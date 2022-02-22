Зеленський провів нараду з головами фракцій і груп парламенту. Що обговорювали

Президент Володимир Зеленський увечері 22 лютого зібрав очільників фракцій і груп Верховної Ради. На зустрічі були присутні також представники силових структур.

Як повідомляє кореспондентка Суспільного, про це журналістам розповів голова фракції "Опозиційна платформа — За життя" Юрій Бойко.

"Питання безпеки — основне питання, яке було на порядку денному. Представники силових структур надали інформацію щодо реального стану справ на кордонах і на сході країни. Вважаю, що інформація була корисною, обмін думками відбувся", — зазначив він.

За словами Бойка, на зустрічі не обговорювалися ані запровадження воєнного стану в Донецькій і Луганській областях, ані розрив дипломатичних відносин із Росією. Водночас "була дискусія щодо питань ренти на газ, яке може стати джерелом надходжень для підвищення зарплат військовим".

"Я впевнений, що нам потрібне надійне міжнародне посередництво, щоб конфліктні ситуації були вирішені дипломатичним шляхом", — додав політик.

Що відомо

Читайте також

Загроза військового вторгнення Росії та що відбувається на Донбасі. Онлайн

"Потрібно мати бачення реінтеграції" — дипломати та правозахисники про рішення РФ щодо "Л/ДНР"

Підсумки Радбезу ООН: Україна узгоджує санкції країн проти Росії — МЗС

У "ДНР" і "ЛНР" оголосили евакуацію у РФ: що відбувається на Донбасі та що про це кажуть місцеві

Як потурбуватися про домашніх тварин в умовах ескалації. Розповідають зоозахисники

Мюнхенська безпекова конференція-2022. Головні тези про Україну

Підписуйтесь на розсилку Суспільного — головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу