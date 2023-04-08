У Дії з’явилася гра "Армія дронів" — Мінцифра

У сервісі "Дія" з’явилася гра "Армія дронів", у якій можливо зробити пожертвування на користь Сил оборони України.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

"На початку повномасштабної війни користувачі Дії підіймали моральний дух, граючи в "Байрактар" у Дії. Тепер час керувати безпілотниками. Ми вдосконалили функціонал і головне — додали можливість донатити, не виходячи з гри", — йдеться у повідомленні.

Гра дозволяє спробувати себе в ролі оператора безпілотника просто в застосунку "Дія", зазначили в міністерстві.

"Ціль — нищити ворожі колони танків. Ви спалюєте ворожу техніку віртуально, а завдяки вашим донатам військові нищать ворога реально", — зазначається в дописі.

Команда міністерства працювала над грою разом з компанією iLogos.

"Дякуємо, що підтримали ініціативу та наближаєте перемогу разом з українцями", — додали в Мінцифрі.

Читайте також

Україна відновлює експорт електроенергії, витік "секретних даних" щодо українського контрнаступу. 409 день війни. Онлайн