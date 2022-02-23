Верховна рада у середу, 23 лютого, ухвалила закон про внесення змін до прикінцевих та перехідних положень "Бюджетного кодексу“ (7100). “За” проголосували 347 народних депутатів. Про це передає кореспондентка Суспільного.
Йдеться про дозвіл уяду протягом трьох місяців перерозподіляти кошти з будь-якої статті держбюджету на захист та оборону.
Закон гарантує, що в умовах загострення військової загрози, держава максимально та оперативно використає всі можливості для забезпечення здійснення видатків на національну безпеку і оборону, зазначили депутати.
Також народні депутати підтримали пропозицію доручити Голові Верховної ради невідкладно підписати ухвалений закон і направити його на підпис президентові. Очільник парламенту вже підписав цей документ.
Які саме повноваження отримає уряд
Закон дає право Кабінету міністрів приймати рішення:
- за погодженням з Верховним головнокомандувачем Збройних Сил України щодо скорочення видатків і кредитування державного бюджету та їх спрямування до резервного фонду державного бюджету з метою використання на потреби Збройних Сил України, інших військових формувань, правоохоронних та інших державних органів, залучених до виконання завдань щодо відсічі збройної агресії, забезпечення недоторканності державного кордону та захисту держави;
- щодо порядку застосування і розмірів державних соціальних стандартів та гарантій, виходячи з наявних фінансових ресурсів державного і місцевих бюджетів та фондів загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування.
Закон також встановлює, що міжбюджетні відносини регулюються відповідно до закону про Державний бюджет на відповідний період на засадах, що забезпечують виконання органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування покладених на них завдань і функцій.
Згідно із законом, виконання повноважень органами Казначейства на відповідній території України може здійснюватися в особливому режимі у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та діє протягом трьох місяців.
Що відомо
- 21 лютого ватажки самопроголошених "Донецької та Луганської народних республік" Денис Пушилін та Леонід Пасєчнік синхронно звернулися до президента Росії Володимира Путіна з проханням визнати "Л/ДНР". Після цього президент РФ Володимир Путін визнав правосуб'єктність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. Рішення було ухвалене після засідання Ради безпеки РФ 21 лютого.
- Обидві палати парламенту Росії на засіданні у вівторок, 22 лютого, визнали правосуб'єктність самопроголошених “ДНР” і “ЛНР”. Рішення ухвалили одноголосно. Путін заявив, що "Л/ДНР" визнають у межах Донецької та Луганської областей, і підтвердив, що це означає крах Мінських домовленостей.
- Рада Федерації (верхня палата парламенту) Росії 22 лютого схвалила звернення Путіна про використання Збройних сил країни за кордоном — а саме на території самопроголошених "Л/ДНР".
- З листопада 2021 року біля кордонів України Росія стягує свої війська і техніку. За оцінками Києва і Заходу, йдеться про понад 150 тисяч військових у прикордонних російських областях, окупованому Криму і Білорусі, де тривають спільні з РФ військові навчання "Союзна рішучість-2022". Москва раніше заявляла про повернення частини військ у місця дислокації, але потім навчання, які мали завершитися 20 лютого, вирішили продовжити.
- Сполучені Штати вважають, що президент Росії Володимир Путін ухвалив принципове рішення про вторгнення в Україну і це станеться найближчими днями. Починаючи із 17 лютого, ситуація на Донбасі загострилася: бойовики здійснюють десятки обстрілів, заявляють про провокації та диверсії з боку українських військових. Офіційний Київ усе це спростовує.
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