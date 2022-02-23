Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко провів селекторну нараду з головами обласних державних адміністрацій і мерами щодо запровадження надзвичайного стану.
Про це повідомляє Telegram-канал Офісу президента.
Очікується, що режим надзвичайного стану буде запроваджено у всіх областях України за винятком територій проведення ООС.
Тим часом, на вʼїздах до деяких міст України вже готуються встановити блокпости. Зокрема, встановлення КПП планують на пʼяти вʼїздах Кременчуга. Там ставлять бетонні блоки.
На вʼїздах до Миколаєва також організовують блокпости. У місті також відбуватиметься посилене патрулювання.
Мер Києва Віталій Кличко оголосив, що в столиці найближчим часом проведуть збори резервістів в батальйонах та бригадах територіальної оборони. Мер оголосив, що збори триватимуть 30 днів.
Крім цього, у разі введення надзвичайного стану буде зупинено виборчий процес у 206 виборчому окрузі на Чернігівщині. Там зараз відбуваються проміжні вибори народного депутата від округу. Голосування заплановане на 27 березня.
Що відомо
- 21 лютого ватажки самопроголошених "Донецької та Луганської народних республік" Денис Пушилін та Леонід Пасєчнік синхронно звернулися до президента Росії Володимира Путіна з проханням визнати "Л/ДНР". Після цього президент РФ Володимир Путін визнав правосуб'єктність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. Рішення було ухвалене після засідання Ради безпеки РФ 21 лютого.
- Обидві палати парламенту Росії на засіданні у вівторок, 22 лютого, визнали правосуб'єктність самопроголошених “ДНР” і “ЛНР”. Рішення ухвалили одноголосно. Путін заявив, що "Л/ДНР" визнають у межах Донецької та Луганської областей, і підтвердив, що це означає крах Мінських домовленостей.
- Рада Федерації (верхня палата парламенту) Росії 22 лютого схвалила звернення Путіна про використання Збройних сил країни за кордоном — а саме на території самопроголошених "Л/ДНР".
- З листопада 2021 року біля кордонів України Росія стягує свої війська і техніку. За оцінками Києва і Заходу, йдеться про понад 150 тисяч військових у прикордонних російських областях, окупованому Криму і Білорусі, де тривають спільні з РФ військові навчання "Союзна рішучість-2022". Москва раніше заявляла про повернення частини військ у місця дислокації, але потім навчання, які мали завершитися 20 лютого, вирішили продовжити.
- Сполучені Штати вважають, що президент Росії Володимир Путін ухвалив принципове рішення про вторгнення в Україну і це станеться найближчими днями. Починаючи із 17 лютого, ситуація на Донбасі загострилася: бойовики здійснюють десятки обстрілів, заявляють про провокації та диверсії з боку українських військових. Офіційний Київ усе це спростовує.
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