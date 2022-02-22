Зеленський провів нараду з головами фракцій і груп парламенту. Що обговорювали

Президент Володимир Зеленський увечері 22 лютого зібрав очільників фракцій і груп Верховної Ради. На зустрічі були присутні також представники силових структур.
Як повідомляє кореспондентка Суспільного, про це журналістам розповів голова фракції "Опозиційна платформа — За життя" Юрій Бойко.
"Питання безпеки — основне питання, яке було на порядку денному. Представники силових структур надали інформацію щодо реального стану справ на кордонах і на сході країни. Вважаю, що інформація була корисною, обмін думками відбувся", — зазначив він.
Читайте також: Глава посольства України в РФ вже їде додому — Кулеба
За словами Бойка, на зустрічі не обговорювалися ані запровадження воєнного стану в Донецькій і Луганській областях, ані розрив дипломатичних відносин із Росією. Водночас "була дискусія щодо питань ренти на газ, яке може стати джерелом надходжень для підвищення зарплат військовим".
"Я впевнений, що нам потрібне надійне міжнародне посередництво, щоб конфліктні ситуації були вирішені дипломатичним шляхом", — додав політик.
Читайте також: "РФ одноосібно вбила Мінський формат". МЗС шукає нові засоби врегулювання конфлікту на Донбасі
Що відомо
- 21 лютого ватажки самопроголошених "Донецької та Луганської народних республік" Денис Пушилін та Леонід Пасєчнік синхронно звернулися до президента Росії Володимира Путіна з проханням визнати "Л/ДНР". Після цього президент РФ Володимир Путін визнав правосуб'єктність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. Рішення було ухвалене після засідання Ради безпеки РФ 21 лютого.
- Обидві палати парламенту Росії на засіданні у вівторок, 22 лютого, визнали правосуб'єктність самопроголошених “ДНР” і “ЛНР”. Рішення ухвалили одноголосно. Путін заявив, що "Л/ДНР" визнають у межах Донецької та Луганської областей, і підтвердив, що це означає крах Мінських домовленостей.
- Рада Федерації (верхня палата парламенту) Росії 22 лютого схвалила звернення Путіна про використання Збройних сил країни за кордоном — а саме на території самопроголошених "Л/ДНР".
- З листопада 2021 року біля кордонів України Росія стягує свої війська і техніку. За оцінками Києва і Заходу, йдеться про понад 150 тисяч військових у прикордонних російських областях, окупованому Криму і Білорусі, де тривають спільні з РФ військові навчання "Союзна рішучість-2022". Москва раніше заявляла про повернення частини військ у місця дислокації, але потім навчання, які мали завершитися 20 лютого, вирішили продовжити.
- Сполучені Штати вважають, що президент Росії Володимир Путін ухвалив принципове рішення про вторгнення в Україну і це станеться в найближчі дні. Починаючи із 17 лютого, ситуація на Донбасі загострилася: бойовики здійснюють десятки обстрілів, заявляють про провокації та диверсії з боку українських військових. Офіційний Київ усе це спростовує.
Читайте також
Загроза військового вторгнення Росії та що відбувається на Донбасі. Онлайн
"Потрібно мати бачення реінтеграції" — дипломати та правозахисники про рішення РФ щодо "Л/ДНР"
Підсумки Радбезу ООН: Україна узгоджує санкції країн проти Росії — МЗС
У "ДНР" і "ЛНР" оголосили евакуацію у РФ: що відбувається на Донбасі та що про це кажуть місцеві
Як потурбуватися про домашніх тварин в умовах ескалації. Розповідають зоозахисники
Мюнхенська безпекова конференція-2022. Головні тези про Україну
Підписуйтесь на розсилку Суспільного — головні новини та тексти тижня в одному листі.
Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу
Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх на діджитал-платформах Суспільного. Пишіть нам на пошту: [email protected]. Користувачі акаунтів Google можуть заповнити форму тут. Ваші історії важливі для нас!