Українська влада працює з партнерами, щоб дати Харківщині, Донеччині, Сумщині та іншим регіонам більше систем протиповітряної оборони та далекобійної зброї.

Про це у вечірньому зверненні сказав президент Володимир Зеленський.

"Сьогодні проаналізували ситуацію на Донеччині – на відповідних напрямках. Покровський, Краматорський, інші... Там найбільша кількість бойових зіткнень, найжорсткіші обставини. Звичайно, цей напрямок не залишаємо без уваги. І детально працюємо з партнерами, щоб дати, зокрема, Харківщині, Донеччині, Сумщині та іншим нашим регіонам більше базового захисту, а саме – систем ППО та достатньо далекобійної зброї", — сказав він.

Президент зазначив, що з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском обговорив потреби ЗСУ, про системи "Петріот", які "могли б відчутно змінити ситуацію на Харківському напрямку".

"Окремо обговорили російські терористичні удари по наших регіонах у західній частині України – ту загрозу, яку удари по газовій інфраструктурі несуть усім у Європі, не лише нам, але й нашим сусідам. Ми маємо спільно цьому протидіяти", — сказав Зеленський.

Він подякував Данії за новий оборонний пакет, 750 мільйонів євро.

"Це посилення нашої ППО, посилення нашої артилерії. Вчасне рішення, дуже дякую", — сказав президент.

Раніше Зеленський заявив, що для захисту Харкова від російських повітряних атак потрібні дві додаткові системи ППО Patriot.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на 16 травня, Сили оборони зірвали плани російських військ зайти вглиб Вовчанська та закріпитися, їхня активність на Харківському напрямку значно знизилась.