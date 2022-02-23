Рада федерації дозволила Володимиру Путіну ввести війська РФ на території "Л/ДНР". У відповідь на визнання так званих республік США, ЄС, Велика Британія та Японія запровадили санкції, а президент України Володимир Зеленський оголосив про призов резервістів.
Тим часом РНБО пропонує запровадити в Україні надзвичайний стан. Це рішення сьогодні розгляне Рада.
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Про це, а також яка зараз ситуація на Донбасі — у спецефірі Суспільного.
Визнання Росією "Л/ДНР": спецефір Суспільного
Що відомо
- Президент РФ Володимир Путін визнав правосуб'єктність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. Путін заявив, що "Л/ДНР" визнають у межах Донецької та Луганської областей, і підтвердив, що це означає крах Мінських домовленостей.
- Рада Федерації (верхня палата парламенту) Росії 22 лютого схвалила звернення Путіна про використання Збройних сил країни за кордоном — а саме на території самопроголошених "Л/ДНР".
- З листопада 2021 року біля кордонів України Росія стягує свої війська і техніку. За оцінками Києва і Заходу, йдеться про понад 150 тисяч військових у прикордонних російських областях, окупованому Криму і Білорусі, де тривають спільні з РФ військові навчання "Союзна рішучість-2022". Москва раніше заявляла про повернення частини військ у місця дислокації, але потім навчання, які мали завершитися 20 лютого, вирішили продовжити.
- Починаючи із 17 лютого, ситуація на Донбасі загострилася: бойовики здійснюють десятки обстрілів, заявляють про провокації та диверсії з боку українських військових. Офіційний Київ усе це спростовує.
- США та Британія запровадили санкції проти Росії після рішення про визнання "Л/ДНР".
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