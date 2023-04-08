Через агресію РФ поранено 946 дітей — Офіс генпрокурора

Унаслідок збройної агресії Росії проти України дістали поранення щонайменше 946 дітей, ще 467 загинули.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

"Станом на ранок 8 квітня 2023 року більше ніж 1413 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 467 дітей загинуло та понад 946 отримали поранення різного ступеню тяжкості", — йдеться у повідомленні.

Зокрема, 7 квітня внаслідок російського обстрілу с. Станіслав Херсонської області отримали поранення двоє дітей віком 3 та 10 років.

Загалом найбільше дітей постраждало у Донецькій області — 448, Харківській — 275, Київській — 127, Херсонській — 94, Запорізькій — 88, Миколаївській — 85, Чернігівській — 68, Луганській — 66, та Дніпропетровській — 66.

"Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", — зазначили в ОГПУ.

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