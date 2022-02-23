Верховна рада у середу, 23 лютого, ухвалила закон про внесення змін до прикінцевих та перехідних положень "Бюджетного кодексу“ (7100). “За” проголосували 347 народних депутатів. Про це передає кореспондентка Суспільного.

Йдеться про дозвіл уяду протягом трьох місяців перерозподіляти кошти з будь-якої статті держбюджету на захист та оборону.

Закон гарантує, що в умовах загострення військової загрози, держава максимально та оперативно використає всі можливості для забезпечення здійснення видатків на національну безпеку і оборону, зазначили депутати.

Також народні депутати підтримали пропозицію доручити Голові Верховної ради невідкладно підписати ухвалений закон і направити його на підпис президентові. Очільник парламенту вже підписав цей документ.

Які саме повноваження отримає уряд

Закон дає право Кабінету міністрів приймати рішення:

за погодженням з Верховним головнокомандувачем Збройних Сил України щодо скорочення видатків і кредитування державного бюджету та їх спрямування до резервного фонду державного бюджету з метою використання на потреби Збройних Сил України, інших військових формувань, правоохоронних та інших державних органів, залучених до виконання завдань щодо відсічі збройної агресії, забезпечення недоторканності державного кордону та захисту держави;

щодо порядку застосування і розмірів державних соціальних стандартів та гарантій, виходячи з наявних фінансових ресурсів державного і місцевих бюджетів та фондів загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування.

Закон також встановлює, що міжбюджетні відносини регулюються відповідно до закону про Державний бюджет на відповідний період на засадах, що забезпечують виконання органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування покладених на них завдань і функцій.

Згідно із законом, виконання повноважень органами Казначейства на відповідній території України може здійснюватися в особливому режимі у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та діє протягом трьох місяців.

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