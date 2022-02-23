Запровадження надзвичайного стану в Україні — засідання Ради

Верховна рада 23 лютого 2022 року розглядала запровадження надзвичайного стану через загрозу з боку Росії та її рішення про визнання незалежності "Л/ДНР". Раніше відповідне рішення підтримала РНБО на пропозицію президента України Володимира Зеленського. Урешті 335 депутатів підтримали рішення.

Суспільне транслювало наживо засідання парламенту.

Перед голосуванням перед парламентом виступив секретар Ради нацбезпеки Олексій Данілов. Він зазначив, що ситуація у зв'язку з агресією РФ ускладнюється, водночас без внутрішньої дестабілізації захоплення Росією України неможливе, тому вводиться режим НС.

"Ми доволі довго утримувалися від таких рішень по введенню надзвичайного стану на тих чи інших територіях. Сьогодні ситуація ускладнилася вона не є простою, ми не будемо нічого приховувати від вас. Нам треба цей режим і ми пропонуємо ввести його на всій території нашої країни крім Донецької та Луганської областей. На цих територіях діє інший режим, який пов'язаний з нашим проведенням ООС. Ситуація не проста, але вона абсолютно контрольована. По даним всіх наших розвідок партнерів, по даних наших розвідок, наших аналітиків без внутрішньої дестабілізації на території країни захоплення нашої країни неможливе", — сказав Данілов.

Глава комітету Ради з питань нацбезпеки Олександр Завітневич зазначив, що комітет підтримав запровадження НС.

"Указ не зачіпає права людини", — заявив з трибуни депутат "Батьківщини" Сергій Власенко.

Відповідно до проєкту указу, внесеного Володимиром Зеленського у Верховну раду, надзвичайний стан вводитиметься на території всієї України, окрім Донецької та Луганської областей, на 30 днів і передбачає такі обмеження:

встановлення особливого режиму в'їзду i виїзду, а також обмеження свободи пересування по території, де вводиться надзвичайний стан (за потреби);

обмеження pyxy транспортних засобів та ïx огляд (за потреби); посилення охорони громадського порядку та об'єктів, що забезпечують життєдіяльність населення та народного господарства;

заборона проведення масових заходів, крім заходів, заборона на проведення яких встановлюється судом;

заборона страйків;

тимчасова чи безповоротна евакуація людей з місць, небезпечних для проживання, з обов'язковим наданням їм стаціонарних a6o тимчасових жилих приміщень;

запровадження комендантської години (за потреби);

перевірка документів у громадян, а в необхідних випадках — проведення особистого огляду, огляду речей, транспортних засобів, багажу вантажів, службових приміщень та житла громадян;

заборона призовникам, військовозобов'язаним та резервістам змінювати місце проживання без відома;

заборона виготовлення i розповсюдження інформаційних матеріалів, що можуть дестабілізувати обстановку;

регулювання роботи цивільних теле- та радіоцентрів, заборона роботи аматорських радіопередавальних засобів та радіовипромінювальних пристроїв особистого i колективного користування;

особливі правила користування зв'язком та передачі інформації через комп'ютерні мережі (за потреби);

поручення у порядку, визначеному Конституцією i законами України, питання про заборону діяльності політичних партій, громадських організацій в інтересах національної безпеки та громадського порядку, охорони здоров’я населення a6o захисту прав i свобод інших людей.

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