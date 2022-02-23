Почалася кібератака на урядові сайти. Не працюють сайти Кабінету міністрів, Верховної ради, Міністерства закордонних справ. Також не працюють сайти Міністерства оборони, МВС, СБУ.

При цьому у пресслужбі Кабінету міністрів Суспільному повідомили, що всередині будівлі Кабінету міністрів сайт відкривається. Одночасні спроби відкрити ці сайти поза будівлею Кабінету міністрів виявилися невдалими.

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров підтвердив у Telegram-каналі, що відбувається кібератака.

"Приблизно з 16.00 розпочалася чергова масова DDoS-атака на нашу державу. Маємо відповідні дані з низки банків, також спостерігаються проблеми із доступом до вебсайтів ВР (вже працює), КМУ та МЗС. Це пов’язано із перемикання трафіку на іншого провайдера для мінімізації шкоди від атаки", — повідомив міністр.

Він також пише, що мобільний застосунок "Дія" успішно долає атаку та продовжує працювати.

Що відомо

21 лютого фахівці попереджали про можливі кібератаки, які могли статися 22 лютого.

15 лютого виникли збої в роботі Приват24, Ощадбанку, сайтів Міністерства оборони та Збройних Сил України. Як повідомили у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, проблеми сталися через DDoS-атаку. Також атакували і сайт Українського радіо, повідомив відповідальний за платформу радіо член правління НСТУ Дмитро Хоркін. Станом на 19:30 послуги відновлені, заявили у Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації.

Близько 20:00 15 лютого почалася DDoS-атака на портал "Дія", її відбили кіберфахівці.

За фактом DDoS-атак на вебресурси Нацполіція відкрила провадження за статтями 361 (несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем) та 363-1 (умисне масове розповсюдження повідомлень електрозв'язку, що призвело до порушення роботи автоматизованих систем) Кримінального кодексу.

16 лютого в Міноборони заявили, що на офіційний вебпортал МОУ продовжують здійснюватися DDoS-атаки. Українські фахівці спрямували весь трафік сайту через додатковий сервіс захисту, що розташований у США.

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