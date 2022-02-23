Права та обов’язки громадян під час надзвичайного стану

Рада національної безпеки і оборони погодила введення режиму надзвичайного стану по всій країні, окрім Донецької і Луганської областей. Термін дії — 30 днів. Як він працює, які обмеження можуть бути та які права і обов'язки мають люди — розбиралося Суспільне.

Запровадження надзвичайного стану ще має підтримати Верховна рада. Суспільне оновлюватиме цей матеріал, зокрема про те, які саме обмеження запровадять у Києві та інших населених пунктах України.

Нинішній надзвичайний стан ввели на 30 днів. Секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу 23 лютого заявив, що на житті більшості людей він ніяк не позначиться. Стан охоплює всю територію України, окрім Донецької та Луганської областей, бо там і так діє окремий правовий режим.

Що передбачає введений сьогодні надзвичайний стан: "Це буде посилення охорони громадського порядку та об’єктів, які забезпечують життєдіяльність населення та народного господарства. Це може бути обмеження руху транспорту, додатковий огляд транспорту, перевірка документів у фізичних осіб", — пояснив Данилов.

Надзвичайний стан в Україні вводять указом президента. У ньому пояснюється, чому це необхідно, термін дії, та на яку частину території він розповсюджується. Цей указ розглядає Верховна рада і приймає його або повністю, або частково. На це у неї є 48 годин.

Надзвичайний стан може тривати від місяця до двох. Його можуть припинити достроково або продовжити. Робить це президент, але продовжити термін надзвичайного стану він може не більше, ніж на 30 днів.

В Україні надзвичайний стан можуть ввести, якщо:

виникла особливо тяжка надзвичайна ситуація техногенного та природного характеру. Йдеться про стихійні лиха, катастрофи, великі пожежі, пандемію. Словом, про те, що загрожує життю і здоров’ю значної кількості людей;

сталися масові терористичні акти;

виникли масштабні міжнаціональні конфлікти або масові безлади, що супроводжуються насильством;

якщо заблокували або захопили особливо важливі об’єкти інфраструктури і це загрожує безпеці людей та роботі органів державної влади та місцевого самоврядування;

намагалися захопити державну владу або примусово змінити конституційний лад країни;

відбувся масовий перехід державного кордону.

Востаннє про надзвичайний стан в деяких областях України говорив восени міністр внутрішніх справ Денис Монастирський під час ситуації на білорусько-польському кордоні, де перебували тисячі мігрантів.

Які права у людей під час надзвичайного стану

Люди мають право отримувати інформацію про надзвичайний стан від ЗМІ.

Місцеві органи або органи військових адміністрацій мають забезпечити людей засобами захисту. Якими саме, визначають по факту події. Окрім цього, люди мають право на соціальний захист, наприклад, на компенсацію зруйнованого житла. Проте, як пояснює юрист Микола Хахула, розмір відшкодування не встановлений і в кожному випадку розглядається окремо.

Також в законі про надзвичайний стан йдеться: "Введення надзвичайного стану не може бути підставою для застосування тортур, жорстокого чи принижуючого людську гідність поводження або покарання, для будь-яких обмежень права на життя, на свободу думки, совісті, релігії в розумінні цих прав і свобод".

Які у людей обов’язки під час надзвичайного стану

При надзвичайному стані можуть встановити особливий режим в’їзду-виїзду або взагалі обмежити пересування на території, де його ввели. Також можуть обмежити рух транспорту і перевіряти його. Ще можуть заборонити мітинги, фестивалі, вуличні концерти, страйки, — тобто все, де очікується велика кількість людей. Комендантська година, перевірка документів та огляд особистих речей — теж допускаються.

Також у виняткових випадках може йтися про тимчасове вилучення майна — як юридичних осіб, так і звичайних людей, та залучення до рятувальних робіт, але на добровільній основі.

При цьому, не можна залучати неповнолітніх, а також вагітних жінок до робіт, які можуть негативно вплинути на їхнє здоров’я.

Суспільне

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