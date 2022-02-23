Почалася кібератака на урядові сайти. Не працюють сайти Кабінету міністрів, Верховної ради, Міністерства закордонних справ. Також не працюють сайти Міністерства оборони, МВС, СБУ.
При цьому у пресслужбі Кабінету міністрів Суспільному повідомили, що всередині будівлі Кабінету міністрів сайт відкривається. Одночасні спроби відкрити ці сайти поза будівлею Кабінету міністрів виявилися невдалими.
Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров підтвердив у Telegram-каналі, що відбувається кібератака.
"Приблизно з 16.00 розпочалася чергова масова DDoS-атака на нашу державу. Маємо відповідні дані з низки банків, також спостерігаються проблеми із доступом до вебсайтів ВР (вже працює), КМУ та МЗС. Це пов’язано із перемикання трафіку на іншого провайдера для мінімізації шкоди від атаки", — повідомив міністр.
Він також пише, що мобільний застосунок "Дія" успішно долає атаку та продовжує працювати.
Що відомо
- 21 лютого фахівці попереджали про можливі кібератаки, які могли статися 22 лютого.
- 15 лютого виникли збої в роботі Приват24, Ощадбанку, сайтів Міністерства оборони та Збройних Сил України. Як повідомили у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, проблеми сталися через DDoS-атаку. Також атакували і сайт Українського радіо, повідомив відповідальний за платформу радіо член правління НСТУ Дмитро Хоркін. Станом на 19:30 послуги відновлені, заявили у Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації.
- Близько 20:00 15 лютого почалася DDoS-атака на портал "Дія", її відбили кіберфахівці.
- За фактом DDoS-атак на вебресурси Нацполіція відкрила провадження за статтями 361 (несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем) та 363-1 (умисне масове розповсюдження повідомлень електрозв'язку, що призвело до порушення роботи автоматизованих систем) Кримінального кодексу.
- 16 лютого в Міноборони заявили, що на офіційний вебпортал МОУ продовжують здійснюватися DDoS-атаки. Українські фахівці спрямували весь трафік сайту через додатковий сервіс захисту, що розташований у США.
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