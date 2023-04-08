Росія провалила кампанію зі знищення енергосистеми України — британська розвідка

Росія не змогла досягнути значних успіхів у знищенні об’єднаної енергосистеми України взимку 2023-2023 років.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у своєму Twitter.

"Кампанія Росії із серйозної деградації об'єднаної енергосистеми України взимку 2022-2023 років, швидше за все, зазнала невдачі", — йдеться у повідомленні.

Як зазначають в міністерстві, Росія завдавала дальніх ударів по об’єктах української енергосистеми із жовтня 2022 року, однак із початку березня 2023 року великомасштабні атаки стали рідкістю.

"Удари меншого масштабу (менш як 25 боєприпасів) тривають, але, швидше за все, вони не вплинуть на енергосистему", — зазначається в дописі.

При цьому українські мережеві операційні компанії продовжують закуповувати трансформатори та інші важливі компоненти на заміну, повідомили у Міноборони королівства. Їхнє транспортування та встановлення є серйозною логістичною проблемою, особливо трансформаторів високої напруги, які важать щонайменше 100 тонн.

У міністерстві вважають, що енергетична ситуація в Україні має покращитись із приходом теплішої погоди. Там також зазначили, що, ймовірно, Україна вже розпочала планування та підготовку до наступної зими.

Яка ситуація з електропостачанням в Україні

Восени 2022-го Росія регулярно почала обстрілювати енергоінфраструктуру України. У грудні через російські обстріли з ладу була виведена половина енергосистеми України. А після обстрілів 16 грудня запровадили надзвичайний стан в енергетиці.

Міжнародні організації та уряди країн відправили Україні генератори та іншу допомогу для відновлення електрики. 13 грудня в Парижі відбувся перший енергетичний "Рамштайн", де серед іншого ухвалили 1 мільярд доларів Україні на проходження зими.

В уряді України розглядали три сценарії блекауту і закликали українців економити електроенергію та підготуватись до тривалих відключень світла.

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