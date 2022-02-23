Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко провів селекторну нараду з головами обласних державних адміністрацій і мерами щодо запровадження надзвичайного стану.

Про це повідомляє Telegram-канал Офісу президента.

Очікується, що режим надзвичайного стану буде запроваджено у всіх областях України за винятком територій проведення ООС.

Тим часом, на вʼїздах до деяких міст України вже готуються встановити блокпости. Зокрема, встановлення КПП планують на пʼяти вʼїздах Кременчуга. Там ставлять бетонні блоки.

На вʼїздах до Миколаєва також організовують блокпости. У місті також відбуватиметься посилене патрулювання.

Мер Києва Віталій Кличко оголосив, що в столиці найближчим часом проведуть збори резервістів в батальйонах та бригадах територіальної оборони. Мер оголосив, що збори триватимуть 30 днів.

Крім цього, у разі введення надзвичайного стану буде зупинено виборчий процес у 206 виборчому окрузі на Чернігівщині. Там зараз відбуваються проміжні вибори народного депутата від округу. Голосування заплановане на 27 березня.

Що відомо

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