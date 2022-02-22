Президент України Володимир Зеленський у зверненні 22 лютого анонсував запровадження програми економічного патріотизму. Він зробив заяву на тлі визнання Росією самоназваних "Л/ДНР" у кордонах областей.
"Поки наші воїни захищають нас, ми повинні працювати, вкладати гроші в економіку України, заробляти для фінансування армії. Патріот — це той, хто б’ється з ворогом за свою землю. І той хто вкладається в неї грошима і створює на ній робочі місця. Тому ми запускаємо програму економічного патріотизму", — сказав Зеленський.
За його словами, це означає:
- додаткові стимули для локалізації українського виробництва,
- цільові програми підтримки окремих галузей,
- зменшення податкового навантаження на бізнес та обмеження перевірок.
"Це стимули для залучення коштів населення у бізнес та банківську систему. Зниження ПДВ на бензин та дизель. Це дозволить знизити ціни на заправках. Наша мета — здобуття економічної незалежності. Особливо у енергетиці", — відзначив президент.
Він додав, що на тлі військової агресії РФ всім українським політикам "час бути державними діячами": "Відкинути свої амбіції, заради нашої України", а також, що у парламенті "нам потрібна оборонна коаліція" та швидкі та важливі рішення для економічної стійкості і обороноздатності нашої держави.
"Сьогодні всі політики і партії одного кольору – синьо-жовтого", — додав Зеленський.
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Він також повідомив, що 23 лютого зустрінеться з ТОП-50 великого бізнесу.
"Всі вони мають залишитися в Україні. Їхні підприємства знаходяться на український землі. Яку захищають наші військові. Отже, і бізнес має захищати – нашу економіку, фінанси, створювати робочі місця. Підіймати і зміцнювати Україну. Разом, кожен на своєму фронті", — зазначив Зеленський.
"Нас чекає щоденна, важка робота. І ми до неї готові. Впевненість в собі. Впевненість в країні. Впевненість у перемозі. Не ридать, а здобувать, Слава Україні", — сказав президент у зверненні.
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Що відомо
- 21 лютого ватажки самопроголошених "Донецької та Луганської народних республік" Денис Пушилін та Леонід Пасєчнік синхронно звернулися до президента Росії Володимира Путіна з проханням визнати "Л/ДНР". Після цього президент РФ Володимир Путін визнав правосуб'єктність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. Рішення було ухвалене після засідання Ради безпеки РФ 21 лютого.
- Обидві палати парламенту Росії на засіданні у вівторок, 22 лютого, визнали правосуб'єктність самопроголошених “ДНР” і “ЛНР”. Рішення ухвалили одноголосно. Путін заявив, що "Л/ДНР" визнають у межах Донецької та Луганської областей, і підтвердив, що це означає крах Мінських домовленостей.
- Рада Федерації (верхня палата парламенту) Росії 22 лютого схвалила звернення Путіна про використання Збройних сил країни за кордоном — а саме на території самопроголошених "Л/ДНР".
- З листопада 2021 року біля кордонів України Росія стягує свої війська і техніку. За оцінками Києва і Заходу, йдеться про понад 150 тисяч військових у прикордонних російських областях, окупованому Криму і Білорусі, де тривають спільні з РФ військові навчання "Союзна рішучість-2022". Москва раніше заявляла про повернення частини військ у місця дислокації, але потім навчання, які мали завершитися 20 лютого, вирішили продовжити.
- Сполучені Штати вважають, що президент Росії Володимир Путін ухвалив принципове рішення про вторгнення в Україну і це станеться в найближчі дні. Починаючи із 17 лютого, ситуація на Донбасі загострилася: бойовики здійснюють десятки обстрілів, заявляють про провокації та диверсії з боку українських військових. Офіційний Київ усе це спростовує.
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