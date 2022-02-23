Рада федерації дозволила Володимиру Путіну ввести війська РФ на території "Л/ДНР". У відповідь на визнання так званих республік США, ЄС, Велика Британія та Японія запровадили санкції, а президент України Володимир Зеленський оголосив про призов резервістів.

Тим часом РНБО пропонує запровадити в Україні надзвичайний стан. Це рішення сьогодні розгляне Рада.

Про це, а також яка зараз ситуація на Донбасі — у спецефірі Суспільного.

Що відомо

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