Президент України Володимир Зеленський у зверненні 22 лютого анонсував запровадження програми економічного патріотизму. Він зробив заяву на тлі визнання Росією самоназваних "Л/ДНР" у кордонах областей.

"Поки наші воїни захищають нас, ми повинні працювати, вкладати гроші в економіку України, заробляти для фінансування армії. Патріот — це той, хто б’ється з ворогом за свою землю. І той хто вкладається в неї грошима і створює на ній робочі місця. Тому ми запускаємо програму економічного патріотизму", — сказав Зеленський.

За його словами, це означає:

додаткові стимули для локалізації українського виробництва,

цільові програми підтримки окремих галузей,

зменшення податкового навантаження на бізнес та обмеження перевірок.

"Це стимули для залучення коштів населення у бізнес та банківську систему. Зниження ПДВ на бензин та дизель. Це дозволить знизити ціни на заправках. Наша мета — здобуття економічної незалежності. Особливо у енергетиці", — відзначив президент.

Він додав, що на тлі військової агресії РФ всім українським політикам "час бути державними діячами": "Відкинути свої амбіції, заради нашої України", а також, що у парламенті "нам потрібна оборонна коаліція" та швидкі та важливі рішення для економічної стійкості і обороноздатності нашої держави.

"Сьогодні всі політики і партії одного кольору – синьо-жовтого", — додав Зеленський.

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Він також повідомив, що 23 лютого зустрінеться з ТОП-50 великого бізнесу.

"Всі вони мають залишитися в Україні. Їхні підприємства знаходяться на український землі. Яку захищають наші військові. Отже, і бізнес має захищати – нашу економіку, фінанси, створювати робочі місця. Підіймати і зміцнювати Україну. Разом, кожен на своєму фронті", — зазначив Зеленський.

"Нас чекає щоденна, важка робота. І ми до неї готові. Впевненість в собі. Впевненість в країні. Впевненість у перемозі. Не ридать, а здобувать, Слава Україні", — сказав президент у зверненні.

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