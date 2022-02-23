РНБО підтримала запровадження надзвичайного стану в Україні. Що це означає

Рада національної безпеки та оборони погодила запровадження надзвичайного стану по всій країні, крім двох напівокупованих областей: Донецької та Луганської. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

"Говорили про ведення надзвичайного стану. Були жваві обговорення цього питання. Рішення було прийнято згідно з нашим законодавством Верховна рада має це затвердити протягом 48 годин. Я сьогодні матиму доповідь у Раді з цього приводу", – заявив він.

За словами Данілова, режим НС, у разі, якщо його підтримає Верховна рада, буде запроваджений по всій Україні окрім Донецької і Луганської областей, тому що там діє режим ООС. Він також додав, що рішення про посилення заходів і обмежень в рамках НС ухвалюватиме місцева влада в залежності від ситуації в кожному окремому регіоні.

"На решті території буде чи то більш посилений, чи то більш послаблений стан. Мова йде про прикордонні міста. Це буде посилення охорони громадського порядку та об'єктів, як і забезпечують життєдіяльність населення та народного господарства. Обмежений певний рух транспорту, може бути додатковий огляд транспорту, це може бути перевірка тих чи інших документів. Це питання які є превентивними для того, щоб в країні зберігався спокій", — пояснив секретар РНБО.

Данілов зазначив, що контролювати дотримання режиму НС будуть спеціальні штаби за участі військових: "Президент дав доручення, щоб в складі кожного обласного штабу був представник військових. У разі необхідності військові можуть приймати ті чи інші рішення. У них є на сьогодні всі правові документи для здійснення повноважень згідно з нашою Конституцією та законами".

Що таке режим надзвичайного стану

Надзвичайний вводиться окремим указом президента, після — його має затвердити Верховна рада. У разі необхідності надзвичайний стан може бути продовжений президентом, але не більше ніж на 30 діб.

Надзвичайний стан передбачає:

встановлення особливого режиму в’їзду і виїзду, а також обмеження свободи пересування по території, де вводиться надзвичайний стан; обмеження руху транспортних засобів та їх огляд; посилення охорони громадського порядку та об’єктів, що забезпечують життєдіяльність населення та народного господарства; заборону проведення масових заходів, крім заходів, заборона на проведення яких встановлюється судом; заборону страйків; примусове відчуження або вилучення майна у юридичних і фізичних осіб.

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