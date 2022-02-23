РНБО підтримала запровадження надзвичайного стану в Україні. Що це означає

Рада національної безпеки та оборони погодила запровадження надзвичайного стану по всій країні, крім двох напівокупованих областей: Донецької та Луганської. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.
"Говорили про ведення надзвичайного стану. Були жваві обговорення цього питання. Рішення було прийнято згідно з нашим законодавством Верховна рада має це затвердити протягом 48 годин. Я сьогодні матиму доповідь у Раді з цього приводу", – заявив він.
За словами Данілова, режим НС, у разі, якщо його підтримає Верховна рада, буде запроваджений по всій Україні окрім Донецької і Луганської областей, тому що там діє режим ООС. Він також додав, що рішення про посилення заходів і обмежень в рамках НС ухвалюватиме місцева влада в залежності від ситуації в кожному окремому регіоні.
"На решті території буде чи то більш посилений, чи то більш послаблений стан. Мова йде про прикордонні міста. Це буде посилення охорони громадського порядку та об'єктів, як і забезпечують життєдіяльність населення та народного господарства. Обмежений певний рух транспорту, може бути додатковий огляд транспорту, це може бути перевірка тих чи інших документів. Це питання які є превентивними для того, щоб в країні зберігався спокій", — пояснив секретар РНБО.
Данілов зазначив, що контролювати дотримання режиму НС будуть спеціальні штаби за участі військових: "Президент дав доручення, щоб в складі кожного обласного штабу був представник військових. У разі необхідності військові можуть приймати ті чи інші рішення. У них є на сьогодні всі правові документи для здійснення повноважень згідно з нашою Конституцією та законами".
Що таке режим надзвичайного стану
Надзвичайний вводиться окремим указом президента, після — його має затвердити Верховна рада. У разі необхідності надзвичайний стан може бути продовжений президентом, але не більше ніж на 30 діб.
Надзвичайний стан передбачає:
- встановлення особливого режиму в’їзду і виїзду, а також обмеження свободи пересування по території, де вводиться надзвичайний стан;
- обмеження руху транспортних засобів та їх огляд;
- посилення охорони громадського порядку та об’єктів, що забезпечують життєдіяльність населення та народного господарства;
- заборону проведення масових заходів, крім заходів, заборона на проведення яких встановлюється судом;
- заборону страйків;
- примусове відчуження або вилучення майна у юридичних і фізичних осіб.
Що відомо
- 21 лютого ватажки самопроголошених "Донецької та Луганської народних республік" Денис Пушилін та Леонід Пасєчнік синхронно звернулися до президента Росії Володимира Путіна з проханням визнати "Л/ДНР". Після цього президент РФ Володимир Путін визнав правосуб'єктність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. Рішення було ухвалене після засідання Ради безпеки РФ 21 лютого.
- Обидві палати парламенту Росії на засіданні у вівторок, 22 лютого, визнали правосуб'єктність самопроголошених “ДНР” і “ЛНР”. Рішення ухвалили одноголосно. Путін заявив, що "Л/ДНР" визнають у межах Донецької та Луганської областей, і підтвердив, що це означає крах Мінських домовленостей.
- Рада Федерації (верхня палата парламенту) Росії 22 лютого схвалила звернення Путіна про використання Збройних сил країни за кордоном — а саме на території самопроголошених "Л/ДНР".
- З листопада 2021 року біля кордонів України Росія стягує свої війська і техніку. За оцінками Києва і Заходу, йдеться про понад 150 тисяч військових у прикордонних російських областях, окупованому Криму і Білорусі, де тривають спільні з РФ військові навчання "Союзна рішучість-2022". Москва раніше заявляла про повернення частини військ у місця дислокації, але потім навчання, які мали завершитися 20 лютого, вирішили продовжити.
- Сполучені Штати вважають, що президент Росії Володимир Путін ухвалив принципове рішення про вторгнення в Україну і це станеться найближчими днями. Починаючи із 17 лютого, ситуація на Донбасі загострилася: бойовики здійснюють десятки обстрілів, заявляють про провокації та диверсії з боку українських військових. Офіційний Київ усе це спростовує.
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