами", — сказав директор російських досліджень дослідницького інституту в Арлінгтоні Майкл Кофман.

Наприклад, на одному зі слайдів говорилося, що загинуло від 16 000 до 17 500 російських солдатів, тоді як Україна втратила 71 500 військовослужбовців. За оцінками ж Пентагону та інших аналітиків, Росія зазнала набагато більших втрат — близько 200 000 вбитих і поранених, тоді як Україна — понад 100 000 вбитих і поранених, пише видання

Тим не менш, аналітики стверджують, що частина документів виглядає автентичною і може надати Росії цінну інформацію, таку як графіки поставок зброї і військ, кількість нарощування українських військ та інші військові подробиці.

Приміром, документ із грифом "цілком таємно" містить інформацію про "стан конфлікту станом на 1 березня". Інший документ містить колонки з переліком українських військових підрозділів, техніки і тренувань з розкладом на період з січня по квітень.

Цей витік є першим проривом російської розвідки, про який стало відомо з початку повномасштабної війни, пише The New York Times.

Що відомо про ситуацію на фронті на війні в Україні

Військові РФ продовжують наступати на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках — за минулу добу відбито понад 40 атак окупантів. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 7 квітня. На Бахмутському напрямку військо РФ продовжує наступати, намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, тривають жорстокі бої.

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