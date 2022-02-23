Рада запровадила надзвичайний стан в Україні

Під час позачергового засідання Верховної Ради 23 лютого парламент схвалив подання Ради національної безпеки та оборони про запровадження надзвичайного стану.

За постанову про впровадження НС проголосували 335 народних депутатів, ще чотири парламентарі утрималися під час голосування.

Надзвичайний стан вводиться з опівночі 24 лютого терміном на 30 днів у всіх областях України, крім зони ООС.

Відповідно до постанови, надзвичайний стан передбачає такі обмеження (там, де вказано за потреби, вони впроваджуються штабами області):

Обмеження, які передбачає надзвичайний стан. Інфографіка: Суспільне Рада запровадила надзвичайний стан

Перед тим заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко провів селекторну нараду з головами обласних державних адміністрацій і мерами щодо запровадження надзвичайного стану.

Що передувало

Засідання Ради у справі надзвичайного стану розпочалося пізніше ніж очікувалося. За повідомленням народних депутатів Олексія Гончаренка ("Європейська Солідарність") та Ярослава Железняка ("Голос") в очільників фракцій зʼявилися зауваження до параметрів впровадження НС. Зокрема, очільники фракцій просили вилучити з указу такі пункти: про обмеження діяльності ЗМІ; про заборону на виготовлення та розповсюдження інформації; про огляд громадян та їхнього майна; а також про обмеження пересування Україною.

Зрештою, за повідомленням Ярослава Железняка, з указу президента прибрали всі суперечливі норми, окрім норми про "заборону на виготовлення і розповсюдження інформаційних матеріалів".

Які права у людей під час надзвичайного стану

Люди мають право отримувати інформацію про надзвичайний стан від ЗМІ.

Місцеві органи або органи військових адміністрацій мають забезпечити людей засобами захисту. Якими саме, визначають по факту події. Окрім цього, люди мають право на соціальний захист, наприклад, на компенсацію зруйнованого житла. Проте, як пояснює юрист Микола Хахула, розмір відшкодування не встановлений і в кожному випадку розглядається окремо.

Також в законі про надзвичайний стан йдеться: "Введення надзвичайного стану не може бути підставою для застосування тортур, жорстокого чи принижуючого людську гідність поводження або покарання, для будь-яких обмежень права на життя, на свободу думки, совісті, релігії в розумінні цих прав і свобод".

Які у людей обов’язки під час надзвичайного стану

При надзвичайному стані можуть встановити особливий режим в’їзду-виїзду або взагалі обмежити пересування на території, де його ввели. Також можуть обмежити рух транспорту і перевіряти його. Ще можуть заборонити мітинги, фестивалі, вуличні концерти, страйки, — тобто все, де очікується велика кількість людей. Комендантська година, перевірка документів та огляд особистих речей — теж допускаються.

Також у виняткових випадках може йтися про тимчасове вилучення майна — як юридичних осіб, так і звичайних людей, та залучення до рятувальних робіт, але на добровільній основі.

При цьому не можна залучати неповнолітніх, а також вагітних жінок до робіт, які можуть негативно вплинути на їхнє здоров’я.

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