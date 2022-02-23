В Офісі президента 23 лютого має відбутися зустріч Володимира Зеленського з представниками великого бізнесу, яку він анонсував напередодні. Про це з місця події повідомляє кореспондентка Суспільного Влада Прізова.

Зокрема до ОП зайшли Віктор Пінчук, Олександр Фельдман, Максим Тимченко, Степан Івахів, Віталій Войтович і Зиновій Козицький. Усі вони стверджують, що не виїжджатимуть із України на тлі загострення безпекової ситуації та не знають, про що з ними говоритиме Зеленський.

Віталій Войтович. Фото: Влада Прізова / Суспільне Пінчук, Фельдман, Колесніков і не лише. Представники великого бізнесу йдуть на зустріч із Зеленським

"Ми готові допомагати фінансово, продуктами харчування, всі працюємо, люди згуртовані… Я сьогодні представляю харчову галузь, м’ясопереробну, харчову, аграрну. У нас є питання і пропозиції, але не знаю формат сьогоднішніх зборів. Я та моя родина будуть залишатися в Україні", — зазначив Віталій Войтович.

Максим Тимченко. Фото: Влада Прізова / Суспільне Пінчук, Фельдман, Колесніков і не лише. Представники великого бізнесу йдуть на зустріч із Зеленським

"Я сподіваюсь, що у нас буде чітка, предметна розмова, ми зробимо усе, що від нас залежить, щоб була стабільна ситуація з енергопостачанням. Було достатньо вугілля, електроенергії, і щоб Україна була енерго безпечна", — розповів журналістам Максим Тимченко.

Борис Колексніков. Фото: Влада Прізова / Суспільне Пінчук, Фельдман, Колесніков і не лише. Представники великого бізнесу йдуть на зустріч із Зеленським

"Бізнес завжли був із суспільством і у важкі хвилини завжди приходив на допомогу. Тому я вважаю, що має буде відверта розмова, чим бізнес може допомогти державі. Зараз бартерних відносин немає, тому треба допомагати тільки грошима. Послухаємо, що скаже президент, і треба всім об’єднатися", — сказав Борис Колесніков.

Нагадаємо, Володимир Зеленський у зверненні 22 лютого анонсував запровадження програми економічного патріотизму. За його словами, це означає додаткові стимули для локалізації українського виробництва, цільові програми підтримки окремих галузей та зменшення податкового навантаження на бізнес та обмеження перевірок.

23 лютого Рада національної безпеки і оборони погодила введення режиму надзвичайного стану по всій країні, окрім Донецької і Луганської областей, на 30 днів. Рішення ще має затвердити Верховна Рада.

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